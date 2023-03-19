أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة للمبرمجين

أدى الانتشار الواسع لروبوت الدردشة التفاعلي (ChatGPT) وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الشبيهة إلى بحث الناس عن طرق لكيفية الاستفادة منها سواء لأغراض العمل أو التعليم أو للأغراض الشخصية.

وقد وجد بعض المبرمجين خاصة أصحاب الخبرة أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل: روبوت ChatGPT لا تمثل تهديدًا لهم، بل يجدونها أدوات قيمة للغاية في الوقت الحالي، إذ يعتمدون عليها في أتمتة بعض المهام، مثل: إنشاء الأطر بسرعة، وتخطيط تصميمات التطبيقات، وإعطاء مدخلات في أسئلة مثل كيفية تنظيم البيانات، وما هي ميزات واجهة المستخدم المطلوبة، وغير ذلك.

ولكن روبوت (ChatGPT) يركز بشكل خاص على توليد النصوص، ولا يركز على توليد الأكواد البرمجية، لذلك سنستعرض اليوم بعض أدوات الذكاء الاصطناعي البديلة لروبوت ChatGPT والمفيدة للمبرمجين:

1- روبوت GitHub Copilot:

طورت منصة (GitHub) – التي تملكها شركة مايكروسوفت – روبوت (GitHub Copilot) الذي يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي بالتعاون مع شركة (OpenAI) المطورة لروبوت (ChatGPT) لمساعدة المبرمجين والمطورين في التركيز أكثر على إنتاجيتهم دون الحاجة إلى التعرض لمهام مكررة ومرهقة.

يقترح روبوت (GitHub Copilot) أثناء كتابة الأكواد البرمجية سطورًا كاملة من التعليمات البرمجية لمختلف لغات البرمجة، إذ يدعم العديد من لغات البرمجة بما يشمل: Python، و JavaScript، و TypeScript، و Ruby، و Go، و PHP، و ++C، و #C، و Java، و HTML، و CSS، و SQL، و Shell.

كما يساعد هذا الروبوت المبرمجين في اكتشاف الأخطاء في الأكواد البرمجية التي لا تعمل بشكل صحيح بسرعة، ويقدم توصيات لتجنب الأخطاء أثناء البرمجة.

وقد دُرب روبوت (GitHub Copilot) على مليارات الأسطر من التعليمات البرمجية، والمشاريع المتاحة في GitHub، لذلك يحول المطالبات باللغة الطبيعية إلى أكواد برمجية لمختلف لغات البرمجة، ويشارك الروبوت أيضًا التوصيات بناءً على سياق المشروع وأسلوبه مما يتيح للمبرمج الحصول على كود مخصص.

وقد أشار المطورون الذين استخدموا روبوت (GitHub Copilot) إلى أنه مفيد جدًا في العديد من المهام، مثل: إنشاء قواعد البيانات، مما جعلهم يوفرون المزيد من الوقت المستغرق في ذلك سابقًا، ويركزون على أعمال أكثر أهمية في المشروع.

يتميز روبوت (GitHub Copilot) أيضًا أنه متاح كإضافة في (Visual Studio Code) محرر النصوص البرمجية المفتوح المصدر، و Visual Studio، و Neovim، ومجموعة JetBrains.

السعر: روبوت (GitHub Copilot) ليس مجاني ولكن يوجد فترة تجريبية مجانية مدتها 60 يومًا، وبعد ذلك ستحتاج إلى الاشتراك في خطة الأفراد بسعر 10 دولارات شهريًا، أو خطة الشركات (Copilot for Business) التي تقدم أسعار مخصصة.

2- أداة Codeium:

تستند أداة (Codeium) في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لتوليد الأكواد البرمجية من مطالبات باللغة الطبيعية أو مقتطفات من التعليمات البرمجية السابقة، كما تُبسط التطوير القائم على الاختبار (TDD) من خلال إنشاء حالات اختبار مخصصة، ويمكنها أيضًا البحث وإدراج نقاط نهاية واجهات برمجة التطبيقات API في التعليمات البرمجية الخاصة بك بناءً على السياق أو التعليقات التي تكتبها.

دُربت هذه الأداة على مجموعة كبيرة من البيانات من الأكواد البرمجية العامة، وتدعم هذه الأداة أكثر من 40 لغة برمجة، أبرزها: بايثون، وجافا، وجافا سكريبت، و PHP ، و ++ C و Go، و Rust، وغير ذلك.

كما يمكن إدماج (Codeium) في العديد من بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) الشهيرة،مثل: VS Code و JetBrains، و Jupyter/Colab Notebooks، و Neovim و Emacs و VSCode Web IDEs مثل Gitpod.

الجدير بالذكر أن بيئة التطوير المتكاملة (IDE) هي عبارة تطبيق برمجي يساعد المبرمجين في تطوير التعلميات البرمجية بطريقة تتسم بالكفاءة، إذ تُجمع بعض الإمكانات مثل: تحرير البرامج، والإنشاء، والاختبار، والتعبئة في تطبيق سهل الاستخدام. وكما أن الكتّاب يستخدمون أدوات تحرير النصوص والمحاسبين يستخدمون جداول البيانات، فإن المبرمجين يستخدمون بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) لتسهيل مهامهم.

السعر: يمكن للأفراد الوصول إلى (Codeium) مجانًا إلى الأبد، ولكن الفرق والشركات تحتاج الاشتراك في خطة المؤسسات إذ تقدم ميزات قوية مثل: إدماج Codeium في خوادمها الخاصة أو في خدمتها السحابية لضمان بقاء أكوادها البرمجية خاصة.

3- أداة CodeWhisperer:

طورت شركة أمازون أداة (CodeWhisperer) استنادًا إلى تقنيات التعلم الآلي لمساعدة المبرمجين والمطورين على تحسين إنتاجيتهم من خلال توليد اقتراحات التعليمات البرمجية بناءً على السياق والتعليقات السابقة للمطورين.

تشبه (CodeWhisperer) الأدوات السابقة في هذه القائمة، ولكن يتمثل الاختلاف الرئيسي في أنها تركز بشكل أساسي على التعليمات البرمجية الداعمة لخدمات أمازون ويب AWS.

تتوفر أداة (CodeWhisperer) كجزء من AWS IDE Toolkit، وتتكامل مع بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) الشهيرة، مثل: JetBrains و Visual Studio Code و AWS Cloud9 أو وحدة تحكم AWS Lambda، وتدعم حاليًا لغات البرمجة: #C، و Java، و JavaScript، و Python، و TypeScript.

السعر: يمكن للمطورين استخدام CodeWhisperer بدون تكلفة خلال فترة المعاينة، وفقًا لموقع الأداة، ولكن لم تذكر الشركة خطط الاشتراك المتاحة بعد انتهاء فترة المعاينة.

4- أداة Kodezi:

تروج أداة (Kodezi) لنفسها أنها مثل: أداة Grammarly – الأداة الشهيرة لتصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية في النصوص – للمبرمجين، إذ تتيح لهم الحصول على التصحيح التلقائي للأكواد البرمجية، وتصحيح الأخطاء في الأكواد المكتوبة بالفعل، وتحويل التعليمات البرمجية إلى لغة برمجة أخرى لحظيًا.

تقدم هذه الأداة أيضًا اقتراحات التعليمات البرمجية بناءً على السياق، ويمكن للفرق مشاركة التعليمات البرمجية مع بعضهم بسهولة، كما تساعد في عمليات التطوير القائم على الاختبار (TDD).

السعر: توفر Kodezi ثلاث خطط للاشتراك وهي: الأولى الخطة المجانية: توفر ميزات محدودة، إذ تدعم 15 لغة برمجة فقط، والثانية الخطة الاحترافية: باشتراك قيمته 7 دولارات شهريًا، وتوفر العديد من الميزات منها: دعم 30 لغة برمجة، وإمكانية الوصول إلى نماذج التعلم الآلي المتقدمة، وغيرها من الميزات، والثالثة خطة الفرق: وهي خطة مخصصة للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويجب عليك الاتصال بفريق المبيعات للحصول على عرض أسعار مخصص.

5- أداة Tabnine:

تستند أداة (Tabnine) في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي للتنبؤ بالأسطر التالية من التعليمات البرمجية واقتراحها بناءً على السياق أو التعليقات، كما تدعم أكثر من 30 لغة برمجة، أبرزها: JavaScript، و Python، و TypeScript، و Rust، و Go، و Bash.

تساعد هذه الأداة في تحسين جودة التعليمات البرمجية إذ تقترح عمليات إكمال التعليمات البرمجية التي تتوافق مع أنماط البرمجة الخاصة بالمبرمج.

وتتكامل أداة (Tabnine) مع بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) الشهيرة مثل: Visual Studio Code، و IntelliJ IDEA، و PyCharm، و Atom، و PhpStorm، و SublimeText، و Android Studio و JetBrains IDEs.

السعر: توفر أداة (Tabnine) ثلاث خطط للاشتراك، وهي: الأولي مجانية ولكنها لا توفر سوى إكمال قصير للأكواد البرمجية، والثانية باشتراك قيمته 12 دولارًا شهريًا وتتيح الوصول إلى كافة الميزات التي تقدمها، والثالثة خاصة بالمؤسسات ويجب الاتصال بفريق المبيعات للحصول على الأسعار.

6- منصة Codex:

طورت شركة (OpenAI) منصة (Codex) استنادًا إلى النموذج اللغوي (GPT-3) بهدف استكمال عمل المطورين وزيادة الإنتاجية، إذا دربتها على كل من اللغة الطبيعية ومليارات الأسطر من التعليمة البرمجية لتوليد الأكواد البرمجية من المدخلات النصية، ومن المتوقع أن تعتمد المنصة على النموذج اللغوي الجديد GPT-4.

يمكن للمبرمجين استخدام Codex في مجموعة متنوعة من المهام منها: تحويل التعليقات النصية إلى تعليمات برمجية، وإكمال السطر أو الدالة التالية في السياق تلقائيًا، وإضافة التعليقات، وإعادة كتابة التعليمات البرمجية لتحقيق الكفاءة.

تتميز منصة (Codex) بدعمها القوي لغة البرمجة بايثون (Python)، كما تدعم لغات برمجة متعددة مثل: JavaScript و Go و Perl و PHP و Ruby و Swift و TypeScript و SQL وحتى Shell. كما أنها متاحة من خلال OpenAI Codex API مما يسمح للمطورين بدمجها في تطبيقاتهم، إذ تقول الشركة إن (Codex) الآن تعمل على تشغيل 70 تطبيقًا مختلفًا عبر مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام من خلال OpenAI API.

7- أداة AskCodi:

تُعد (AskCodi) أداة شاملة لمساعدة المبرمجين والمطورين على إنشاء التعليمات البرمجية بسرعة، إذ تحتوي على تطبيقات مختلفة لإنشاء أنواع مختلفة من التعليمات البرمجية. على سبيل المثال، يمكنها الإجابة على أسئلة حول بناء الواجهات الأمامية، وحالات الاختبار في التطوير القائم على الاختبار، كما تساعدك في بناء قواعد البيانات بسرعة من خلال استعلامات SQL أو NoSQL من البداية بمجرد طرح الأسئلة بلغة طبيعية والحصول على إجابات.

تفهم هذه الأداة معظم لغات البرمجة والأطر البرمجية الشائعة، إذ تدعم أكثر من 30 لغة وإطار عمل للبرمجة مثل: Kotlin و JavaScript و Angular و Ruby و Swift و Ruby و Python و Rust وغيرها.

كما توفر إجابات لأسئلة WordPress و Powershell، ومتاحة للاستخدام في جهاز المطور، أو للتكامل مع بيئات التطوير المتكاملة مثل: VS Code و PyCharm.

وأهم ما يميزها أنها تدعم العديد من اللغات الطبيعية غير اللغة الإنجليزية، مثل: الألمانية والبولندية والإسبانية. ويمكنها ترجمة التعليمات البرمجية من لغة برمجة إلى أخرى.

السعر: تقدم AskCodi ثلاث خطط للاشتراك، الأولى مجانية ذات ميزات محدودة، والثانية للأفراد باشتراك قيمته 8 دولارات شهريًا تقدم العديد من الميزات، والثالثة خطة مخصصة للشركات.