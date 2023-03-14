مايكروسوفت تعرض حلًا مبتكرًا لمساعدة الشرطة في مسرح الجريمة

شاركت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك جلوبال 2023)، كشريك إستراتيجي للحدث، ونظمت عرضًا رئيسيًا من شأنه إحداث ثورة في العمل الشرطي.

وبهذا الصدد، أكد (نعيم يزبك)، المدير العام لمايكروسوفت في الإمارات أن إيرادات خدمات مايكروسوفت وحلولها الأمنية تجاوزت حديثًا 20 مليار دولار أمريكي، «وهذا دليل واضح على أن الشركة حتى الآن تسير على النهج الصحيح في حماية عملائنا من التهديدات الإلكترونية»، مشيرًا إلى أن قضية الأمن أصبحت أولوية قصوى في ظل بيئة العمل الهجين.

وأوضح يزبك أن مايكروسوفت أطلقت في النصف الأخير من عام 2022 أكثر من 300 منتج لمساعدة المؤسسات على مواكبة مشهد التهديدات المتطورة.

وتتناول مشاركة مايكروسوفت في معرض (جيسيك جلوبال 2023) هذا العام، عرض تجارب لتقنيات الواقع المختلط باستخدام سماعات (هولولنز 2) HoloLens 2 التي تُشغَّل على منصة (مايكروسوفت أزور) Microsoft Azure السحابية التي تتميز، وفقًا للشركة، بأعلى معايير الثقة والأمان.

ومن الجدير بالذكر أن الواقع المختلط هو مزيج من العالم المادي والعالم الرقمي، حيث تتشكل المعلومات الرقمية عبر صور مجسمة تستجيب من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي للأوامر وتتفاعل مع أسطح العالم الحقيقي خلال الوقت الفعلي.

وستطلق مايكروسوفت بالتعاون مع DXC Technology مشروعًا، يستخدم تقنيات الواقع المختلط وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ويوضح النهج الحديث للتحقيقات الجنائية في مسرح الجريمة، وستتاح للزوار فرصة المشاركة في هذه التجربة من خلال عرض يسمح لهم بأداء دور الشرطة ضمن تجربة افتراضية ثلاثية الأبعاد تحاكي الواقع في كيفية إجراء عمليات التحقيق والتحليل الجنائي القائم على البيانات والمعلومات.

وأضاف يزبك قائلًا: «لمايكروسوفت رؤية واسعة وتغطية أمنية كبيرة لمشهد التهديدات السيبراني، ونحن نستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة لجمع أكثر من 65 تريليون إشارة يوميًا عبر جميع أنواع الأجهزة والتطبيقات والمنصات. ونحلل هذه الإشارات وغيرها من التهديدات العالمية على مستوى جميع الخدمات والمنتجات التي نقدمها. ولدينا أكثر من 15,000 شريك يعمل في منظومتنا الأمنية، الأمر الذي يسهم في تقديم حلول أفضل وخيارات أكثر للسوق. وعلى الرغم من عدم الاستقرار الاقتصادي، إلا أن مشاريع واستثمارات الأمن السيبراني تتصدر قوائم وأولويات مديري أمن المعلومات، ويعود السبب في ذلك إلى إدراكهم العميق بمدى أهمية امتلاك نهج أمني استباقي شامل يُمكِّنهم من مواجهة مشهد التهديدات المتطورة».

وسيتضمن جناح مايكروسوفت المشارك في معرض (جيسيك جلوبال 2023) عشرة من شركائها، وهم: Help AG، و Bespin، و Wipro، و BPS، و Rubrik، و Celebal Technoliges، و Techvista، و HyperNym، و F5، و Paramount.

هذا، وتوجد مايكروسوفت في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك جلوبل 2023) في القاعة 6 جناح C75.