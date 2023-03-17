تقرير: هاتف بكسل 8 سيتضمن ميزات حصرية لتحسين جودة الفيديو

تستعد شركة جوجل للكشف عن أدوات جديدة لتحرير الفيديو اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في هاتفها القادم (بكسل 8) Pixel 8.

ووفقًا لتقريرٍ نشره موقع 9to5Google، فقد عُثِرَ ضمن الشيفرة المصدرية للإصدار الأخير من تطبيق جوجل للصور Google Photos على ذكرٍ لميزاتٍ جديدة تتعلق بتحرير الفيديو لم يُكشَف عنها رسميًا بعد.

وتُعتبر ميزة Video Unblur من أكثر الميزات المُنتظرة إثارةً للاهتمام. ونظرًا إلى اسمها، يُعتقد أن الأداة الجديدة تهدف إلى مساعدة المُستخدم في إزالة الضبابية والتشويش من مقاطع الفيديو المنخفضة الجودة، وذلك بشكلٍ مشابه لأداة Photo Unblur التي أطلقتها جوجل في سلسلة هواتف (بكسل 7) التي تؤدي المهمة نفسها للصور الفوتوغرافية.

إضافةً إلى ذلك، يذكر التقرير العثور على أسماء لأدواتٍ أخرى ضمن تطبيق جوجل للصور يُعتقد أنها عبارة عن مُرشحات مُختلفة لتعديل ألوان الفيديو هي VHS و Super 8 و Polaroid.

ومن المُحتمل أن تُعلن جوجل عن الميزات الجديدة خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2023، المُزمع عقده في العاشر من مايو المقبل. ومن المتوقع أن تتضمن سلسلة هواتف (بكسل 8) قدرات الذكاء الاصطناعي المدعومة بشريحة (تينسور) Tensor الخاصة بجوجل، مما يجعل أداة Video Unblur أكثر قوة من الميزات المماثلة التي أُضيفت في هواتف (بكسل) السابقة.

ويتوقع أن تعمل الأداة الجديدة بطريقة مشابهة لأداة Photo Unblur التي تتيح تحسين جودة الصور، وجعلها أكثر وضوحًا ونقاءً، حتى لو التُقِطَت باستخدام كاميرات قديمة.

وكانت صور مُسربة نُشِرَت أمس لهاتف (بكسل 8 برو) قد كشفت عن تصميم جديد يتضمن شكلًا مُختلفًا للكاميرات الخلفية، وشاشةً مسطحةً عوضًا عن الشاشة المُنحنية التي رافقت هواتف (بكسل) الماضية، وزوايا أكثر استدارة.

ومن المُنتظر أن تكشف جوجل عن هاتفي (بكسل 8) و (بكسل 8 برو) في مايو القادم، لكن من المتوقع ألّا تبدأ بيعه رسميًا قبل شهر أكتوبر المقبل، وهو الموعد السنوي الذي تطرح فيه جوجل هواتفها الجديدة في الأسواق.