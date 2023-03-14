صور مُسربة تُظهر هاتف Pixel 7a من جميع الزوايا

نشر أحد المواقع الفيتنامية صورًا مسرّبة واضحة لما قال إنها نسخة تجريبية من هاتف جوجل القادم من الفئة المتوسطة Pixel 7a. وكشف الموقع أن الهاتف الجديد سيأتي بذاكرة عشوائية أكبر بسعة 8 جيجابايت وشاشة ذات مُعدل تحديث أعلى يصل إلى 90 هرتز مقارنةً بهاتف العام الماضي من الفئة نفسها Pixel 6a.

ويُظهر التسريب أن الهاتف المُنتظر يبدو مُشابهًا من حيث الشكل لهاتف Pixel 6a، ويحمل شاشةً بالقياس نفسه الذي يبلغ 6.1 بوصات، وهو مصنوعٌ من مواد عالية الجودة. كما يحافظ الهاتف الجديد على تصميم الكاميرات الخلفية ومقاومة الماء والغبار. ويحمل الهاتف كاميرتين من الخلف بدقة 12 ميجابكسل لكل منهما، الأولى هي كاميرا قياسية والثانية مزودة بعدسة ذات زاوية تصوير عريضة.

ولم يكشف التسريب عن سرعة شحن الجهاز أو حجم البطارية. وكان هاتف Pixel 6a قد جاء ببطارية سعتها 4410 ميلي أمبير/ الساعة قدمت أداءً ممتازًا. ومن المُنتظر أن نرى هل ستزود جوجل هاتفها الجديد ببطارية أكبر لدعم شاشته ذات معدل التحديث الأعلى دون التضحية بعمر البطارية أم لا؟

وكانت الانتقادات قد نالت من هاتف Pixel 6a بسبب شاشته ذات معدل التحديث 60 هرتز، والذي اعتُبِرَ منخفضًا مقارنةً بسلسلة هواتف Galaxy A التي حملت شاشة بمعدل تحديث مرتفع يصل إلى 120 هرتز رغم انتمائها إلى الفئة المتوسطة.

ومن المتوقع أن تُعلن جوجل عن الهاتف الجديد في شهر مايو القادم خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2023. ومن المحتمل أن تُعلن الشركة إلى جانب ذلك عن أول هاتف قابل للطي من إنتاجها Pixel Fold الذي تسربت صوره وبعض المعلومات عنه الشهر الماضي.

ومن المُنتظر أن يُعزز هاتف Pixel 7a من مُنافسة جوجل في سوق الهواتف المتوسطة، لكونه يُشكّل بديلًا منخفض التكلفة عن الهاتفين الرائدين من السلسلة نفسها Pixel 7 و Pixel 7 Pro.