مايكروسوفت تختبر محفظةً للعملات المُشفرة في متصفح إيدج

تعمل شركة مايكروسوفت على اختبار محفظة للعملات الرقمية المشفرة مُدمجة في متصفح (إيدج) Edge، وذلك وفقًا للقطات شاشة سرّبها المُغرد [email protected] الشهير بتسريباته الدقيقة المتعلقة بمنتجات مايكروسوفت.

وبحسب اللقطات المسربة، ستتوفر محفظة العملات المشفرة بشكلٍ افتراضي داخل متصفح إيدج، مما يجعل استخدامها سهلًا دون الحاجة إلى تثبيت أي إضافات للمتصفح. وتُظهر الصور دعم المحفظة لأنواع مختلفة من العملات المشفرة، وتسجيلها لجميع مُعاملات المُستخدم من سحب وإيداع، مع عرضها لآخر أسعار العملات الرقمية. كما تتضمن المحفظة تبويبًا خاصًا يعرض آخر أخبار العملات المشفرة، وآخر لعرض رموز NFT التي يملكها المُستخدم.

وتتميز المحفظة بكونها “غير وصائية”، وهو مُصطلح يشير إلى المحافظ التي تمنح المستخدم الملكية الكاملة لكلمات المرور ومفاتيح استرداد الحساب، أي أن مايكروسوفت لا تمتلك وصولًا إلى مفاتيح المُستخدم ولا يمكنها الاطّلاع على محفظته. ويُعتبر هذا النوع من المحافظ أكثر أمنًا، إلا أن مسؤولية حماية كلمات المرور والمفاتيح تقع على عاتق المُستخدم، إذ لا يمكن لمايكروسوفت مُساعدة المُستخدم في الوصول إلى محفظته في حال فقدانه للمفاتيح اللازمة.

ويمكن أن تكون هذه الميزة الجديدة قيمة للغاية بالنسبة لمستخدمي إيدج من المتعاملين بالعملات المشفرة، خاصةً في ظل انتشار عمليات الاحتيال والنصب المتعلقة بهذا المجال.

المحفظة الرقمية هي برنامج يتيح للمستخدمين تخزين وإدارة وإرسال واستلام العملات المشفرة. تتكون المحفظة الرقمية بشكل أساسي من مفتاحين: مفتاح خاص (Private Key) ومفتاح عام (Public Key). يعمل المفتاح الخاص ككلمة مرور تمنح المستخدم القدرة على الوصول إلى أصوله والتحكم بها، وإرسال العملات المشفرة، في حين يعمل المفتاح العام كعنوان يتيح للمستخدمين الآخرين إرسال العملات المشفرة إلى محفظة المستخدم.

تتوفر المحافظ الرقمية بأنواع مختلفة، منها: