أبرز تطبيقات تنظيم الصور لمستخدمي حواسيب ويندوز

إذا كنت مصورًا محترفًا أو هاويًا، وحاسوبك أصبح مليئًا بالصور الجديدة والقديمة الموزعة في كل مكان، فأنت بحاجة إلى تطبيق يساعدك في تنظيم صورك لتسهيل الوصول إليها في أي وقت.

يمكن أن تساعدك تطبيقات تنظيم الصور في ترتيب الصور في حاسوبك في مجلدات فرعية بناءً على تاريخ التقاط الصورة، والبيانات الوصفية للصورة. وبعض تلك التطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإضافة بيانات وصفية تلقائيًا وتجميع الصور التي تحتوي على الوجوه نفسها في مكان واحد.

إليك أبرز 5 تطبيقات لتنظيم الصور لمُستخدمي حواسيب ويندوز:

1- تطبيق Excire Foto:

Excire Foto هو تطبيق يساعدك في تنظيم الصور في حاسوبك، ويتميز بواجهة مستخدم بسيطة مع الكثير من الميزات المتقدمة.

يمكنك البدء بإضافة مجلدات الصور إلى Excire Foto. وسيحلل التطبيق الصور تلقائيًا لاستخراج البيانات الوصفية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ويضيف الكلمات الرئيسية ذات الصلة. هذا يوفر عليك متاعب تسمية الصور يدويًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة ملصقات ملونة وإضافة التصنيفات والعلامات ونقل الصور إلى مجموعات مخصصة. ثم البحث في مجموعات الصور عن طريق الكلمات الرئيسية أو استخدام ميزة (البحث عن الوجوه) Find Faces.

يمكنك تنزيل Excire Foto في حاسوبك مقابل 99 يورو.

2- تطبيق Adobe Bridge:

يساعد تطبيق Adobe Bridge في عرض وتنظيم الصور ومقاطع الفيديو في حاسوبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز عن طريق تحرير البيانات الوصفية للصور وإضافة الملصقات والكلمات الرئيسية والتقييمات، ثم يمكنك تصنيف الصور في مجموعات.

وبعد تنظيم صورك، يمكنك البحث عنها بسهولة، عن طريق تبويب (تصفية) Filter حيث يمكنك العثور على الصور باستخدام عوامل التصفية المتقدمة، مثل: أنواع الملفات، وتاريخ التقاط الصورة، وتاريخ التعديل، والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعادة تسمية الصور دفعة واحدة أو نشرها خارج التطبيق، وإضافة الصور مباشرة من الكاميرا إلى التطبيق. كما يمكنك أيضًا تحرير الصور عبر فتحها من داخل تطبيقات Creative Cloud مباشرة.

تطبيق Adobe Bridge مُتاح للتنزيل مجانًا.

3- تطبيق ACDSee Photo Studio Home:

ACDSee Photo Studio Home هو منظم صور احترافي لحواسيب ويندوز. وهو مشابه لتطبيق Adobe Bridge، إذ يساعدك في تنظيم الصور ومقاطع الفيديو ولكنه يحتوي على ميزات إضافية.

يمكنك عرض الصور التي أضفتها إلى التطبيق في (وضع الإدارة) Manage mode، وتعديل البيانات الوصفية للصورة، ثم حدد أي صورة منها وانتقل إلى وضع (التحرير) Edit لإضافة التعليقات التوضيحية وتصحيح الألوان وإضافة تفاصيل أخرى إلى الصورة.

لتنظيم صورك بسرعة، افتح تبويب (إدارة) Manage وأضف ملصقات ملونة إلى الصور لتمييزها، وتسهيل البحث عنها لاحقًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء عرض للصور أو إنشاء مستندات PDF من الصور ومشاركة الصور عبر البريد الإلكتروني.

ميزة أخرى متوفرة في تطبيق ACDSee Mobile Sync، هي أنه يتيح لك نقل الصور ومقاطع الفيديو مباشرة من هاتفك إلى حاسوبك.

للبدء باستخدام تطبيق ACDSee Home Studio يجب الاشتراك بإحدى الخطط المدفوعة التي يوفرها، وتبدأ أسعارها من 8 دولارات و90 سنتًا شهريًا.

4- تطبيق Phototheca X:

هو تطبيق لتنظيم الصور لحواسيب ويندوز يسمح لك بإضافة الصور من مصادر متعددة، وينظم قسم (المكتبة) library الموجود في التطبيق الصور بناءً على (الأحداث) events، و(الأشخاص) people، و(الأماكن) places و(التكرارات) duplicates.

يمكنك إضافة أسماء للوجوه لتنظيم الصور بناءً على الأسماء. ويمكنك أيضًا إنشاء مجلدات استنادًا إلى نوع الوسائط، مثل: (صور بانورامية) panorama، أو صور بورتريه (portrait) وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعديل البيانات الوصفية للصور لتصنيف الصور بناءً عليها. وبعد الانتهاء من تصنيف الصور وتنظيمها، يمكنك الوصول إلى أي صورة بسهولة عن طريق استخدام أداة البحث المدمجة لتحديد موقع الصور بناءً على الأسماء والأوصاف والأحداث.

يحتوي تطبيق Phototheca X على محرر صور بسيط مناسب للمبتدئين يمكنهم الاستعانة به لإجراء بعض التعديلات في الصور، مثل: تعديل الإضاءة وتوازن اللون الأبيض (white balance) والوضوح وغيرها.

يوفر تطبيق Phototheca X ثلاثة خطط اشتراك مختلفة تبدأ أسعارها من 49 دولارًا و95 سنتًا.

5- تطبيق PicaJet FX:

PicaJet FX هو تطبيق سهل الاستخدام بواجهة بسيطة ولكنها قديمة ويضم ميزات أساسية لتنظيم الصور وإداراتها. يمكنك إضافة الصور من الكاميرا والمجلدات وأقراص CD أو DVD والماسح الضوئي إلى التطبيق. وتنظيمها ضمن فئات بناءً على التاريخ والوقت الذي التقطت فيه الصورة، أو حسب الأسماء.

يمكنك تنزيل PicaJet FX مجانًا أو تنزيل النسخة المدفوعة (PicaJet) من هذا التطبيق مقابل 59 دولارًا و95 سنتًا تدفع لمرة واحدة للوصول إلى ميزات إضافية، مثل: إنشاء ألبومات متعددة، وإنشاء نسخ احتياطية للصور، والوصول إلى ميزات التحرير المتقدمة.