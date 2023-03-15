نصائح تساعد المصممين المستقلين على حماية بياناتهم

إن العمل كمصمم جرافيك مستقل يمنحك حرية اختيار أوقات العمل، واختيار العملاء الذين ترغب في التعامل معهم، ويمكنك زيادة دخلك باستمرار مقارنة بالعمل في وظيفة بدوام كامل. وللنجاح في مهنتك كمصمم مستقل لابد من التفكير في كيفية إدارة عملك، لكن هذا ليس الشيء المهم الوحيد، إذ يُعد الحفاظ على أمان البيانات والخصوصية عبر الإنترنت أمر مهم أيضًا.

عند البدء بالعمل كمصمم مستقل، من السهل أن تنسى كل شيء ليس له علاقة بالتصميم. ولكن إذا فعلت ذلك، من المحتمل أن تعرّض نفسك لعدة مشكلات لاحقًا مثل: سرقة البيانات الشخصية أو البيانات الخاصة بعملك.

في هذه المقالة، سنذكر 6 نصائح تتعلق بالأمان والخصوصية يمكن أن تساعدك في البقاء آمنًا أثناء عملك عبر الإنترنت كمصمم جرافيك مستقل:

1- استخدم كلمات مرور قوية :

تعد كلمات المرور واحدة من أقدم الطرق للحفاظ على أمان البيانات والخصوصية عبر الإنترنت، ولكن مدى فعاليتها يعتمد على العديد من العوامل. قد يساعدك إنشاء كلمة مرور سهلة في تسجيل الدخول بسرعة إلى حساباتك، ولكنه يعرضك أيضًا لخطر الاختراق. من ناحية أخرى، قد يكون إنشاء كلمات مرور طويلة وصعبة ومحاولة حفظها أمر مرهق، لكنه مهم لضمان الحفاظ على أمان بياناتك.

لتسهيل الأمر، يمكنك الاستعانة بأحد التطبيقات المتخصصة بإدارة كلمات المرور، والتي تساعدك في إنشاء كلمات مرور قوية، تحفظ في التطبيق ولن تضطر إلى حفظها بنفسك، ويعمل التطبيق أيضًا على ملء بيانات تسجيل الدخول تلقائيًا إذا أردت ذلك.

إذا كنت تمتلك حاسوب ماك أو آيباد لتصميم أعمالك، فإن سلسلة مفاتيح آيكلاود (iCloud keychain) مفيدة، إذ يمكنك الاستعانة بها لإنشاء كلمة مرور قوية لكل موقع ويب تنشئ حسابًا فيه. وستحتفظ سلسلة مفاتيح iCloud بمعلومات تسجيل الدخول إلى موقع الويب. وستعمل على ملء معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك تلقائيًا في مواقع الويب والتطبيقات، وستحتاج إلى مصادقة Touch ID أو Face ID لإتمام تسجيل الدخول إلى حسابك.

2- كن حذرًا عند تلقي الرسائل:

كونك مصمم مستقل سيتواصل معك العديد من الأشخاص عبر البريد الإلكتروني و LinkedIn، وقد تصلك رسالة من شخص يهدف إلى الاحتيال بطريقة ما.

قبل الرد على أي رسالة، تحقق من حساب المستخدم في LinkedIn إذا وصلتك رسائل في هذا الموقع، وابحث في محركات البحث عن اسم الشركة التي يعمل بها، وإذا وصلك عرض عمل في البريد الإلكتروني تابع لشركة معينة، ابحث عن تلك الشركة للتأكد من وجودها ومعرفة معلومات عنها وعن خدماتها.

3- تجنب الاتصال بشبكة واي فاي عامة:

تكون الشبكات الواي فاي العامة متاحة للجميع، وإذا أرسلت معلومات حساسة أثناء الاتصال بتلك الشبكة، من المحتمل أن تخاطر بوصول تلك المعلومات إلى اشخاص يهدفون إلى الاحتيال أو سرقة أعمالك.

ليست كل شبكات الواي فاي العامة غير آمنة، وإذا كنت مضطرًا إلى استخدام شبكة عامة، تجنب مشاركة المعلومات الحساسة أثناء الاتصال بها.

4- أغلق شاشة حاسوبك عندما تكون بعيدًا عنه في الأماكن العامة:

في بعض الأحيان قد تشعر بالملل والوحدة أثناء عملك كمستقل في المنزل، وقد ترغب في العمل في بيئة حيوية يتواجد فيها العديد من الأشخاص، في هذه الحالات يمكنك الذهاب إلى مقهى مريح للعمل من هناك، ولكن توخى الحذر عند استخدام حاسوبك في الأماكن العامة، واحرص على إغلاق شاشة حاسوبك عندما تتركه لأخذ استراحة من العمل أو للقيام بشيء معين.

5- اختر برامج التصميم الموثوقة:

كمصمم مستقل، ستحتاج إلى التفكير في الأدوات التي يمكن أن تساعدك في زيادة الإنتاجية في العمل. وسيتعين عليك تجربة عدة برامج وأدوات لتحديد الأفضل بالنسبة لك، ومن المهم أيضًا التأكد من أن البرنامج الذي تستخدمه يمكنه الحفاظ على معلوماتك الخاصة آمنة.

لذلك قبل البدء باستخدام أي برنامج أو أداة للتصميم وحفظ أعمالك، ابحث جيدًا عن البرنامج أو الأداة وتأكد من ميزات الأمان والخصوصية التي توفرها تلك البرامج والأدوات، واقرأ مراجعات المستخدمين إذا توفرت.

6- اطلب من عملائك توقيع عقد قبل بدء المشروع:

قبل البدء بالعمل في أي مشروع، اطلب من عملائك توقيع عقد يتضمن تفاصيل العمل بما يضمن حقوقك كاملة. قد يطلب منك العميل أيضًا توقيع اتفاقية عدم إفشاء (non-disclosure agreement) واختصارها (NDA).

وبعد توقيع العقود التي تحفظ حقك وحق العميل، يمكنك البدء بالمشروع. ولكن إذا رفض الطرف الآخر التوقيع، يجب إلغاء خطة العمل معه.