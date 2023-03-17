تحديث ويندوز 11 الأخير يتسبب بمشاكل كبيرة لبعض المستخدمين

وأفاد بعض المستخدمين أن أجهزتهم حاولت التحديث والتثبيت ولكنها فشلت. وعلاوة على ذلك، أفاد بعض المستخدمين أن سرعة أجهزتهم قد انخفضت بشكل كبير منذ تثبيت التحديث. في حين قال آخرون إن زمن إقلاع أجهزتهم قد تضاعف بعد التحديث، وإن إزالة التحديث والعودة إلى الإصدار القديم أدى إلى حل جميع المشكلات المذكورة. وأشار بعضهم إلى ظهور شاشة الخطأ الشهيرة في ويندوز المعروفة باسم (شاشة الموت الزرقاء) The Blue Screen of Death، وذلك في حالات نادرة.

ولم تُصدر شركة مايكروسوفت حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن المشكلات المذكورة.

يعد تحديث KB5023706 واحدًا من أكبر التحديثات الثانوية لنظام التشغيل ويندوز 11. ويشمل التحديث العديد من الميزات مثل شريط المهام المحسّن للأجهزة اللوحية، والدعم المحسّن للثيمات وتعديلًا على تصميم شريط المهام ليتضمن شريطًا للبحث، وتحسيناتٍ على مستكشف الملفات File Explorer، وإضافة ميزة الدردشة مع روبوت Bing الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي.