أبرز تطبيقات تسجيل الصوت لمستخدمي هواتف أندرويد

يحتاج الكثير من الأشخاص تطبيقات تسجيل الصوت لتسجيل المقاطع الصوتية أثناء اجتماعات العمل بهدف مراجعة الموضوعات المهمة التي ذُكرت في الاجتماع، ويستخدمها الطلاب أيضًا لتسجيل المحاضرات ومراجعتها لاحقًا وتدوين الملاحظات المهمة، كما يحتاجها الصحفيون لتسجيل المقابلات، وغير ذلك الكثير من الحالات التي نحتاج فيها إلى استخدام تطبيق لتسجيل الصوت.

بالرغم من وجود تطبيق تسجيل صوت مدمج في هواتف أندرويد والهواتف الذكية الأخرى، فإن التطبيقات التابعة لجهات خارجية والمتخصصة في تسجيل الصوت، توفر العديد من الميزات غير المتوفرة في تطبيق تسجيل الصوت المدمج في الهواتف. على سبيل المثال: إمكانية تحرير المقطع الصوتي وتحسين جودة الصوت بعد الإنتهاء من التسجيل، وإمكانية نسخ التسجيل في شكل نص مكتوب مما يسمح بالوصول إلى الأجزاء المهمة من المحاضرة أو اجتماع العمل دون الاضطرار إلى تدوين الملاحظات يدويًا، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.

إذا كنت من مُستخدمي أحد هواتف أندرويد وتبحث عن تطبيق لتسجيل الصوت يضم ميزات عديدة، تعرّف أبرز 7 تطبيقات لتسجيل الصوت مُتاحة لمُستخدمي هواتف أندرويد يمكنك تجربة استخدامها:

1- تطبيق ASR Voice Recorder:

يعد ASR Voice Recorder أحد أكثر تطبيقات تسجيل الصوت كفاءة. يسجل الصوت في مجموعة متنوعة من التنسيقات، مثل: MP3 و FLAC و WAV و OGG و M4A. بالإضافة إلى إمكانية رفع تسجيلات الصوت إلى منصات التخزين السحابي مثل: Dropbox و Google Drive وغيرها.

يحتوي هذا التطبيق أيضًا على مجموعة من الميزات الأخرى، مثل: التحكم في سرعة تشغيل التسجيل الصوتي، وتخطي الأجزاء الصامتة من التسجيل تلقائيًا، وغيرها.

تطبيق ASR Voice Recorder مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

2- تطبيق Dolby On:

يحتوي تطبيق Dolby On على ميزات تساعد في تحسين جودة الصوت أثناء التسجيل. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على محرر صوت يمكنك الاستعانة به لإجراء بعض التعديلات في المقطع الصوتي بعد إنتهاء عملية التسجيل.

ومن الأمثلة على المرشحات الخاصة بتحسين جودة الصوت المتوفرة في هذا التطبيق: noise reduction، de-essing، وهو مزود أيضًا بتقنية Dolby الصوتية المتطورة.

بعد تجهيز المقطع الصوتي المسجل، يمكنك تخزينه ومشاركته عبر منصات التواصل الاجتماعي أو عبر SoundCloud أو تطبيقات المراسلة، أو البريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق.

يمكنك أيضًا تسجيل المقاطع الصوتية في تطبيقات أخرى وإضافتها إلى Dolby On لتحريرها وتحسين جودة الصوت باستخدام تقنية Dolby.

تطبيق Dolby On مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

3- تطبيق Easy Voice Recorder:

يحتوي تطبيق Easy Voice Recorder على واجهة استخدام بسيطة، بعد فتح التطبيق اضغط فوق الزر الذي يحتوي على رمز الميكروفون، وابدأ بالتسجيل مباشرة، وبعد الانتهاء يمكنك مشاركة المقطع الصوتي عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، أو عبر البريد الإلكتروني. ويمكنك أيضًا تعيين أحد المقاطع الصوتية المسجلة كنغمة رنين في هاتفك.

يحتوي هذا التطبيق أيضًا على بعض الميزات الإضافية، مثل: القدرة على تغيير تنسيق الملف الصوتي، ودعم Wear OS إذ يمكنك التسجيل من ساعتك الذكية.

يتضمن الإصدار المدفوع ميزات إضافية مثل: إمكانية تحميل التسجيلات الجديدة إلى جوجل درايف، أو Dropbox أو Microsoft OneDrive. وإمكانية التسجيل بتنسيق MP3 وFLAC وAAC، بالإضافة إلى جميع التنسيقات المتوفرة في الإصدار المجاني. ويسمح لك هذا التطبيق بتسجيل الصوت باستخدام ميكروفون خارجي عبر الاتصال بالبلوتوث.

تطبيق Easy Voice Recorder مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق J Labs Voice Recorder & Audio Editor:

يحتوي هذا التطبيق على واجهة استخدام مميزة حيث ترى شكل مسجل صوت (كاسيت)، ويمكنك النقر فوق الأزرار المتوفرة هناك للبدء بالتسجيل وإيقافه وتشغيله. تضم واجهة المستخدم 4 أزرار أساسية، وهي: زر (التسجيل) Record للبدء بتسجيل المقاطع الصوتية، وزر (تشغيل) Play لتشغيل المقطع الصوتي الذي سجلته، وزر (إيقاف) Stop لإيقاف التسجيل، وزر (الإعادة) Reset للبدء بالتسجيل من جديد.

يمكنك تخصيص شكل المسجل الظاهر في الصفحة الرئيسية في شاشة التطبيق، إذ يوفر التطبيق مجموعة من التصاميم المختلفة التي يمكنك الاختيار بينها. وبعد الانتهاء من تسجيل المقطع الصوتي، يمكنك إجراء بعض التعديلات البسيطة في المقاطع الصوتية، لكن هذا التطبيق لا يوفر ميزات تحرير متقدمة لتعديل المقطع الصوتي وتحسين جودة الصوت.

تطبيق J Labs Voice Recorder & Audio Editor مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Neutron Audio Recorder:

يحتوي تطبيق Neutron Audio Recorder على عدة ميزات، مثل: (كاشف الصمت) Silence Detector، لتخطي الأجزاء الصامتة وتسجيل الأصوات فقط. وميزة (High quality Resampling) لتقليل حجم الملفات الصوتية المُسجلة دون تقليل الجودة، بحيث يمكنك تسجيل المحاضرات الطويلة وحفظها في ملفات صغيرة الحجم. كما يدعم مجموعة كبيرة من التنسيقات المختلفة للملفات الصوتية، مثل: WAV، FLAC، وMP3، وSpeex، وغيرها. ويمكنك مشاركة الملف المسجل مع التطبيقات الأخرى المثبتة في هاتفك.

تطبيق Neutron Audio Recorder مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مقابل 7 دولارات و99 سنتًا.

6- تطبيق Otter Voice Notes:

هو تطبيق لتسجيل الصوت يحتوي على مجموعة من الميزات يمكن الاستفادة منها في اجتماعات العمل أو المحاضرات بشكل خاص. إذ يمكنك استخدامه لنسخ المقاطع الصوتية التي تسجلها بحيث يظهر لك نص مكتوب في الشاشة أثناء التسجيل، ويمكنك نسخ الأجزاء المهمة منه وحفظها دون الاضطرار إلى تدوين ملاحظات يدويًا أثناء الاجتماع أو المحاضرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة الملاحظات وملخص الاجتماع أو نص المحاضرة المكتوب مع زملائك عبر التطبيقات المختلفة والبريد الإلكتروني، كما يمكنك دعوة زملائك في الدراسة أو العمل إلى التطبيق لتحرير الملاحظات المنسوخة ومناقشتها.

يسمح الإصدار المجاني بنسخ 600 دقيقة شهريًا، أما الاشتراك المتميز يسمح بنسخ أكثر من 6000 دقيقة.

تطبيق Otter Voice Notes مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

7- تطبيق Voice Recorder Pro:

يسمح تطبيق Voice Recorder Pro بتسجيل مقاطع صوتية بتنسيقات مختلفة، مثل: PCM و AAC و AMR. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام، ويمكنك العثور على الملفات الصوتية المُسجلة وإدارتها بسهولة داخل التطبيق. ويمكنك أيضًا استخدامه لتسجيل المكالمات الهاتفية.

تطبيق Voice Recorder Pro مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.