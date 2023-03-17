كوالكوم تعلن عن شريحة تجلب بعض ميزات الهواتف الرائدة إلى المتوسطة

أعلنت شركة كوالكوم اليوم الجمعة عن شريحتها الجديدة (سنابدراجون 7 بلس الجيل 2) Snapdragon 7+ Gen 2 التي تستهدف الفئة المتوسطة العليا من الهواتف الذكية.

وتأتي شريحة Snapdragon 7+ Gen 2 الجديدة خلفًا لشريحة Snapdragon 7 Gen 1، التي أعلنت عنها الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الشرائح الإلكترونية، في شهر أيار/ مايو الماضي. وبإطلاقها، يبدو أن كوالكوم تخطّت شريحتي Snapdragon 7+ Gen 1، وSnapdragon 7 Gen 2.

وعن الشريحة الجديدة، قالت الشركة في منشور على مدونتها إنها تقدم تجارب متميزة جديدة تمامًا لسلسلة شرائح (سنابدراجون 7). وهي توفر أداءً استثنائيًا لوحدة المعالجة المركزية CPU ووحدة معالجة الرسومات GPU، يثري تجربة اللعب السريعة والمستمرة، والتصوير الديناميكي في الإضاءة المنخفضة، وتصوير الفيديو بالدقة الفائقة والمجال الديناميكي العالي 4K HDR، والتجارب المحسّنة بالذكاء الاصطناعي، والاتصال العالي السرعة بشبكات الجيل الخامس 5G، و(واي فاي) Wi-Fi.

وأوضحت كوالكوم أنها تطلق Snapdragon 7+ Gen 2 لجلب بعض الميزات الرائدة المطلوبة بشدة إلى سلسلة (سنابدراجون-7) المخصصة لهواتف الفئة المتوسطة التي تتوفر بأسعار تجعلها متاحةً لفئة عريضة من المستخدمين.

وتتكون شريحة Snapdragon 7+ Gen 2، التي تَعِد بتحسينات كبيرة في الأداء وكفاءة الطاقة، من وحدة معالجة الرسومات (أدرينو) Adreno، ووحدة المعالجة المركزية (كريو) Kryo التي تعمل بتردد 2.91 جيجاهرتز وتدعم معمارية 64 بت.

وتحتوي الشريحة على مودم (سنابدراجون إكس62 5جي) Snapdragon X62 5G الذي يدعم سرعات تنزيل تصل إلى 4.4 جيجابت في الثانية. وهي تدعم أيضًا شبكات واي فاي بإصدار Wi-Fi 6E بسرعة تصل إلى 3.6 جيجابت في الثانية، كما تدعم تقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC.

وتدعم شريحة Snapdragon 7+ Gen 2 معالج إشارة الصورة ISP (كوالكوم سبكترا) Qualcomm Spectra، الذي يسمح بكاميرا واحدة بدقة تصل إلى 108 ميجابكسل أو حتى 200 ميجابكسل، أو كاميرتين بدقة 36 ميجابكسل و64 ميجابكسل، أو 3 كاميرات دقة كل منهما 32 ميجابكسل.

وتدعم الشريحة، المصنوعة بتقنية التصنيع 4 نانومتر، أيضًا شاشات بدقة QHD+ وبمعدل تردد قدره 120 هرتز، وتقنية HDR10+، كما تدعم تقنية الشحن السريع (كوالكوم كويك شارج 5) Qualcomm Quick Charge 5.

وبحسب كوالكوم، فإن Snapdragon 7+ Gen 2 تتفوق على Snapdragon 7 Gen 1 بأن استهلاكها للطاقة أقل بنسبة 40 في المئة لكل واط. ويتميز Qualcomm Sensing Hub بنظام الذكاء الاصطناعي المنخفض الطاقة، وهو دائمًا قيد التشغيل وآمن للغاية لأنه يتتبع تلقائيًا أنشطتك ومحيطك.

وقالت الشركة إن دقة الفيديو الفائقة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، توفر تقريبًا رقميًا للحصول على لقطات حادة وواضحة. ويرفع (محرك حركة الإطار أدرينو) Adreno Frame Motion Engine بكفاءة عدد الإطارات في الثانية للحصول على حركة سلسة ومذهلة.

وتتيح تقنية Qualcomm Quick Charge 5 سرعات شحن من 0 إلى 50 في المئة في خمس دقائق فقط.

هذا، وقالت كوالكوم إننا سنشهد إطلاق هواتف ذكية تحتوي على شريحة Snapdragon 7+ Gen 2 قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك من شركات، مثل: ردمي، وريلمي.