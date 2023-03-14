جوجل تُعلن الإطلاق العالمي لخدمة Google Play Games for PC

أعلنت شركة جوجل اليوم خلال مؤتمرها السنوي لمطوّري الألعاب Google for Game Developers Summit، عن الإطلاق العالمي لخدمة Google Play Games for PC التي توفر لمستخدمي أندرويد إمكانية الاستمتاع بألعابهم المفضلة على الحواسيب العاملة بنظام ويندوز.

وقالت الشركة إن الخدمة ستبدأ توفرها في أوروبا واليابان، على أن تصل إلى بقية الأسواق العالمية خلال الشهور القليلة القادمة. وكانت جوجل قد أعلنت عن الخدمة بصيغتها التجريبية العام الماضي، إذ توفرت بدايةً في هونج كونج وتايوان وكوريا الجنوبية.

وتتيح Google Play Games for PC للاعبين المزامنة بين الهاتف والحاسوب بوساطة حسابهم في جوجل، إذ يمكن للمستخدم متابعة اللعب عبر الحاسوب من النقطة التي توقف عندها على الهاتف، أو العكس. وتتعاون جوجل مع مطوري الألعاب لتحسين تجربة اللعب على الحواسيب الشخصية، كما تُجري الخدمة فحصًا أمنيًا مُستمرًا على جميع الألعاب المتوفرة في المنصة لضمان أمنها وخلوها من أية برمجيات ضارة.

وتقدم جوجل للاعبين إمكانية تجميع النقاط التي يمكن استخدامها لشراء العناصر التي توفرها الألعاب المختلفة، أو شراء الاشتراكات التي تتطلبها بعض الألعاب.

وقالت جوجل إنها وفرت عددًا من الميزات التي تُسهل على المطورين توفير ألعابهم ضمن الخدمة، إذ بات بإمكان المطورين رفع ألعابهم مباشرةً إلى المنصة دون الحاجة لإجراء أية تعديلات خاصة، وهو ما كان مطلوبًا في السابق. كما طرحت الشركة مُحاكيًا يمكن للمطورين استخدامه لمساعدتهم في العثور على الأخطاء وإصلاحها قبل نشر اللعبة ضمن المنصة.

وأخيرًا، ذكرت جوجل أنها طوّرت خدمها لتتوافق مع مختلف أنواع وأحجام الشاشات، بما في ذلك أجهزة سطح المكتب والحواسيب المحمولة واللوحية والأجهزة القابلة للطي. وذكرت أن الألعاب التي توفرها المنصة متوافقة مع جميع الأجهزة، وأنه لا ينبغي على مطوّري الألعاب إجراء أي تعديلاتٍ خاصة لدعم الشاشات المختلفة.

ويمكن للمُستخدمين تجربة الخدمة عبر تنزيل التطبيق الخاص بها على أجهزة ويندوز.