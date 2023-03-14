هواوي تحدد موعد الإعلان عن هواتف P60 والقابل للطي Mate X3

كشفت شركة هواوي عن موعد الإعلان عن هواتف سلسلة (بي60) P60 المرتقبة، وذلك بعد العديد من التسريبات المتعلقة بالمواصفات.

ونشرت عملاقة التقنية الصينية صورة لبطاقة الدعوة الخاصة بالحدث، الذي سيُقام بتاريخ 23 آذار/ مارس الجاري في الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، أو الساعة السادسة والنصف بتوقيت جرينتش.

وإلى جانب هواتف سلسلة (بي60)، تعتزم هواوي الإعلان عن هاتفها الذكي القابل للطي (ميت إكس3) Mate X3، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الجديدة الأخرى.

ولم تكشف الصورة التي نشرتها هواوي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo عن أي تفاصيل تتعلق بالمنتجات المرتقبة، ولكن حسب التسريبات، فإن سلسلة (بي60) ستتضمن هاتفين: الإصدار القياسي (بي60) والإصدار الأقوى (بي60 برو).

وحسب التسريبات، سيقدم (بي60 برو) كاميرتين خلفيتين دقة كل منهما 50 ميجابكسل مع حساس من نوع (سوني آي إم إكس 888) Sony IMX888، وحساس من نوع (سوني آي إم إكس 858) Sony IMX858 للتصوير الفائق العرض. ويُتوقع أيضًا وجود حساس من نوع (أومني فيجين أو في 64 بي) OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بمعدل 3.5x.

أما هاتف (بي60) فسيقدم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 52 ميجابكسل مع حساس من نوع (سوني آي إم إكس789) Sony IMX789، إلى جانب كاميرا أخرى بدقة 50 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض مع حساس من نوع (سوني آي إم إكس 858) Sony IMX858، وكاميرا ثالثة بدقة 16 ميجابكسل لتصوير العمق مع حساس من نوع (سوني آي إم إكس 351) Sony IMX 351.

وسيضم كلا الهاتفين معالجًا ثماني النوى من سلسلة (سنابدراجون 8) Snapdragon 8 من شركة كوالكوم، وقد يكون طرازًا يدعم شبكات الجيل الرابع LTE فقط وهو (سنابدراجون 8 الجيل 2) Snapdragon 8 Gen 2.

أما بالنسبة للهاتف القابل للطي (ميت إكس3)، فيُتوقع أن يدعم ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، التي تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل الصوتية والنصية واستقبالها عبر الأقمار الصناعية.