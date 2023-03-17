تيك توك تطلق رسميًا ميزة إعادة ضبط توصيات الفيديو

أعلنت شركة (تيك توك) لخدمة مقاطع الفيديو القصيرة يوم الخميس عن إطلاق ميزتها الجديدة التي تتيح للمستخدمين «إعادة ضبط» Reset صفحة (لك) For You لتغيير مقاطع الفيديو التي تعرضها لهم الصفحة.

وكانت الشركة قد كشفت مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي أنها تعمل على اختبار ميزة (التحديث) Refresh التي تعرض مقاطع الفيديو بناءً على كيفية استخدام المستخدمين للتطبيق بعد الضغط على الزر.

ووفقًا لتيك توك، فإن هذه الميزة قد تكون مفيدة لمن تتكرر لديه مقاطع الفيديو في صفحة (لك)، أو لأولئك الذين لم تعد مقاطع الفيديو التي تُعرض تعنيهم.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: «نطرح اليوم ميزة جديدة تُمكّن الناس من تحديث خلاصة (لك) إذا لم تعد توصياتهم مناسبة. ونقدم أيضًا تحديثًا آخر بشأن التقدم في جهودنا المستمرة للحماية من التوصيات المتكررة، إذ نواصل الموازنة بين أهداف تمكين التعبير عن الذات وتجربة المشاهدة الماتعة».

وأوضحت تيك توك أن الميزة الجديدة تسمح للمستخدم، بعد تفعيلها، بمشاهدة المحتوى على خلاصة (لك) كما لو أنه اشترك للتو في الخدمة. وسيبدأ نظام التوصيات بعد ذلك عرض مزيد من المحتوى بناءً على التفاعلات الجديدة.

يُشار إلى أن كيفية اختيار تيك توك لمقاطع الفيديو التي تُعرض للمستخدمين في صفحة (لك) كانت ولا تزال موضوعًا مثيرًا للجدل، لا سيما مع تكتم الشركة على الخوارزمية التي تعتمد عليها في بالتوصية بمقاطع الفيديو.

وفي شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، كشف تقرير من موقع (فوربس) Forbes أنه يمكن لموظفي تيك توك وشركتها الأم (بايت دانس) ByteDance اختيار تلك المقاطع يدويًا بهدف زيادة عدد مشاهداتها.

وأكدت الشركة للموقع أنه يمكن لبعض موظفيها في الولايات المتحدة اختيار المقاطع السريعة الانتشار باستخدام ميزة تُسمّى (التسخين).

ومن ناحية أخرى، تضيف الشركة ميزات تهدف إلى منح المستخدمين المزيد من المعلومات بشأن الخوارزمية التي تقود تجربة التطبيق. ففي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت تيك توك أن المستخدمين سيتمكنون قريبًا من معرفة سبب التوصية بمقطع فيديو معين.

وقالت تيك توك وقتئذ إن نظامها يوصي بالمحتوى عن طريق ترتيب مقاطع الفيديو بناءً على مجموعة من العوامل التي تستند إلى نشاط المستخدم على التطبيق، والتي تتضمن أيضًا ما يشير إلى أن المستخدم ليس معنيًا بمقاطع فيديو معينة.

وفي وقت سابق من عام 2022، طرحت الشركة أيضًا إعدادات أكثر تقدمًا لتصفية المحتوى حتى يتمكن المستخدمون من الإشارة إلى أنهم لا يريدون مشاهدة مقاطع فيديو فيها وسوم أو كلمات رئيسية معينة.