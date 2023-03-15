جوجل تُحدّث الذكاء الاصطناعي الذي يجيب عن الأسئلة الطبية

أعلنت شركة جوجل يوم الثلاثاء عن مبادرات وشراكات صحية جديدة خلال حدثها السنوي المسمى The Check Up – ويعني «الفحص».

وأعلن فريق جوجل الصحي (جوجل هيلث) Google Health عن تحديثات بشأن الميزات القادمة إلى محرك البحث، وأدوات إنشاء التطبيقات الصحية، وأحدث الأبحاث الصحية القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي.

وخلال الحدث، ناقشت الشركة شراكات جديدة للمساعدة في تطوير الموجات فوق الصوتية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وعلاج السرطان، وفحوصات السل، ولكن الشركة ركزّت بصورة خاصة في أحدث إصدار من نموذج اللغة الطبية الكبير الذي يطلق عليه اسم Med-PaLM.

وقدّمت جوجل Med-PaLM أول مرة في أواخر العام الماضي، وقالت إنه مصمم لتقديم إجابات عالية الجودة عن الأسئلة الطبية.

وكان Med-PaLM أول نظام للذكاء اصطناعي يحصل على علامة النجاح، أو أكثر من 60 في المئة، في اختبار الإجابة عن أسئلة من نمط الاختيار من متعدد، مماثلة لتلك المستخدمة في اختبارات الترخيص الطبي في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن الإصدار الثاني للتقنية، Med-PaLM 2، يُطوَّر باستمرار على مستوى «الخبراء»، وذلك فيما يتعلق بأسئلة الفحص الطبي. وقد وصلت دقة Med-PaLM 2 إلى أكثر من 85 في المئة.

وقال الدكتور (آلان كارثيكسالينجام)، رئيس الأبحاث في (جوجل هيلث)، إن الشركة تختبر أيضًا إجابات Med-PaLM مقابل إجابات المعالجين والأطباء الحقيقيين. وقال إن إجابات Med-PaLM تُقيَّم من حيث الدقة الواقعية، والتحيز، واحتمال حدوث الضرر.

وأظهر (كارثيكسالينجام) أمثلة مضبوطة لكيفية إجابة Med-PaLM 2 عن أسئلة، مثل: «ما العلامات التحذيرية الأولى للالتهاب الرئوي؟»، و«هل يمكن علاج سلس البول؟».

وفي بعض الحالات، كانت إجابات Med-PaLM 2 على قدم المساواة، وحتى أكثر تفصيلًا، من الإجابات التي قدّمها الأطباء. ولكن في حالات أخرى، لم تكن إجابات Med-PaLM 2 دقيقة.

وقال (كارثيكسالينجام) خلال الحدث: «يمكنك أن ترى من هذا النوع من العمل أننا ما زلنا نتعلم».

وبالنظر إلى الطبيعة الحساسة للمعلومات الطبية، قال (كارثيكسالينجام) إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح هذه التقنية في متناول المستهلك العادي. وقال إنه من المهم الابتكار بمسؤولية وفي بيئة خاضعة للرقابة.

وستواصل جوجل العمل مع الباحثين والخبراء على Med-PaLM، وقال (كارثيكسالينجام) إن الشركة ستنشر المزيد من التحديثات عن هذا الموضوع في المستقبل.

وقال أيضًا: «إن الإمكانات هنا هائلة، ولكن من الأهمية بمكان أن تُستكشف التطبيقات الواقعية بطريقة مسؤولة وأخلاقية».