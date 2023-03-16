كيفية تفعيل وضع توفير الطاقة في تيليجرام

إذا انخفضت طاقة بطارية هاتفك، تفكر في التوقف عن استخدام بعض التطبيقات التي قد تستنزف طاقة البطارية مثل: تطبيق (تيليجرام) Telegram، وتطبيقات المراسلة الأخرى والألعاب. ولكن الآن، مع وضع (توفير الطاقة) Power Saving الجديد في تطبيق تيليجرام، يمكنك الاستمرار في استخدام هذا التطبيق مع تعطيل العديد من الميزات غير الضرورية لمساعدتك في البقاء على اتصال لفترة أطول.

إليك كيفية تفعيل وضع توفير الطاقة في تطبيق تيليجرام:

1- ما هو وضع توفير الطاقة في تطبيق تيليجرام؟

أعلنت شركة تيليجرام الأسبوع الماضي عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق Telegram، يقدم عددًا من الميزات الجديدة، منها: وضع (توفير الطاقة) Power Saving.

يساعد وضع توفير الطاقة في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الأداء في الأجهزة القديمة. وعند تشغيله، يُعطّل تلقائيًا بعض التأثيرات الحركية للتطبيق، مما يقلل من استهلاك الطاقة.

يمكنك تخصيص التأثيرات التي يعطلها التطبيق. على سبيل المثال: يمكنك تعطيل ميزة (تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا) autoplay videos مع الاستمرار في تفعيل ميزة (الملصقات المتحركة) Sticker Animations. ويمكنك أيضًا ضبط النسبة المئوية لطاقة البطارية التي ترغب في تشغيل وضع توفير الطاقة تلقائيًا عندما تصل بطارية الهاتف إليها.

ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون أيضًا استعمال إعدادات توفير الطاقة لتقييد تحديثات الخلفية (limit background updates)، وأشارت تيليجرام إلى أنها لا تنصح بذلك، لأنها ستجعل عبارة «يتم التحديث…» على تيليجرام تظهر أكثر من المُعتاد.

2- كيفية تفعيل وضع توفير الطاقة:

لتفعيل وضع توفير الطاقة، ستحتاج إلى تحديث تطبيق Telegram إلى أحدث إصدار. ويمكن لمُستخدمي الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليجرام من متجر جوجل، وهو مُتاح أيضًا لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ويمكن تنزيله للأجهزة الأخرى من موقع الخدمة.

بعد تحديث التطبيق، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق تيليجرام ثم انتقل إلى (الإعدادات) Settings . انقر فوق خيار (توفير الطاقة) Power Saving. استخدم شريط التمرير الخاص بوضع توفير الطاقة لتحديد النسبة المئوية لطاقة البطارية التي تريد تشغيل وضع توفير الطاقة عند الوصول إليها. حدد التأثيرات التي تريد تعطيلها عند تفعيل وضع توفير الطاقة، عن طريق تحريك الزر المجاور لكل تأثير.

سواء كنت تستخدم تطبيق تيليجرام في جهاز قديم أو تريد فقط الحفاظ على طاقة البطارية، يمكن أن يساعدك وضع توفير الطاقة. فهو يُطيل عمر بطارية جهازك، خاصةً إذا كنت تستخدم هاتفًا قديمًا، ويمكنه أيضًا تحسين أداء تطبيق تيليجرام، مما يجعله أسرع وأكثر سلاسة.