Port53 تشارك في مؤتمر جيسيك للعام الثاني على التوالي

أعلنت (بورت53) Port53، الشركة المتخصصة في حلول الأمن السيبراني والشريك العالمي الأبرز لخدمات الأمن السحابي لدى شركة (سيسكو)، عن مشاركتها للعام الثاني على التوالي في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك جلوبال 2023)، أحد أكبر المؤتمرات العالمية التي تجمع الجهات المعنية في قطاع أمن تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي عُقد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية.

وتتعاون الشركة، في إطار مشاركتها في المؤتمر، مع مجلس الأمن السيبراني في دبي لإطلاق فعالية تحفز خلالها المشاركين على تطوير تفكيرهم الإستراتيجي وصقل مهاراتهم في الأمن السيبراني وحل المشكلات.

وتعتقد الشركة بأهمية توفير إطار قوي لأمن تقنية المعلومات يضمن استمرارية الأعمال، وتثق بضرورة امتلاك موظفي الشركات جميعهم معارف الأمن السيبراني، ولاسيما مع التغير المستمر للمشهد الرقمي.

ويتميز تحدي متاهة الصندوق السيبراني، الذي أطلقته Port53 في إطار مؤتمر جيسيك، بتصميمه على شكل متاهة تنافس فيها أربعة مشتركين يوميًا طوال مدة الفعالية، حيث خاض المشتركون سلسلة من التحديات الأمنية للوصول إلى مركز المتاهة والفوز بالجائزة. وكان يجب على اللاعبين الاستفادة من خبراتهم في رصد الأخطار المحتملة والتغلب عليها، ومن ذلك: التصيد الاحتيالي، والبرمجيات الخبيثة، وحقن SQL، وهجمات التشفير.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال (عمر زرابي)، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Port53: «تشهد المنطقة تصاعد الهجمات السيبرانية التي ارتفعت بمقدار 250 في المئة خلال العام الماضي لوحده، ما يفرض على الشركات إعادة تقييم مستوى أمنها السيبراني واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرارية أعمالها. وحرصنا خلال مشاركتنا للعام الثاني على التوالي في جيسيك على تقديم تجربتا الشاملة والحصرية لزوار المؤتمر لمساعدتهم على إدراك مدى أهمية تحديث تقنية المعلومات لنجاح الأعمال، حيث وجدنا أن التعلم عن طريق الألعاب يشكل طريقة مثالية لتسليط الضوء على أهمية الأمن السيبراني في مشهد الأعمال دائم التغير. ونعمل في Port53 على تمكين المؤسسات من توقع الهجمات المفاجئة وحماية أنفسهم من التهديدات الناشئة، ولاسيما مع التطور المتسارع للهجمات السيبرانية، إلا أنه لا يمكن اعتبار أي شركة بأنها محصنة بالكامل من الهجمات. ونتعاون مع العملاء لضمان مرونتهم السيبرانية كي يتسنى لهم رصد جميع الحوادث السيبرانية والاستجابة لها والتعافي منها مع الحد من تأثير الهجمة على الأعمال».

وحظي زوار ركن Port53 في جناح جيسيك بفرصة التعرف على حلول الأمن السيبراني المتقدمة على مستوى الشركات، ومقابلة خبراء الأمن السيبراني والمشاركة في العروض التفاعلية للخدمات والمنتجات المتطورة التي تقدمها الشركة.

ومن جهتها قالت (ماريا روسان)، المديرة العامة الإقليمية لشركة Port53 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يقدم لنا جيسيك فرصة استثنائية لعرض حلولنا المبتكرة للشركات وخدماتنا القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والمخصصة لتلبية احتياجات الشركات من مختلف الأحجام لتتمكن من تحقيق الازدهار في العالم الرقمي. وأشارت البيانات الحالية إلى أن نسبة لا تتعدى 41 في المئة من الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك إستراتيجية للأمن السيبراني. ويجب على الشركات اليوم إدراك أنه ليس عليها الاختيار بين حلول الأمن غير المتكاملة وغير المتسقة أو الباهظة الثمن، إذ تقدم Port53 بدائل عديدة تتميز بسهولة توظيفها وإدارتها وتوفر حزم أمنية فعالة ومتناسقة».

وتتميز الحلول الأمنية السحابية لدى Port53 بسهولة توظيفها وإدارتها فضلًا عن فعاليتها الموثوقة ضد تهديدات الأمن السيبراني التي يمكن أن تتسبب في تعطيل الأعمال. وتعتمد الشركة منهجيةً هندسية متعمقة تتيح لها إنهاء التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية وتفادي نقاط الضعف وتقدم للعملاء منهجيةً أمنية استباقية. وتدعم الأنظمة المتكاملة والتلقائية من Port53 الشركات في النهوض بأعمالها بقوة دون التعرض لمخاطر التهديدات الأمنية وسط المشهد الرقمي السريع التغير. وتستخدم الشركة الخدمات الأمنية الرائدة من سيسكو لتوفر حلولًا وخدمات أمنية مخصصة تمنح العملاء تحكمًا كاملًا بالأطر الأمنية لديها.