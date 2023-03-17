تويتر تُعلن عن ميزة جديدة لقياس شعبية التغريدات

أعلنت شركة تويتر عن إطلاقها ميزةً جديدةً تعرض من خلالها عدد المرّات التي أضاف فيها المُستخدمون التغريدات إلى علاماتهم المرجعية، وهي ميزة تهدف للمُساعدة في تقييم مدى شعبية التغريدة، إلى جانب الإحصائيات الأخرى التي تعرضها تويتر مثل عدد مرات إعادة التغريد، وعدد الردود على التغريدة.

وقالت الشركة: “بدءًا من اليوم، سيكون بإمكانكم مشاهدة عدد المرّات التي أُضيفت فيها أي تغريدة إلى العلامات المرجعية، ضمن صفحة تفاصيل التغريدة”. ونوّهت الشركة بأن الميزة متوفرة حاليًا فقط في تطبيق تويتر لنظام iOS، إلا أنها وعدت بطرح الميزة نفسها للمنصات الأخرى دون أن تحدد موعدًا لذلك.

We love Bookmarks for saving Tweets to revisit later. Starting today on iOS, you’ll now see the total number of times a Tweet has been bookmarked on Tweet details. — Twitter Support (@TwitterSupport) March 16, 2023

وذكرت الشركة في صفحة الدعم الفنّي الخاصة بالميزة الجديدة، أن عدّاد العلامات المرجعية سيظهر لجميع التغريدات دون استثناء، وأكدت أن العلامات المرجعية ستبقى سرّية، أي أنه لا يمكن للمُستخدمين معرفة الأشخاص الذين أضافوا تغريدةً معينةً إلى علاماتهم المرجعية، وذلك على عكس عدد الإعجابات والاقتباسات وإعادات التغريد، التي يمكن من خلال الضغط عليها معرفة الحسابات التي تفاعلت مع التغريدة.