مايكروسوفت تعلن رسميًا إدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تطبيقاتها المكتبية جميعها

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الخميس خلال حدث خاص عن إدماج تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل تلك التي يقوم عليها روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT الشهير إلى مجموعة تطبيقات الأعمال (مايكروسوفت 365) Microsoft 365.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية إن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، المسماة (كوبايلت) Copilot – وتعني «مساعد الطيّار» – ستكون متاحةً في بعض تطبيقات الشركة المكتبية الأكثر شيوعًا، مثل: (ورد) Word، و(بوربوينت) PowerPoint، و(إكسل) Excel.

وأوضحت مايكروسوفت أنها استخدمت، لإنشاء ميزات (كوبايلت)، نوعًا من برامج الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم (نموذج اللغة الكبير) Large Language Model أو LLM. وقد حسَّن الباحثون قدرات (نموذج اللغة الكبير) في السنوات الأخيرة ليصبح أقدر على فهم النصوص والاستجابة لها.

ولقد فُتِنت صناعة التقنية في الآونة الأخيرة بظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأفضل مثال على نماذج اللغة الكبيرة هي البرامج القادرة على القيام بمهام، مثل: إنشاء الصور بناءً على تعليمات مكتوبة، وإجراء محادثات موسعة مع الأشخاص عبر واجهات الدردشة.

وقال (ساتيا ناديلا)، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، في بيان: «يمثل اليوم الخطوة الرئيسية التالية في تطوّر كيفية تفاعلنا مع الحوسبة، التي ستُغيِّر على نحو جذري الطريقة التي نعمل بها، وستؤدي إلى موجة جديدة من نمو الإنتاجية».

وأضاف ناديلا: «من خلال (كوبايلت) الجديد في قطاع الأعمال، إننا نمنح الناس مزيدًا من التفويض، ونجعل الوصول إلى التقنية أسهل من خلال الواجهة الأكثر عالمية، وهي: اللغة الطبيعية».

وصرّحت مايكروسوفت في إعلان اليوم بأن ميزات (كوبايلت) أقوى من كونها نسخة مدمجة من روبوت الدردشة (شات جي بي تي) التابع لشركة (أوبن أي آي) OpenAI في (مايكروسوفت 365).

وأضافت الشركة أن ميزات (كوبايلت) الجديدة في (ورد) ستمنح المستخدمين «مسودة أولى للتحرير والمراجعة، مما يوفر ساعات في الكتابة وتحديد المصادر ووقت التحرير».

ونبّهت مايكروسوفت إلى أن «(كوبايلت) سيكون في بعض الأحيان على حق، وفي أحيان أخرى مخطئًا على نحو نافع»، وذلك في اعتراف منها بأن ردود تقنية نموذج اللغة الكبير الحالية قد تكون غير دقيقة. فعلى سبيل المثال، أدى إطلاق الشركة حديثًا لروبوت الدردشة في محرك البحث (بينج الجديد) القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي، إلى تقديم ردود تحتوي على معلومات غير دقيقة.

وأظهر المسؤولون التنفيذيون في مايكروسوفت بعض قدرات تقنية (كوبايلت) الجديدة اليوم الخميس خلال عرض تقديمي عبر الإنترنت.

إذ، يمكن لأفراد العائلة إنشاء خطط للاحتفال على نحو أسرع، وإنشاء شرائح (بوربوينت) مصاحبة تستخدم الصور المُخزَّنة في حساب خدمة التخزين السحابي (مايكروسوفت ون درايف) Microsoft OneDrive الخاص بشخص ما للحصول على مرئيات جذابة.

وقالت مايكروسوفت إنه يمكن لقادة الأعمال بسهولة إنشاء رسائل بريد إلكتروني وإرسال مقترحات للأعمال باستخدام الأدوات الجديدة.

وقال (جاريد سباتارو)، نائب رئيس مايكروسوفت للعمل الحديث وتطبيقات الأعمال، في منشور على مدونة الشركة إن (كوبايلت) قادرة على المسح الضوئي واتخاذ الإجراءات بناءً على البيانات جميعها الموجودة في (مايكروسوفت جراف) Microsoft Graph، التي تخزن المحتوى، مثل: رسائل البريد الإلكتروني، وملفات الاجتماعات، والمحادثات، وملاحظات التقويم.

وتساعد بيانات (مايكروسوفت جراف) هذه في جعل نموذج اللغة الكبير الخاص بـ (كوبايلت) ينتج استجابات أكثر تحديدًا ومحسنة على نحو مخصص لكل فرد.

ولم تذكر مايكروسوفت على وجه التحديد موعد ظهور ميزات (كوبايلت) الجديدة، ولا السعر، ولكنها اكتفت بالقول إنها، في الأشهر المقبلة، ستوفر (كوبايلت) لتطبيقات الإنتاجية جميعها، مثل: (ورد)، و(إكسل)، و(بوربوينت)، و(آوتلوك)، و(تيمز)، و(فيفا)، و(باور بلاتفورم).

وأضافت الشركة أنها تختبر (كوبايلت) «مع مجموعة صغيرة من العملاء للحصول على ردود الفعل، وتحسين نماذجنا أثناء توسيع نطاقنا»، لكنها لم تكشف عن أسماء العملاء الذين يختبرون البرنامج.

وقال (جيمي تيفان)، كبير العلماء والزميل التقني في مايكروسوفت، إن (كوبايلت) اجتاز العديد من فحوصات الخصوصية ولديه «إجراءات للتخفيف» في حالة «أخطاء البرامج» أو وجود تحيزات، أو إساءة استخدام. وأضاف تيفان: «سنرتكب أخطاء، لكن حينما نرتكبها، سنتعامل معها بسرعة».

يُشار إلى ان الكثير من الإثارة التي أحاطت بالذكاء الاصطناعي التوليدي تُعزى إلى النجاح الهائل بين عشية وضحاها لروبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي)، الذي أطلقته شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI، المدعومة من مايكروسوفت، أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقالت مايكروسوفت في كانون الثاني/ يناير الماضي ستقدم لشركة (أوبن أي آي) استثمارًا متعدد السنوات بمليارات الدولارات، لكنها لم تكشف عن الرقم الدقيق.

وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، أطلقت مايكروسوفت إصدارًا جديدًا من محرك البحث (بينج) مع روبوت الدردشة المدعوم بنموذج اللغة (جي بي تي-4) GPT-4 من (أوبن أي آي).

وخلال الأيام الماضية، كشفت (أوبن أي آي) عن نموذج (جي بي تي-4)، مما أدى إلى الترويج للتقنية بوصفها تحسينًا كبيرًا على سابقتها (جي بي تي-3)، إذ يمكنها أن تنتج استجابات نصية أكثر إبداعًا ودقةً.