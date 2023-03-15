ديل تكشف عن Inspiron 14 .. أول حاسوب من إنتاجها بمعالج من ARM

كشفت شركة ديل DELL الأمريكية اليوم عن حاسوبها المحمول الجديد Dell Inspiron 14 بنظام ويندوز 11 الذي يُعد أول جهاز تُصدره الشركة يعمل بمعالج من معمارية ARM التي يشيع استخدامها في معالجات الهواتف الذكية.

ويعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon Gen 2 والمعالج الرسومي Adreno 690 مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR4x وهو مزود بـ 256 جيجابايت من مساحة SSD التخزينية القابلة للتوسعة عبر منفذٍ يدعم بطاقات الذاكرة من نوع microSD. وقالت الشركة إن المعالج مزود بشريحة كوالكوم للذكاء الاصطناعي Qualcomm AI Engine التي تعمل على تحسين الصوت والصورة في محادثات الفيديو.

أما شاشة الجهاز فهي بقياس 14 بوصة ودقة Full HD من نوع LED ومزودة بطبقة مانعة للّمعان وكاميرا أمامية بدقة 1080p مع مايكروفونين لإجراء مكالمات الفيديو.

يعمل Inspiron 14 ببطارية تبلغ استطاعتها 40 واط ساعي تقول الشركة إنها تكفي لتشغيل الفيديو عالي الجودة لمدة 16 ساعة متواصلة قبل الحاجة لإعادة شحنها. وبفضل شريحة Snapdragon التي لا تحتاج مروحةً للتبريد، يعمل الجهاز بشكلٍ صامت وحرارة منخفضة.

وبالنسبة لمعايير الاتصال يدعم Inspiron 14 معيار Wi-Fi 6 الحديث إضافةً إلى البلوتوث 5.2، وهو مزود بمنفذي USB-Type-C ومنفذ USB Type-A ومنفذًا قياسيًا للسماعات بقياس 3.5 ميليمتر.

تبلغ سماكة Inspiron 14 قرابة 19 ميليمترًا وعرضه قرابة 323 ميليمترًا ويزن 1.44 كيلوجرامًا، وهو يتوفر بلونٍ وحيد هو الفضي. ومن أبرز ما يميز الجهاز هو سعره المنخفض نسبيًا الذي يبلغ 499.99 دولارًا أمريكيًا، وهو في ذلك يُعتبر واحدًا من أرخص الأجهزة التي طرحتها شركة ديل ما يجعله جذابًا للراغبين بجهازٍ يتميز بمواصفاتٍ متوسطة وسعرٍ منخفض.

وتُعتبر هذه المرة الاولى التي تُطلق فيها ديل حاسوبًا بمعالج من معمارية ARM. وتُعتبر هذه المعمارية أبسط وأقل قوةً من معماريات معالجات إنتل Intel و أيه إم دي AMD، لكنها بالمقابل أقل تكلفةً وأكثر كفاءةً في استهلاك الطاقة ما يجعلها مُلائمةً للهواتف والحواسيب اللوحية. ومع تحسُّن أداء وسرعة مُعالجة الشرائح المبنية وفق معمارية ARM، بدأت الكثير من الشركات باستخدامها في الحواسيب المحمولة التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة. ومع أن هذه الحواسيب ليست بقوة تلك العاملة بمعالجات Intel و AMD، تبقى خيارًا مُناسبًا للمُستخدمين الذين يبحثون عن حاسوبٍ بسعرٍ مُعتدل ولا يحتاجون إلى قوّة مُعالجة عالية.