براءة اختراع تكشف عن ميزة تحمي آيفون القابل للطي المرتقب من السقوط

كشفت براءة اختراع حديثة أن هاتف آيفون القابل للطي الذي يُشاع منذ زمن أن شركة آبل تعتزم إطلاقه في المستقبل، سيدعم ميزة تجعله يُطوى تلقائيًا بهدف حمايته من السقوط.

وتحمل براءة الاختراع، الموجودة حاليًا على موقع الويب الخاص بمكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية USPTO، اسمًا طويلًا جدًا هو: «جهاز الشاشة الذاتية التراجع وتقنيات حماية الشاشة باستخدام اكتشاف السقوط».

ومن الاسم، يبدو أن هدف آبل من براءة الاختراع هو تقليل الضرر على الشاشة، إذ قد يحتوي هاتف آيفون القابل للطي المرتقب على مستشعرات، مثل: مستشعر مقياس التسارع. وإذا اكتشفت المستشعرات أن جهاز آيفون يسقط، فسوف ترسل إشارة إلى “آلية القفل القابلة للتعديل إلكترونيًا” لإغلاق الهاتف بسرعة.

ويُلمِّح طلب براءة الاختراع إلى أن الآلية قد لا تُغلِق الهاتف بالكامل إذا كان آيفون قريبًا جدًا من الأرض مما يتركه مفتوحًا جزئيًا. ولكن هذا جيد، وفقًا لبراءة الاختراع، «إذ لا يزال لطي الشاشة بزاوية أقل من 180 درجة أن يوفر بعض الحماية”. فعلى أقل تقدير، سيكون التأثير على الجوانب بدلًا من الشاشة مباشرة.

وتكشف براءة الاختراع أيضًا أن آبل تريد العمل على المفصلة، إذ قد يتكون هاتف آيفون القابل للطي من شاشتين منفصلتين تتصلان ببعضهما حين فتح الجهاز بدلًا من وجود مفصلة عادية في المنتصف. لذلك، تنفصل الشاشة العلوية، حين إغلاق الهاتف، عن الجزء السفلي مما يساعد في الحماية.

وتتحدث أجزاء كبيرة من طلب براءة الاختراع عن إمكانات جهاز آيفون القابل للطي. فعلى سبيل المثال، قد يتكون المستشعر المسؤول عن الحماية من السقوط من مقاييس تسارع، أو أداة تحديد الاتجاه، أو بوصلات، أو مكونات أخرى لاكتشاف الحركة. ومع ذلك، لا تشير آبل مباشرة إلى أي تقنية محددة.

والأهم بالنسبة للشركة هو أن الآليات الداخلية قادرة على اكتشاف متى «تتجاوز سرعة السقوط حدًا معينًا سابقًا» من أجل الإغلاق تلقائيًا.

يُشار إلى أن الشائعات المتعلقة بهاتف آيفون القابل للطي بدأت قبل نحو 3 سنوات، وذلك بعد إطلاق شركات منافسة، مثل: سامسونج، هواتف قابلة للطي.

وخلال ذلك الوقت، سُرِّبت براءات اختراع أخرى تتحدث عن تصميم واحد «يحتوي على مفصلين لثلاث شاشات» مما يسمح للهاتف بالطي في شكل حرف Z. في حين كشف نموذج أولي آخر عن شاشة عرض ورقية إلكترونية.

ومع ذلك، يُعتقد أن آبل لن تطلق هاتف (آيفون فولد) قبل عام 2025.