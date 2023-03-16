مايكروسوفت تتيح روبوت الدردشة في بينج الجديد للجميع دون انتظار

قررت شركة مايكروسوفت إتاحة روبوت الدردشة الذكي الخاص بمحرك البحث (بينج الجديد) لمزيد من المستخدمين دون الحاجة إلى الانضمام إلى قائمة الانتظار.

وقد حظى محرك بينج بإقبال كبير لأول مرة منذ سنوات طويلة بعد أن أدمجت مايكروسوفت إمكانية الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي الشهر الماضي.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية في البداية تتوخى الحذر بشأن وتيرة إتاحة بينج الجديد المدعوم بروبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT من شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI.

والآن يبدو أن مايكروسوفت، المستثمر الرئيسي في (أوبن أي آي) رفعت قائمة الانتظار من بينج الجديد، مما يسمح ظاهريًا لأي شخص بالوصول الفوري إلى خاصية الدردشة.

وقال موقع Windows Central، المتخصص في رصد أخبار مايكروسوفت، الذي كان أول من نشر عن رفع قائمة الانتظار، إنه لم يعد يتعين على المستخدمين الانتظار لتجربة بينج الجديد بعد الآن.

واختبر موقع (تك كرنتش) TechCrunch هذا باستخدام بعض معرفات البريد الإلكتروني (الجديدة والقديمة) وتمكن من الوصول على الفور تقريبًا مع المعرفات جميعها.

وفي حين أن الصفحة الخاصة بمحرك بينج الجديد لا تزال تعرض الزر النموذجي «الانضمام إلى قائمة الانتظار»، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول والوصول على الفور.

ولم تحدد الشركة هل ستتخلص من قائمة الانتظار تمامًا، ولكنها قالت في بيان إنها تجري تجارب مختلفة لضم المزيد من المستخدمين.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت: «خلال مدة المعاينة هذه، نجري العديد من الاختبارات التي قد تُسرِّع من الوصول إلى بينج الجديد لبعض المستخدمين. ما زلنا في مدة المعاينة ويمكنك التسجيل في Bing.com».

يُشار إلى أن مايكروسوفت تسابق الزمن لإدماج روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في العديد من خدماتها. ففي الشهر الماضي، أضافت الروبوت الذي يعمل بنموذج اللغة GPT-4 إلى شريط مهام في نظام التشغيل ويندوز 11. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، حصل الإصدار المستقر من متصفح إيدج على ميزة روبوت الدردشة.

وأثبتت تقنية الذكاء الاصطناعي من (أوبن أي آي) أنها حققت نجاحًا كبيرًا بالنسبة لمحرك بينج، وقد أبلغت حديثًا عن وصولها إلى 100 مليون مستخدم نشط يوميًا. وهذا متوقع بالنظر إلى الضجيج الذي رافق روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وكيف أنها جذبت عشرات الملايين من المستخدمين الذين يرغبون في تجربتها.