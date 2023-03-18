مايكروسوفت تختبر إدماج محفظة للعملات المشفرة في إيدج

تعمل شركة مايكروسوفت حاليًا على إدماج محفظة غير احتجازية للعملة المشفرة (إثيريوم) Ethereum في متصفح الويب (إيدج) Edge، وذلك بهدف السماح للمستخدمين بإرسال العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال NFT، وتسلّمها.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين مشاركة المفاتيح العامة مع الآخرين لتلقي المدفوعات، ولكن يجب أن تظل المفاتيح الخاصة سرية، ويمكن استخدامها للسماح بالمعاملات وترخيصها، إذا ما أراد المستخدمون إنفاق عملتهم المشفرة.

وكان حساب Albacore، المتخصص في رصد البرامج على موقع تويتر، أول من اكتشف محفظة إيدج للعملات المشفرة (إيدج كريبتو وولت) Edge Crypto Wallet الجديدة، وقد نشر تغريدة تضمنت عددًا من لقطات الشاشة، وأعرب عن حيرته بشأن إمكانية أن ينتهي بها الأمر كميزة جديدة في متصفح الويب.

لقطات الشاشة لميزة المحفظة السابق 1 من 12 التالي

يُذكر أن الميزة لمّا تُطرح للمشتركين في البرنامج التجريبي لنظام ويندوز، ولكن يُرجّح أنها متاحة فقط لمستخدمي قناة المطورين Microsoft Edge Dev كجزء من مرحلة اختبار محدودة للغاية.

وتصف مايكروسوفت الميزة الجديدة بالقول: «هذه محفظة غير احتجازية ، مما يعني أنك تتحكم على نحو كامل في أموالك. ولن نتمكن من الوصول إلى كلمة المرور ومفتاح الاسترداد. وهي مضمّنة في إيدج، مما يجعلها سهلة الاستخدام دون تثبيت أي إضافات».

وجاء أيضًا في وصفها: «بصفتك مختبِرًا، ستستخدم أموالك الخاصة. وفي حال فقدان الأموال، لن تُعوِّض مايكروسوفت أي خسارة. هذا مشروع سري ولا ينبغي مشاركة أي تفاصيل خارجيًا».

واختبر موقع (بليبينج كومبيوتر) BleepingComputer الميزة الجديدة، وأثناء الإعداد، يُطلب من المختبرين إنشاء كلمة مرور لتأمين أصولهم، وعبارة للاسترداد مكونة من 12 كلمة لاستعادة محفظة التشفير الخاصة بهم إن نسوا كلمة المرور.

وبعد الانتهاء من عملية الإعداد، تنشئ المحفظة عنوان (إثيريوم) Ethereum للسماح للمستخدمين بتلقي الأموال من خلال شبكة (إثيريوم).

وتقول مايكروسوفت: «يحدد هذا العنوان الأبجدي الرقمي محفظتك ويُستخدَم في المعاملات، مثل: شراء العملة المشفرة أو تلقيها. ويمكنك أيضًا استخدام رمز الاستجابة السريعة لمشاركة عنوانك العام».

وبالإضافة إلى ذلك، تُظهر السلاسل في إصدار المطورين من إيدج أن مايكروسوفت قد توفر دعمًا لمحفظة البيتكوين في المستقبل.

وأضافت الشركة: «نحن نشجعك على اختبار أول محفظة Web3 وتقديم ملاحظات غير متحيزة طوال الرحلة. وبصفتك من المختبرين الأوائل لديك فرصة فريدة لتشكيل تجربتنا في العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال».

وتعليقًا على اختبار الميزة، قال متحدث باسم مايكروسوفت لموقع BleepingComputer: «في مايكروسوفت، نختبر بانتظام ميزات جديدة لاستكشاف تجارب جديدة لعملائنا. ونحن نتطلع إلى معرفة تعليقات العملاء وجمعها، ولكن ليس لدينا أي شيء آخر لمشاركته في الوقت الحالي».