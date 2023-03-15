مايكروسوفت تُطلق لعبة Minecraft لأجهزة كروم بوك

أعلنت شركة Mojang المملوكة لمايكروسوفت عن إطلاق نسخة خاصة بأجهزة (كروم بوك) Chromebook من لعبتها ذائعة الصيت (ماينكرافت) Minecraft.

وقالت الشركة إن لعبة Minecraft: Bedrock Edition صارت متوفرة الآن لمجموعة مختارة من حواسيب (كروم بوك)، على أن تصل لجميع المستخدمين خلال الشهور القادمة.

وذكرت الشركة أنه يُمكن لمُستخدمي (كروم بوك) اللعب مع أصدقائهم من مُستخدمي المنصات الأخرى. وذكرت أنها متاحة حاليًا بنسخة “وصول مُبكّر” لا تتوفر إلا لعدد محدود من طرازات (كروم بوك) التي تمتلك حدًا أدنى من المواصفات العتادية المطلوبة. ويجب على المستخدمين الراغبين باللعب الدخول إلى صفحة اللعبة ضمن متجر جوجل بلاي في حواسيب (كروم بوك) للتحقق من توافق اللعبة مع أجهزتهم. وأكدت الشركة أنها ضيّقت من إمكانية الوصول إلى اللعبة بهدف اختبار أدائها بشكلٍ أفضل قبل طرحها بشكلٍ أوسع لجميع المستخدمين.

وكانت الشركة قد أطلقت لعبة Minecraft: Education Edition لأجهزة (كروم بوك) في عام 2020، إلا أنها كانت حينها محصورةً بالمشتركين في خدمة Office 365 Education، على عكس اللعبة الجديدة التي ستتوفر للجميع دون الحاجة لأي اشتراكٍ خاص.

ونوهت الشركة أنها على علم بوجود بعض المشاكل في النسخة المُبكرة من اللعبة، لكنها أكدت عملها على حل تلك المشاكل وشجعت اللاعبين على إرسال تقاريرٍ بأي أخطاءٍ أو مشاكل قد تواجههم أثناء اللعب.

وتُعتبر (ماينكرافت) واحدةً من أكثر ألعاب الفيديو شعبيةً في العالم. وقد أصدرت شركة Mojang السويدية النسخة الأولى منها في عام 2011، وبعد أن حققت شهرةً واسعةً استحوذت عليها مايكروسوفت بمقابل 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2014.

تتوفر (ماينكرافت) على أنظمة التشغيل الرئيسية للحواسيب المكتبية: ويندوز وماك ولينكس، وعلى الهواتف الذكية بنظامي أندرويد و iOS، وكذلك على منصات الألعاب بلاي ستيشن ونينتندو وإكس بوكس. وتمتلك اللعبة أكثر من 200 مليون مُستخدم نشط.