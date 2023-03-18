مقارنة شاملة بين سماعات AirPods Pro 2 و Beats Fit Pro

معظم مالكي هواتف آيفون يفكرون بشراء AirPods Pro 2 دون التفكير بخيارات أخرى من السماعات اللاسلكية التي تتلائم مع آيفون وتوفر ميزات كثيرة توفرها سماعات 2 AirPods Pro مثل: سماعات Beats Fit Pro.

كما يوحي الاسم، فإن سماعات Beats Fit Pro مصممة للاستخدام أثناء ممارسة الرياضة بشكل خاص. فهي تتميز بثبات عالي داخل الأذن يمنعها من السقوط أثناء ممارسة التمارين الرياضية المكثفة.

يحتوي كلا النوعين من سماعات الأذن على ميزة إلغاء الضوضاء ومقاومة الماء والعرق، وعدد كبير من الميزات الأخرى مثل: دعم المساعد الصوتي Siri، وميزة مشاركة الصوت، والتبديل التلقائي للأجهزة، وميزة الصوت المكاني. وجميع هذه الميزات تتناسب مع مستخدمي آيفون، مما يجعل سماعات Beats Fit Pro أحد الخيارات التي يمكن لمستخدمي آيفون التفكير في استخدامها بدلًا من AirPods Pro 2.

سواء كنت من مستخدمي هواتف أندرويد أو آيفون، إليك مقارنة شاملة بين سماعات الأذن اللاسلكية AirPods Pro 2 من آبل، وسماعات Beats Fit Pro:

جودة الصوت

أجرت آبل ترقيات كبيرة في جودة الصوت في سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني)، فمع إضافة شريحة H2 الجديدة من آبل تحسّن أداء هذه السماعات وأصبحت تنتج صوت ذو جودة أعلى وأكثر وضوحًا ونقي بشكل كبير، وبهذا تقدم AirPods Pro من الجيل الثاني تجربة استماع تتفوق فيها على سماعات Beats Fit Pro.

إلغاء الضوضاء

تحتوي AirPods Pro الجيل الثاني على ميزة إلغاء الضوضاء (Active Noise Cancellation) تعمل بشكل أفضل بكثير مقارنة بالجيل الأول وسماعات Beats Fit Pro.

وبالإضافة إلى ميزة إلغاء الضوضاء، توفر سماعات AirPods Pro الجيل الثاني وضع الشفافية التكيفي (Adaptive Transparency) المصمم لتقليل شدة الأصوات الصاخبة، مثل: صفارات الإنذار أو المعدات الكهربائية، حتى تتمكن من الاستماع إلى الأصوات من حولك براحة.

عمر البطارية

تستمر سماعات الأذن Beats Fit Pro في العمل لمدة تصل إلى 6 ساعات من التشغيل المستمر مع تمكين وضع إلغاء الضوضاء ANC، كما هو الحال مع سماعات AirPods Pro. لكن علبة الشحن الخاصة بسماعات AirPods Pro تمنح السماعات شحن إضافي بحيث يصل مجموع الساعات إلى 30 ساعة، بينما تمنح علبة الشحن الخاصة بسماعات Beats Fit Pro وقت إضافي بحيث يصل مجموع ساعات العمل إلى 24 ساعة.

من الناحية الأخرى، تدعم علبة الشحن الخاصة بسماعات AirPods Pro الشحن اللاسلكي، وهي ميزة لا تتوفر في علبة الشحن الخاصة بسماعات Beats Fit Pro.

الثبات في الأذن

تضم سماعات Beats Fit Pro ثلاثة أحجام مختلفة من سدادات الأذن (ear tips) يمكنك اختيار الحجم الأكثر ملائمة مع فتحة أذنك مما يضمن ثبات السماعة في أذنك. بالإضافة إلى ذلك، تضم سماعات Beats Fit Pro جزء متحرك يُدعى (wing tips) مصنوع من مادة مرنة يمكنك تحريكه بعد أن تضع السماعات داخل أذنك لزيادة ثبات السماعات، حيث يضغط قليلًا على ثنايا أذنيك.

بالنسبة إلى سماعات AirPods Pro تضم أربع أحجام مختلفة من سدادات الأذن بدلاً من الثلاثة التي تحصل عليها من Beats. ولكنها لا توفر أي أجزاء أخرى لتعزيز الثبات والتي قد تحتاجها في بعض الأوقات، مثل: أداء التمارين الرياضية المكثفة.

مقاومة الماء والعرق

صُنفت سماعات AirPods Pro الجيل الثاني، وسماعات Beats Fit Pro بمعيار IPX4 لمقاومة الماء. هذا يعني أن تلك السماعات لن تواجه أي مشكلة عند التعرض للعرق أو رذاذ الماء مثل: المطر.

ينطبق هذا على علبة الشحن الخاصة بسماعات AirPods Pro من الجيل الثاني، فهي أيضًا مقاومة للماء والعرق، لكن هذه الميزة غير متوفرة في علبة الشحن الخاصة بسماعات Beats Fit Pro.

عناصر التحكم

تتفوق سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) بما يتعلق بعناصر التحكم في مستويات الصوت على سماعات Beats Fit Pro، إذ يمكنك التمرير فوق لوحة اللمس الموجودة في ساق السماعة لضبط مستوى الصوت، وعند الضغط مطوّلًا فوق لوحة اللمس نفسها، يمكنك التبديل بين وضع إلغاء الضوضاء ووضع الشفافية التكيفي. بينما تحتاج إلى استخدام هاتفك لتغيير مستوى الصوت في سماعات Beats Fit Pro.

يمكنك إعادة ضبط إجراء الضغط المطول في Beats Fit Pro لاستخدامه لتغيير مستوى الصوت، ولكن في هذه الحالة لن تتمكن من التبديل بين وضع إلغاء الضوضاء ANC ووضع الشفافية من السماعة مباشرة.

ميزات أخرى

تحتوي كل من سماعات AirPods Pro 2 وBeats Fit Pro على العديد من الميزات الأخرى، مثل: دعم ميزة (الصوت المكاني) spatial audio، وميزة التبديل التلقائي بين الأجهزة لتتمكن من الرد على مكالمة في هاتفك أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية في حاسوبك، وميزة (مشاركة الصوت) Share audio.

لكن AirPods Pro من الجيل الثاني تتفوق بميزة إمكانية تتبع مكانها من خلال تطبيق Find My وبفضل شريحة U1 المدمجة في علبة الشحن. يمكنك تعقب مكان السماعات بسهولة تمامًا مثل: AirTag ويساعد مكبر الصوت المدمج في العلبة في تحديد موقع السماعات بسرعة.

كما أنها تدعم المزيد من ميزات إمكانية الوصول مثل: (تعزيز المحادثة) Conversation Boost، وهي ميزة تساعدك في سماع الكلام بشكل أفضل أثناء إجراء محادثة في الأماكن الصاخبة. إذ تركز الميكروفونات في AirPods Pro في صوت الشخص الذي يتحدث مباشرة، مما يساعدك في تمييز حديثه عن الضوضاء المحيطة بك والمتابعة بشكل أفضل أثناء إجراء المحادثات وجهًا لوجه في الأماكن الصاخبة.

إمكانية الاستخدام مع أجهزة أندرويد

تعمل AirPods Pro مع هواتف أندرويد لكن لن تتمكن من الوصول إلى بعض الميزات إلا عند ربطها مع هاتف آيفون، مثل: إمكانية تتبع مكان السماعات باستخدام تطبيق Find my. وبالنسبة إلى سماعات Beats Fit Pro فهي تتوافق بشكل كامل مع آيفون، وتوفر تطبيق خاص لمُستخدمي أندرويد يمكن من خلاله ضبط الإعدادات والتحقق من عمر البطارية لكل من السماعات وعلبة الشحن.

السعر

تُباع AirPods Pro (الجيل الثاني) بسعر 249 دولارًا، وتتوفر بلون واحد فقط وهو اللون الأبيض. بينما تُباع سماعات Beats Fit Pro بسعر 199 دولارًا و99 سنتًا، وتتوفر بعدّة ألوان، وهي: الزهري، والأصفر، والأسود، والأبيض، والبنفسجي، والأزرق، والرمادي.