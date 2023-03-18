مؤسس هواوي يكشف عما فعلته الشركة لمواجهة العقوبات الأمريكية

قال مؤسس عملاقة التقنية الصينية هواوي إن الشركة استبدلت أكثر من 13 ألف قطعة في منتجاتها التي تضررت بسبب العقوبات التجارية الأمريكية، وذلك وفقًا لنص خطاب نشرته جامعة صينية يوم الجمعة.

ووفقًا لنص الخطاب الذي أُلقي في شهر شباط/ فبراير الماضي، والذي نشرته جامعة (شانغهاي جياو تونغ)، قال (رن جنغفي) إن هواوي استبدلت خلال السنوات الثلاث الماضية بدائل صينية محلية بأكثر من 13,000 مكون، وأعادت تصميم 4,000 لوحة للدوائر الكهربائية في منتجاتها. وأضاف أن إنتاج لوحات الدوائر الكهربائية «استقر».

وتفتح التصريحات، التي نقلتها وكالة رويترز وقالت إنه لم يتسن لها التحقق منها بصورة مستقلة، نافذة على جهود هواوي للتغلب على قيود التجارة الأمريكية. فمنذ عام 2019، كانت هواوي، وهي مورد رئيسي للمعدات المستخدمة في شبكات الاتصالات من الجيل الخامس 5G، هدفًا للجولات المتعاقبة من ضوابط التصدير الأمريكية.

وقطعت هذه الضوابط إمداد هواوي من الرقائق من الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى وصولها إلى أدوات التقنية الأمريكية لتصميم رقائقها الخاصة. كما حظرت إدارة بايدن العام الماضي بيع معدات هواوي الجديدة في الولايات المتحدة.

وصرّح (رن) بذلك في حديث مع خبراء التقنية الصينيين يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، حسبما ذكرت الجامعة. ونشرت الجامعة نص الخطاب على موقعها على الإنترنت يوم الجمعة.

وقال (رن) إن هواوي استثمرت 23.8 مليار دولار في البحث والتطوير في عام 2022، «ومع تحسن ربحيتنا، سنواصل زيادة الإنفاق على البحث والتطوير».

وقال المؤسس إن الشركة قد بنت نظام تخطيط موارد المؤسسة الخاص بها، المسمى MetaERP. ومن المقرر إطلاقه في شهر نيسان/ أبريل، وهو سيساعد في تشغيل وظائف أعمالها الأساسية، ومن ذلك: التمويل، وسلسلة التوريد، وعمليات التصنيع.

وقال (رن) إنه ليس لدى هواوي خطط لإطلاق منافس لنموذج اللغة الكبير LLM الشهير (شات جي بي تي) ChatGPT، لكنه قال إن شركة مايكروسوفت، الداعمة لشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI، لن تكون اللاعب المهيمن الوحيد. وقال إن هواوي تُركِّز على كونها «منصة تشغيل الحوسبة الأساسية» للذكاء الاصطناعي.