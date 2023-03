كيفية استعادة حسابك في جوجل إذا نسيت كلمة المرور

إذا واجهت مشكلة أثناء تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل، لأنك نسيت كلمة المرور، أو لأي سبب آخر وترغب في استعادة حسابك، يمكنك القيام بذلك من خلال خطوات بسيطة.

قد يعتقد الكثير من الأشخاص أن استعادة حساباتهم في جوجل وجميع البيانات الخاصة بالحساب والبريد الإلكتروني عملية معقدة وشاقة، ولكنها ليست كذلك، فقد أتاحت جوجل طريقة رسمية بسيطة لاستعادة الحسابات ستحتاج فيها إلى إدخال بعض المعلومات حتى تتمكن جوجل من التحقق من هويتك. إذا تحققت جوجل من هويتك ستكون قادر على استعادة حسابك ويمكن البدء باستخدامه مرة أخرى.

كيفية استعادة حساب جوجل:

للبدء بعملية استعادة حسابك في جوجل، حاول جمع جميع المعلومات ذات الصلة بالحساب الذي تريد استرداده مثل: عنوان البريد الإلكتروني، والاسم الموجود في الحساب، وكلمات المرور التي استخدمتها، ثم اتبع الخطوات التالية:

1- انتقل إلى صفحة Google Account Recovery.

2- اكتب في خانة (عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم الهاتف) Email or phone عنوان البريد المرتبط بالحساب الذي تريد استعادته، أو رقم الهاتف المرتبط به. ويجب أن يتطابق مع الرقم الذي استخدمته عند إعداد حسابك لأول مرة.

3- انقر فوق زر (التالي) Next.

4- إذا أدخلت عنوان بريد إلكتروني، اكتب كلمة المرور الأخيرة التي تتذكرها، ثم انقر فوق زر (التالي) Next.

5- سيطلب منك جوجل إدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي أضفته إلى حسابك للاسترداد، إذ ستظهر لك رسالة (To get a verification code, first confirm the recovery email address that you added to your account).

6- بعد أن تضيف عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالاسترداد، انقر فوق زر (إرسال) Send.

7- ستتلقى رمز التحقق في البريد الإلكتروني الخاص باسترداد حسابك، أدخل رمز التحقق في المكان المخصص ثم انقر فوق زر (التالي) Next.

8- إذا أدخلت رقم هاتفك بدلًا من عنوان بريدك الإلكتروني، سترسل جوجل رمز تحقق إلى رقم هاتفك.

9- اكتب رمز التحقق في الخانة الخاصة بإضافة رمز التحقق، ثم انقر فوق زر (التالي) Next.

سواء استخدمت عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف لتلقي رمز التحقق، فإن الخطوة التالية هي نفسها بعد أن تتحقق جوجل من هويتك، وهي إعادة تعيين كلمة المرور، إذ سيُطلب منك إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك، وهنا اختر كلمة مرور قوية لم تستخدمها بالفعل في هذا الحساب من قبل، وبعدها ستتمكن من تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور الجديدة.

ملاحظة: إذا كنت لا تتذكر أي من كلمات المرور القديمة أو الحديثة الخاصة بحسابك، ستطرح عليك جوجل عدة أسئلة للتحقق من هويتك. كالسؤال عن الأجهزة السابقة التي سجلت الدخول إلى حسابك باستخدامها، والتاريخ الذي أنشأت فيه حسابك، وغيرها.