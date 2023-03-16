مايكروسوفت تُعلن عن Business Chat: المساعد الشخصي الذكي للشركات

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن ميزة الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات Business Chat، التي ستكون جزءًا من حزمة تطبيقات Microsoft Office 365. ويأتي إعلان الشركة عن الخدمة الجديدة كجزء من كشفها عن حزمة خدمات Microsoft 365 Copilot التي تجلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات أوفيس.

والخدمة الجديدة هي عبارة عن روبوت للدردشة مُخصص للشركات، يُمكن استخدامه كمساعد شخصي يُمكن للموظفين استخدامه للحصول على المعلومات المتعلقة بالعمل وتلخيصها من المصادر المتنوعة، كالبريد الإلكتروني وسجلّات الاجتماعات والمواعيد المُسجّلة في التقويم. وعلاوةً على جمع المعلومات وتلخيصها، يستطيع الروبوت تقديم الاقتراحات والإجابة عن الأسئلة أو تحويل الملخصات إلى ملفات Word أو إلى عروض تقديمية عبر برنامج PowerPoint.

ويعتمد Business Chat على نموذج الذكاء الاصطناعي المُستخدم في ChatGPT، مع فارق أن التقنية الجديدة قابلة للتخصيص بحيث يمكن للشركات تزويد Business Chat ببياناتها كمصدر للمعلومات. ويمكن الوصول إلى الخدمة الجديدة عبر تسجيل الدخول إلى موقع Microsoft365.com أو محرّك البحث Bing أو تطبيق محادثات الفيديو Microsoft Teams باستخدام حساب العمل.

وقالت مايكروسوفت إن طريقة عرض المعلومات في Business Chat شبيهة بما يقدمه روبوت الدردشة الذي تقدمه نسخة الذكاء الاصطناعي من محرك Bing، وهذا يتضمن عرض المصادر التي حصل التطبيق على معلوماته منها.

وذكرت الشركة إن Business Chat لا يساعد فقط في البحث عن المعلومات وتلخيصها، بل يمكن استخدامه للمساعدة في العثور على أفكار جديدة ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تخص العمل.

يتوفر Business Chat بشكل تجريبي حاليًا، وهو جزء من حزمة خدمات Copilot التي تختبرها مايكروسوفت حاليًا بالتعاون مع 20 شركة من زبائن مايكروسوفت، على أن تُطرح الخدمة الجديدة لجميع المستخدمين في وقتٍ لاحق.