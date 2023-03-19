مايكروسوفت تحدّث Bing AI بمزايا جديدة وأداء أسرع

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاقها مجموعةً من الميزات والتحسينات الجديدة لروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في محرك Bing. وتتضمن هذه التحسينات زرًا يتيح مشاركة الإجابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وزيادةً في سرعة الاستجابة وتحسينًا لجودتها.

وقالت الشركة إنها حسّنت بشكلٍ كبير من سرعة الإجابات التي يقدمها الروبوت ضمن وضعية “متوازن” Balanced، إذ أصبحت الإجابات أقصر لكنها أكثر سرعة بشكلٍ كبير. ويُذكر أن محرّك Bing يقدم ثلاث وضعيات للدردشة هي: “مُبدع” Creative لكتابة الإجابات بأسلوب تصفه مايكروسوفت بالأصيل والإبداعي، و”دقيق” Precise لإجابات أكثر دقة وواقعية، و”متوازن” Balanced لإجاباتٍ بأسلوبٍ يقع ما بين الأسلوبين السابقين.

وإضافةً إلى تحسين السرعة، حسّنت مايكروسوفت كذلك من قدرة Bing على استيعاب سياق المحادثة بشكلٍ أفضل، ما يُساعد روبوت الدردشة على تقديم إجابات أفضل حتى مع الأسئلة الأطول والأكثر غنىً بالتفاصيل، أو مع جلسات الدردشة الطويلة.

وقالت الشركة إنها رفعت من الحد الأقصى للأسئلة المسموح بها في دور الدردشة الواحد من 10 إلى 15 سؤالًا، كما رفعت من عدد الأدوار المسموح بها يوميًا من 120 إلى 150 دورًا.

وأخيرًا، أضافت الشركة زرًا يتيح للمستخدمين مشاركة دردشاتهم مع Bing على شبكات التواصل الاجتماعي، أو الحصول على رابط دائم للمحادثة يمكن للمُستخدم استخدامه للعودة إلى المحادثة في أي وقت، أو مشاركة الرابط مع الآخرين عبر تطبيقات الدردشة أو البريد الإلكتروني.

يُذكر أن مايكروسوفت كانت قد أتاحت قبل أيام استخدام النسخة الجديدة من Bing لجميع المُستخدمين دون انتظار، وذلك بعد أن كان الوصول إلى الخدمة يتطلب التسجيل وانتظار الحصول على دعوةٍ لتجربته. كما أعلنت كذلك عن جلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى حزمة تطبيقات أوفيس من خلال الميزة التي أطلقت عليها اسم Copilot، وجلبت نسخةً من روبوت Bing للدردشة إلى تطبيق المراسلة التابع لها (سكايب) Skype.

يُشار إلى أن مايكروسوفت تسابق الزمن لإدماج روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في العديد من خدماتها. ففي الشهر الماضي، أضافت الروبوت الذي يعمل بنموذج اللغة GPT-4 إلى شريط مهام في نظام التشغيل ويندوز 11. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، حصل الإصدار المستقر من متصفح إيدج على ميزة روبوت الدردشة.