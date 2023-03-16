سامسونج ترد على “فضيحة القمر” .. فما القصة؟

أثار منشورٌ نشره قبل أيام أحد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي (ريديت) Reddit، زوبعةً من الانتقادات التي طالت شركة سامسونج. إذ اتُّهِمَت الشركة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتزوير الصور وتضخيم إمكانيات التقريب في هواتفها الحديثة.

وقدّمت سامسونج منذ إطلاقها هاتف Galaxy S20 Ultra في عام 2020 ميزة التقريب الرقمي في كاميرا الهاتف بدرجة تقريب تصل إلى 100 ضعف، وأطلقت على الميزة اسم “Space Zoom” في إشارة إلى استطاعة كاميرا الهاتف التقاط صور واضحة للأجرام السماوية. وعرضت سامسونج في إعلانات هواتفها صورًا للقمر بتفاصيل عالية الوضوح يمكن التقاطها باستخدام هواتف سامسونج، وهو بالفعل ما جربه مستخدمو سامسونج بأنفسهم من خلال التقاط صور مُثيرة للإعجاب من خلال عدسة التقريب التي توفرها هواتف الشركة.

إلا أن مُستخدم (ريديت) ibreakphotos أجرى تجربةً قال إنها تُثبت خداع سامسونج لمُستخدميها، عبر استخدام الذكاء الاصطناعي لتمييز شكل القمر ثم استبدال صورة أخرى أكثر وضوحًا بالصورة التي التقطها المُستخدم.

لإثبات كلامه، قام ibreakphotos بتنزيل صورة عالية الوضوح للقمر من الإنترنت، ثم عدلها باستخدام برنامج (فوتوشوب) لتمويهها وجعلها خاليةً من التفاصيل. بعد ذلك استخدم كاميرا هاتفه لالتقاط صورة القمر المشوّهة الظاهرة على شاشته. وكانت النتيجة أن الصورة المُلتقطة ظهرت في الهاتف عالية الدقة وغنيةً بالتفاصيل، وهو أمرٌ يرى كثيرون عدم منطقيته لكون الصورة الأصلية خالية من التفاصيل أصلًا، وهو ما يدل وفق البعض بأن عدسة التقريب في هواتف سامسونج ليست قادرة على التقاط التفاصيل الدقيقة من مسافة بعيدة كما تدّعي الشركة، وأن خوارزميات الكاميرا تعمل على تعديل الصورة لإضافة تفاصيل جاهزة مُخزنة مُسبقًا في الهاتف فوق الصورة الأصلية.

وقد أثار الموضوع سخط الكثيرين من مُستخدمي سامسونج، حتى أن الأمر صار معروفًا على شبكات التواصل الاجتماعي باسم (فضيحة القمر) Moon-gate.

من جهتها نشرت سامسونج ردًا رسميًا حاولت فيه شرح طريقة عمل خوارزميات تصحيح الصور المُستخدمة في هواتفها، ونفي تهمة التزوير عن نفسها.

واعترفت سامسونج بأن الذكاء الاصطناعي في هواتفها مُدرّب خصيصًا لتمييز صورة القمر بهدف مُعالجتها بشكلٍ خاص، إلا أنها نفت استبدال تفاصيل مزوّرة بتلك الأصلية. وقالت إن ميزة (مُحسّن المشهد) Scene Optimizer تعمل على تمييز القمر وتحسين تفاصيله وفقًا لذلك. إذ تلتقط الكاميرا أكثر من 10 صور للقمر بدرجة تقريب تبلغ 25 ضعفًا على الأقل ثم تدمجها في صورةٍ واحدة لتقليل الضجيج وتحسين الوضوح.

وأضافت أن ميزة (تثبيت التقريب) Zoom Lock تعتمد على كل من مُثبّت الصورة البصري OIS والرقمي VDIS للتقليل من ضبابية الصورة الناشئة عن اهتزاز اليد الذي يؤثر في جودة الصورة لدى التقريب لمسافات بعيدة.

أخيرًا، من المعروف أن جميع الهواتف الذكية الحديثة مزودة بخوارزميات لمُعالجة وتحسين الصور برمجيًا بعد التقاطها، وذلك لتعويض صغر حجم العدسات فيها مُقارنةً بالكاميرات الاحترافية، لكنّ لجوء الشركات إلى استبدال تفاصيلٍ مزورة بالتفاصيل الفعلية يدخل في حيّز الخداع وفق الكثيرين، لو ثبت فعلًا أن سامسونج أو غيرها يتّبعون هذا الأسلوب.