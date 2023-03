أبرز المواقع الإلكترونية التعليمية المجانية للأطفال

التعلم عبر الإنترنت لا حدود له، فقد أصبح بإمكان أي شخص تعلم مهارة جديدة من منزله من مواقع الويب التعليمية المتخصصة التي توفر دورات تعليمية، منها ما هو مجاني وبعضها مدفوع. والتعلم عبر الإنترنت لا يقتصر على الأشخاص البالغين فقط، بل هناك مواقع إلكترونية تعليمية متخصصة بتعليم الأطفال مجالات مختلفة تنمي مهاراتهم العقلية والاجتماعية. فإذا كنت تبحث عن موقع إلكتروني تعليمي مجاني لطفلك، يمكن تجربة أحد المواقع التعليمية التالية:

يحتوي موقع National Geographic Kids على موضوعات تعليمية حول الحيوانات والنباتات بشكل أساسي، بالإضافة إلى موضوعات تعليمية أخرى، مثل: العلوم والفضاء والتاريخ.

يعرض هذا الموقع المحتوى التعليمي في شكل ألعاب، ومقاطع فيديو وصور، وهذا يُساعد في تعلّم الطفل بشكل أسرع. ويحتوي أيضًا على نصوص قصيرة مكتوبة بجانب الصور تضم معلومات بسيطة عن الصورة.

إذا كان طفلك الصغير يحب القراءة، فإن موقع Epic يوفر آلاف الكتب للأطفال من جميع الأعمار حيث ستجد تبويب خاص بالكتب المناسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام، وتبويب خاص بالفئة العمرية من 6 إلى 8 أعوام، وتبويب آخر يحتوي على كتب مناسبة للأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 12 عامًا، بالإضافة إلى الكتب الصوتية، ومقاطع الفيديو التعليمية.

يمكنك الوصول إلى جميع الكتب بعد الاشتراك في الموقع، ودون اشتراك يمكنك الوصول إلى عدد محدود منها. ويتميز هذا الموقع أيضًا بتقديم اختبارات حول الكتب يمكن للأطفال إكمالها لكسب الشارات مما يشجعهم على الاستمرار في القراءة والتعلم.

Scratch هي لغة برمجة صممها مختبر Lifelong Kindergarten Lab التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتعليم الأطفال أساسيات البرمجة. ويُعدّ موقع Scratch مناسب لتعليم البرمجة للفئة العمرية من 8 إلى 16 عامًا، إذ يوفر فيديوهات تعليمية بسيطة تتضمن رسوم متحركة لتعليم الأطفال كيفية عمل الأكواد البرمجية بطريقة ممتعة.

يحتوي موقع Funbrain على موضوعات تعليمية في مجال الرياضيات والقراءة، بالإضافة إلى الألعاب التعليمية ومقاطع الفيديو، وهو مخصص للفئة العمرية من 4 إلى 14 عامًا. ويقدم مئات الألعاب التفاعلية المجانية والكتب ومقاطع الفيديو والمواد التعليمية المكتوبة.

عند زيارة الموقع يمكنك تحديد الفئة العمرية، ثم البدء بتصفح مقاطع الفيديو، والألعاب والكتب المناسبة لتلك الفئة، أو يمكنك النقر فوق أحد التبويبات الرئيسية الظاهرة في الجهة العلوية من الصفحة الرئيسية، حيث ستجد تبويب (الألعاب) Games، وتبويب (القراءة) Reading، وتبويب (مقاطع الفيديو) Videos، وتبويب (الملعب) Playground، وتبويب (الرياضيات) Math Zone. وبعد اختيار تبويب معين ستنتقل إلى صفحة تضم المحتوى الخاص بهذا التبويب لجميع الفئات العمرية، وستجد بجانب مقطع الفيديو أو اللعبة رقم يدل على الفئة العمرية التي يناسبها هذا الفيديو أو اللعبة.

إذا كنت تبحث عن موقع تعليمي يحتوي على ألعاب مميزة لطفلك، جرّب موقع Toy Theatre. يحتوي هذا الموقع على ألعاب مسلية لتعليم الأطفال الصغار مواضيع مختلفة مثل: (الأبجدية) alphabet، و(القياس) measurement، و(الأرقام) numbers، وغيرها.

تحتوي الصفحة الرئيسية في موقع Toy Theatre على تبويبات متعددة في شكل مربعات ملونة، توضح الموضوعات التعليمية الأساسية الموجودة في الموقع، حيث ستجد تبويب (الرياضيات) Math، وتبويب (القراءة) Read، وتبويب (الفن) Art، وتبويب (الموسيقى) Music، وغيرها. وبعد اختيار تبويب معين ستنتقل إلى صفحة تحتوي على ألعاب تعليمية خاصة بالموضوع الذي اخترته.