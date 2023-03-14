كيفية استخدام ترجمة جوجل لترجمة النص في أي صورة 

لنفترض أن لديك صورة في حاسوبك أو هاتفك مكتوب فيها نص وتحتاج إلى ترجمته، ربما تكون صورة لافتة بها إرشادات أو توجيهات لا تعرف لغتها وبالتالي لا يمكنك قراءتها، أو قد تكون لديك لقطة شاشة لمقالة في هاتفك تريد ترجمتها، مهما كان الأمر، يمكنك استخدام قسم (الصور) Images الجديد في ترجمة جوجل عبر الويب لترجمة النصوص في أي صورة عبر أي جهاز.

أطلقت شركة جوجل خلال الأيام الماضية ميزة جديدة في نسخة الويب من خدمة الترجمة (Google Translate) تتيح للمُستخدمين ترجمة النصوص الموجودة في الصور بسهولة، وتعتمد الميزة الجديدة على تقنية (الترجمة عبر الواقع المعزز) AR Translate، وهي التقنية نفسها المُستخدمة في تطبيق (Google Lens) المتوفر في الهواتف الذكية.

أولًا؛ إليك أهم الميزات الجديدة في ترجمة جوجل:

أفضل ميزة في أحدث إصدار من ترجمة جوجل سواء عبر الويب أو الموجود أيضًا في تطبيق (Google Translate) المتاحة في الهواتف الذكية أن الخدمة تستبدل النص القديم بالكامل بالنص المُترجَم باستخدام التقنية نفسها المستخدمة في ميزة (Magic Eraser) الموجودة في هواتف Pixel. كما تتيح لك تنزيل الصورة المترجمة بدلًا من الحصول على ترجمة للنص فقط كما كان في تطبيق ترجمة جوجل سابقًا.

بالإضافة إلى ذلك؛ يمكنك ترجمة النص الموجود في الصورة إلى أي من 132 لغة مدعومة. ومع ذلك من المهم ملاحظة أنه كلما كان النص أوضح ستحصل على نتائج أفضل.

ثانيًا؛ كيفية ترجمة النص في أي صورة من خلال إصدار الويب:

افتح أي متصفح ويب في حاسوبك.

انتقل إلى موقع ترجمة جوجل (https://translate.google.com).

اضغط على علامة تبويب الصور (Images) الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، التي تظهر بين علامتي النص والمستندات.

إذا كنت تعلم لغة النص الموجو في الصورة؛ فحدد هذه اللغة، واللغة التي تريد الترجمة إليها من خلال شريط أسماء اللغات الذي يظهر أسفل علامات التبويب، وإذا كنت لا تعرف اللغة حدد خيار (اكتشف اللغة) Detect Language، وستتحدد خدمة الترجمة لغة النص تلقائيًا، ثم اختر اللغة التي تريد الترجمة إليها.

اضغط على خيار (تصفح حاسوبك) Browse your computer لتحميل الصورة التي تريد ترجمتها.

بمجرد تحميل الصورة ستظهر لك النتيجة، إذ ستظهر لك صورة مترجمة يمكنك تنزيلها في جهازك من خلال الضغط على خيار (تنزيل الترجمة) Download translation، أو يمكنك نسخ النص المُترجَم في الصورة من خلال الضغط على خيار (نسخ النص) Copy text.

كما يمكنك مقارنة النص الأصلي والنص المُترجَم عن طريق الضغط على خيار (عرض النسخة الأصلية) Show original، إذ سيظهر لك الصورتين الأصلية والمترجمة متقابلتين كما في الصورة التالية:

ثالثًا؛ كيفية استخدام تطبيق Google Translate في هاتفك: