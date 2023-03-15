يكون السفر أكثر متعة إذا كان مع الأصدقاء أو العائلة. من ناحية أخرى، قد يكون التخطيط للسفر مع مجموعة مرهق نظرًا إلى الاختلافات في الآراء والمتطلبات وغيرها. ولكن يمكن أن تساعد التطبيقات المصممة للتخطيط للسفر الجماعي في حل المشكلات المتعلقة بالسفر مع مجموعة، إذ توفر هذه التطبيقات مساحة تعاونية يمكن من خلالها التعاون بين المشاركين في الرحلة في إضافة الأنشطة والاقتراحات، والتخطيط لرحلة سفر كاملة بسهولة.

سنذكر فيما يلي 5 من أبرز التطبيقات للمساعدة في التخطيط للسفر الجماعي يمكنك تجربة استخدامها للتخطيط لرحلتك القادمة مع أصدقائك أو عائلتك:

1- تطبيق Hoku:

يتميز تطبيق Hoku بأنه بسيط وسهل الاستخدام ويمكن لجميع المشاركين في الرحلة التعامل بسهولة. وعند البدء باستخدامه للتخطيط للسفر الجماعي، أضف اسم للرحلة، والمدينة أو المكان الذي ستزوره، وموعد الرحلة، ثم أرسل دعوة للمسافرين المشاركين عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك أيضًا إضافة أنشطة متعددة إلى الرحلة، وسيظهر لك في تبويب Explore أسماء لأماكن سياحية شهيرة في المدينة التي اخترتها. اضغط فوق أي منها لإضافتها إلى جدول رحلتك مع اختيار التاريخ أيضًا. وستظهر الأنشطة مرتبة حسب التاريخ في الصفحة الرئيسية.

يمكن لجميع المشاركين في الرحلة الجماعية استخدام أداة الدردشة المدمجة في التطبيق للتخطيط معًا للرحلة، وإضافة أنشطة جديدة أو إزالة بعض الأنشطة التي أضفتها. وبعد أن يصبح الجدول النهائي للرحلة مكتمل، يمكنك مشاركته كمستند وإرساله عبر البريد الإلكتروني.

تطبيق Hoku مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

2- تطبيق MiTravel:

MiTravel هو تطبيق ويب للتخطيط لرحلات السفر الجماعية، حيث يمكنك إنشاء لوحة تخطيط للسفر، وتتعاون مع الآخرين لإضافة عناصر مختلفة لرحلتك المشتركة وإجراء استطلاعات الرأي للوصول إلى القرارات النهائية بسرعة.

عند التخطيط لرحلة جديدة، سيتعين عليك أولاً إضافة المنطقة أو المدينة وتواريخ الرحلة. ثم دعوة أي مسافرين مشاركين إلى لوحة التخطيط الخاصة بك. وإذا انتقلت إلى تبويب Explore يمكنك البحث عن الأماكن التي تنوي زيارتها وإضافتها.

افتراضيًا، تحتوي كل لوحة خاصة بالتخطيط لرحلة على عدد من الأعمدة، وهي: Transit و Stays و Notes و Attractions و Foods. يمكنك إضافة بطاقة إلى أي من هذه الأعمدة تتضمن معلومات معينة، إذ تحتوي كل بطاقة على مربع لإضافة نص، ويمكنك أيضًا إضافة مرفقات مثل: تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق في البطاقة نفسها.

عندما تسافر مع مجموعة أشخاص، هناك العديد من القرارات التي تحتاج إلى اتخاذها بعد استشارة باقي أفراد المجموعة، ولتسهيل ذلك يمكنك الاستعانة بأداة الاستطلاع المدمجة في MiTravel للحصول على رأي الجميع حول قرار معين، وعند إنشاء استطلاع يكون مرئي لجميع المشاركين.

3- تطبيق Troupe:

يتضمن تطبيق Troupe مجموعة من الميزات التي تهدف إلى حل المشكلات التي قد تواجها كل مجموعة في مرحلة التخطيط للرحلة. بعد انضمام المدعوين، يمكنهم اختيار أن يكون تصنيفهم على أنهم (مهتمون) interested أو (ذاهبون) going حتى تتمكن من التمييز بين المشاركين في الرحلة بشكل مؤكد والذين لم يتخذوا قرار نهائي للمشاركة بعد.

تحتوي لوحة التخطيط الخاصة بالرحلة على أقسام مختلفة، وهي:

استطلاعات الرأي (Polls): يمكنك في هذا القسم إنشاء استطلاع حول أي قرار يتعلق بالرحلة، مع خيارات متعددة، ثم اطلب من المشاركين في الرحلة التصويت.

التواريخ (Dates): أضف تواريخ خاصة بالرحلة وأي ملاحظات تتعلق بها.

الوجهات (Destinations): حدد وجهة واحدة أو عدة وجهات واربطها مع تواريخ الرحلة التي أضفتها.

أماكن الإقامة (Stays): يمكنك إضافة حجوزات الفنادق في هذا القسم، أو إضافة أماكن متعددة للسماح للآخرين بالتصويت على مكان الإقامة الأفضل.

الأنشطة (Activities): أضف أنشطة متعددة للرحلة عن طريق كتابة تفاصيل النشاط وإضافة روابط من مواقع ويب أو روابط لخريطة المنطقة التي سيكون فيها النشاط. ويمكن اختيار هل يمكن للمشاركين التصويت على هذه الأنشطة أم لا.

خط سير الرحلة (Itinerary): حدد خط سير للرحلة بناءً على التواريخ والوجهات والأنشطة التي قررتها.

ملاحظات (Notes): أضف أي معلومات إضافية حول الرحلة قد يحتاج أي شخص مشارك في الرحلة إلى معرفتها.

تطبيق Troupe مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا، وهو متاح كتطبيق ويب أيضًا.

4- تطبيق Plan Harmony:

يتيح لك تطبيق الويب Plan Harmony إنشاء رحلات متعددة ودعوة الأصدقاء إليها عن طريق مشاركة رابط خاص بالرحلة، وبعد ذلك يمكن للجميع التعاون للتخطيط للرحلة.

بعد تحديد تواريخ السفر، يظهر تقويم في الشاشة للبدء بإضافة جميع التفاصيل المتعلقة بالرحلة. يمكن لأي شخص مشارك إضافة (حدث) event أو (فكرة) idea إلى هذا التقويم، والاختلاف الأساسي بينهما هو أن الحدث هو شيء اتفق عليه الجميع، أما الفكرة هي شيء سيصوت عليه المشاركين.

عند إضافة حدث أو فكرة، سيُطلب منك اختيار فئة معينة لإضافة الحدث أو الفكرة إليها، مثل: (الطيران) flight، و(السكن) accommodation وغيرها. وبعد تحديد الفئة، سيُطلب منك إضافة تفاصيل حول الحدث أو الفكرة بحسب الفئة التي اخترتها، على سبيل المثال: يجب إضافة رقم الرحلة إذا اخترت فئة (الطيران) flight. يمكنك أيضًا إضافة ملاحظات وأوصاف، وألوان مخصصة للحدث أو الفكرة، وتعيين تاريخ للحدث وإضافة التكلفة.

يعد تتبع التكاليف أمر أساسي عند التخطيط لرحلات السفر الجماعية، ويُسهل تطبيق Plan Harmony هذا الأمر من خلال السماح بإضافة تكاليف لكل حدث، ويوفر لوحة خاصة للتحكم بالميزانية، يظهر فيها تفاصيل لكل النفقات.

5- تطبيق Mobili:

عند إضافة رحلة جديدة في تطبيق Mobili ستجد ثلاث فئات هي: (السفر) Travel، و(الإقامة) Lodging، و(النشاط) Activity. في كل منها، يمكنك إضافة تفاصيل مختلفة مثل: أوقات المغادرة والوصول أو أرقام الحجوزات أو روابط متعلقة بنشاط معين أو صور لمناطق مختلفة لزيارتها في الرحلة أو لقطات الشاشة للحجوزات. وأي عنصر تضيفه يمكن أن تصنفه على أنه (خاص) private، أو (عام) public.

يحتوي تطبيق Mobili على ميزة Split لتعقب الميزانية. يمكنك إضافة أي نفقات، مع إضافة ملاحظة حول المبلغ المدفوع وما كان مقصده، والعملة، ومتى ومن دفع هذا المبلغ، وأي المشاركين سيقسمون هذه النفقات بينهم. يمكن أيضًا جعل النفقات خاصة إذا كنت ترغب في ذلك. مع استمرارك في إضافة النفقات، سيظهر الحساب كاملًا في تبويب (Overview). ويحتوي هذا التطبيق أيضًا على أداة دردشة جماعية مدمجة لمناقشة خطط السفر الجماعية.

في تبويب Notes يمكن إضافة أي ملاحظات ذات صلة بالرحلة. وفي تبويب Compare يمكنك التحقق من التفاصيل المختلفة التي أضافها المشاركون لمقارنة بعض الأشياء بسرعة مثل: أوقات الوصول والمغادرة التي اقترحها الآخرون.

تطبيق Mobili مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.