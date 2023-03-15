نشر أولى الصور المسرّبة لهاتف بكسل 8

نشر حساب OnLeaks الشهير بتسريباته الدقيقة المتعلقة بالهواتف الذكية على تويتر، أولى الصور التي تكشف عن تصميم هاتف جوجل المُنتظر (بكسل 8) Pixel 8 ونسخته الأقوى (بكسل 8 برو) Pixel 8 Pro.

وتُظهر الصور تغييرًا ملحوظًا على تصميم الكاميرات الرئيسية في (بكسل 8 برو)، إذ أصبحت الكاميرات متجاورة دون وجود فواصل بينها، وذلك على عكس هاتف العام الماضي (بكسل 7 برو) Pixel 7 Pro، في حين لم يطرأ تغيير على تصميم كاميرات هاتف (بكسل 8) مقارنةً بنسخة العام الماضي.

وإلى جانب ذلك، يظهر ما يبدو أنه حساسٌ جديد لكاميرا هاتف (بكسل 8 برو). وتشير التوقعات إلى كونه حساسًا للمسافات القريبة Macro على غرار الحساس الموجود في هاتفي (آيفون 13 برو) iPhone 13 Pro و(ون بلس 11) OnePlus 11 الذي يسمح بتصوير الأجسام الصغيرة كالأزهار والحشرات من مسافة قريبة جدًا بتفاصيل عالية. في حين يغيب الحساس المذكور من الصور المسربة لهاتف (بكسل 8).

ومن التغييرات الملحوظة في تصميم (بكسل 8 برو)، هي شاشته المسطّحة بالكامل، فيما يبدو أنه تراجعٌ من شركة جوجل عن استخدام الشاشة ذات الحواف المنحنية التي ميزت هواتفها الماضية. وتشير المعلومات إلى شاشة بقياس 6.52 بوصات مزودة بثقب صغير للكاميرا. كما يبدو أن الحواف الخارجية للجهاز أكثر تدويرًا من نسخة العام الماضي. في حين ستأتي شاشة هاتف (بكسل 8) بقياس 5.8 بوصات، وفقًا للتسريب.

ومن المتوقع أن تكشف جوجل عن الهاتفين الجديدين في شهر مايو القادم خلال مؤتمرها للمطورين Google I/O 2023، إلا أن الطرح المُحتمل للجهازين في الأسواق هو شهر أكتوبر من العام الحالي، الموعد السنوي المُعتاد الذي تُطلق فيه جوجل هواتفها الجديدة بشكل رسمي.

يُذكر أن صورًا كانت قد تسرّبت أمس لهاتف Pixel 7a الذي يُعد نسخةً متوسطة المواصفات من هاتف (بكسل 7) الذي طُرِحَ العام الماضي. ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وشاشة ذات مُعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز بقياس 6.1 بوصات مع كاميرتين من الخلف بدقة 12 ميجابكسل لكل منهما. ومن المُنتظر أن تُعلن جوجل عن هذا الهاتف وتبدأ بيعه في شهر مايو المقبل.