كيفية إيقاف تشغيل الوضع الآمن في هواتف أندرويد

إذا كان هاتف أندرويد يعمل ببطء أو يتوقف عن العمل فجأة، فيمكنك تشخيص سبب المشكلة عن طريق تفعيل (الوضع الآمن) Safe Mode. فعندما تكون هواتف أندرويد في الوضع الآمن، تتوقف التطبيقات التابعة لجهات خارجية عن العمل. فإذا أصبح هاتفك يعمل بشكل طبيعي في الوضع الآمن، فهذا يعني أن أحد التطبيقات التابعة لجهات خارجية هو سبب المشكلة.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة قد تكون مفيدة عند تشخيص المشكلات في هواتف أندرويد، توقف عمل تطبيقات التابعة لجهات خارجية إذا فعّلتها عن طريق الخطأ. فإذا بدأت باستخدام أحد هواتف أندرويد حديثًا أو لاحظت توقف العديد من التطبيقات عن العمل فجأة، فاتبع إحدى الطرق التي سنوضحها في هذا المقال لإيقاف تشغيل الوضع الآمن في هواتف أندرويد، بعد تعرّف كيفية الاستفادة من الوضع الآمن لحل مشكلات هواتف أندرويد:

كيفية استخدام الوضع الآمن لاستكشاف مشكلات هاتف أندرويد وإصلاحها

كما ذكرنا سابقًا، يمكن تفعيل الوضع الآمن في هواتف أندرويد لتشخيص سبب المشكلات التي يواجهها الهاتف مثل: التوقف عن العمل فجأة، فإذا كان هاتفك يعمل بشكل جيد بعد تفعيل الوضع الآمن. فهذا يعني أن تطبيق تابع لجهة خارجية هو السبب في المشكلة التي يواجهها هاتفك. في هذه الحالة، احذف ذلك التطبيق بعد تحديده، وسيتطلب الأمر تجربة حذف أكثر من تطبيق لتحديد التطبيق المُسبب للمشكلات.

للبدء بتفعيل الوضع الآمن وتحديد التطبيق المسبب للمشكلات، اتبع الخطوات التالية:

1- انقر مطولًا فوق زر التشغيل حتى تظهر قائمة تضم خيار (إعادة التشغيل) Restart، وخيار (إيقاف التشغيل) Power off في شاشة الهاتف.

2- انقر مطولًا فوق خيار (إعادة التشغيل) Restart، وإذا لم يظهر هذا الخيار في القائمة، فانقر مطولًا فوق خيار (إيقاف التشغيل) Power off حتى تظهر رسالة لتأكيد الرغبة في تفعيل الوضع الآمن.

3- انقر فوق زر OK وسيُفعّل الوضع الآمن في هاتفك.

4- بعد تفعيل الوضع الآمن، انتقل إلى (الإعدادات) Settings ثم انقر فوق خيار (التطبيقات) Apps، واختر أحد التطبيقات التي نزّلتها في الفترة الأخيرة والتي قد تكون سبب المشكلات في هاتفك، ثم انقر فوق (التخزين والبيانات) Storage & data.

5- في الصفحة الخاصة بالتطبيق، انقر فوق خيار (Clear data)، ثم انقر فوق خيار (Clear cache).

6- أعد تشغيل هاتفك لإيقاف الوضع الآمن.

إذا أصبح الهاتف يعمل بشكل جيد، فهذا يعني أن هذا التطبيق كان مسؤولاً عن المشكلات التي يواجهها هاتفك. في هذه الحالة احذف التطبيق. ولكن إذا استمرت المشكلات نفسها، فكرر الخطوات السابقة مع التطبيقات الأخرى حتى تحدد التطبيق المسبب للمشكلات، ثم احذفه، وأعد تثبيت باقي التطبيقات الأخرى التي حذفتها.

3 طرق لإيقاف تشغيل الوضع الآمن في هواتف أندرويد

إذا فعّلت الوضع الآمن عن طريق الخطأ في هاتفك، لن تتمكن من استخدام التطبيقات التابعة لجهات خارجية، ولكن سيعود كل شيء إلى وضعه السابق بعد إيقاف تشغيل الوضع الآمن باتباع إحدى الطرق التالية:

1- إيقاف تشغيل الوضع الآمن عن طريق إعادة تشغيل الهاتف:

أسهل طريقة لإيقاف تشغيل الوضع الآمن في هواتف أندرويد هي إعادة تشغيل الهاتف، وقد تختلف طريقة إعادة تشغيل الهواتف بحسب نوعها.

بالنسبة لهواتف سامسونج و هاتف Google Pixel 5a والطرز الأقدم، اضغط مطولًا فوق زر التشغيل حتى تظهر خيارات الطاقة. وإذا كان لديك هاتف OnePlus أو هاتف Google Pixel 6 أو طراز أحدث، فاضغط فوق زري التشغيل ورفع مستوى الصوت لبضع ثوان. بعد ذلك اضغط فوق زر (إعادة التشغيل) Restart لإعادة تشغيل هاتفك.

إذا كنت لا ترى خيار إعادة التشغيل، فاضغط فوق زر التشغيل أو فوق زري التشغيل ورفع مستوى الصوت لمدة 30 ثانية تقريبًا، وسيُعاد تشغيل هاتفك تلقائيًا.

2- استخدم لوحة الإشعارات لإيقاف تشغيل الوضع الآمن:

تتيح معظم هواتف سامسونج الحديثة إيقاف تشغيل الوضع الآمن باستخدام لوحة الإشعارات، حيث يظهر إشعار يدل على أن الوضع الآمن قيد التشغيل، ومن خلاله يمكنك إيقاف تشغيله مباشرة.

إليك كيفية القيام بذلك:

اسحب لوحة الإشعارات لأسفل. إذا كان هاتفك يدعم هذه الميزة، فسترى إشعار في لوحة الإشعارات يوضح أن الوضع الآمن مُفعّل في هاتفك. اضغط فوق الإشعار ثم انقر فوق خيار (إيقاف التشغيل) Turn off .

3- إعادة ضبط إعدادات المصنع لإيقاف الوضع الآمن:

إذا لم تنجح الطرق السابقة، فقد يدل ذلك على وجود مشكلة معينة في هاتف أندرويد تمنع إيقاف تشغيل الوضع الآمن. في هذه الحالة، لا توجد طريقة أخرى لإيقاف تشغيل الوضع الآمن سوى إعادة ضبط إعدادات المصنع لهاتفك.

قبل البدء بعملية إعادة الضبط، تجب معرفة أن هذه العملية تحذف جميع البيانات الموجودة في هاتفك. لذا احتفظ بنسخة احتياطية من بياناتك لاستعادتها بعد انتهاء عملية إعادة الضبط.

تتشابه خطوات إعادة الضبط في معظم هواتف أندرويد، مع وجود اختلاف في أسماء بعض الخيارات في الإعدادات. على سبيل المثال: في هواتف OnePlus، يُطلق على (خيارات إعادة الضبط) Reset options اسم (النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط) Backup and reset.

فيما يلي سنوضح كيفية إعادة ضبط إعدادات المصنع في هواتف Pixel: