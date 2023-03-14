أنثروبيك تكشف عن Claude .. أول منافس فعلي لتطبيق ChatGPT

كشفت شركة (أنثروبيك) Anthropic المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، والتي أسسها موظفون سابقون في OpenAI، عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Claude والذي يُمكن اعتباره أول مُنافس فعلي لروبوت الدردشة الشهير ChatGPT.

وقالت الشركة إن Claude يمكنه مساعدة مستخدميه في مجموعة واسعة من المهام من بينها تلخيص النصوص وتأليفها والبحث والإجابة عن الأسئلة وكتابة الشيفرات البرمجية. وأضافت أن نموذجها مُدرّبٌ بشكلٍ خاص لتفادي الردود المؤذية وليكون التحدث معه أسهل وأكثر سلاسة. ويمكن للمستخدمين تعديله سلوكه ونبرته وطريقة إجابته وفقًا لحاجتهم.

وذكرت الشركة أنها عملت خلال الأشهر الماضية على اختبار Claude بالتعاون مع مجموعة من الشركات التي طرحت ميزاتٍ ذكية في تطبيقاتها خلال الآونة الأخيرة، مثل تطبيق تسجيل الملاحظات (نوشن) Notion، وتطبيق (بو) Poe التابع لمنصة التواصل الاجتماعي (كورا) Quora ومحرك البحث DuckDuckGo.

وأعلنت Anthropic عن طرحها لنسختين من نموذجها الجديد وهما Claude الذي يتميز بأفضل أداء ممكن، و Claude Instant وهو نموذج أخف وأكثر سرعة وأقل تكلفةً للتشغيل. وأضافت الشركة أنها تخطط لطرح المزيد من التحديثات على المُنتجين خلال الأسابيع المقبلة.

وحاليًا يتطلب الوصول إلى Claude التسجيل للحصول على وصولٍ مبكرٍ إليه قبل إطلاقه. وبشكلٍ رئيسي يتوفر Claude للشركات ومطوّري البرمجيات لمُساعدتهم على دعم تطبيقاتهم بميزات الذكاء الاصطناعي. وتُخطط الشركة كذلك لإطلاق نسخة ويب يمكن لعموم المستخدمين الوصول إليها والتفاعل معها على غرار ChatGPT، إلا أن الشركة لم تُحدد موعدًا لذلك بعد.

وقالت الشركة إنها حصلت على ردود فعل إيجابية من الشركات التي جرّبت النسخة التجريبية، وذكرت أن مستخدمي تطبيق Poe الذي يتيح للمستخدمين التفاعل بشكل مباشر مع Claude وصفوا إجاباته بالمُفصّلة وسهلة الفهم، وبأن إمكانياته التخاطبية أفضل من تلك التي يقدمها ChatGPT. وأضافت أن اعتماد Claude في مجموعة من التطبيقات المتنوعة كتطبيقات التعليم والتطبيقات القانونية وتطبيقات تسجيل الملاحظات وتلخيص النصوص، يعكس قوّة وتنوّع نموذجها وصلاحيته لسيناريوهات الاستخدام المتنوعة.

وعلى غرار ChatGPT، لا يستطيع Claude تقديم معلوماتٍ تعود إلى ما بعد عام 2021، إلا أن الشركة وعدت بتحديثه بشكلٍ مُستمر.

وكانت جوجل قد استثمرت في أواخر عام 2022 نحو 300 مليون دولار أمريكي في الشركة الناشئة. وبموجب الصفقة، حصلت جوجل على 10 في المئة من أسهم الشركة. وتشبه هذه الآلية في التعامل بين جوجل وأنثروبيك إلى حد ما الشراكة بين مايكروسوفت و OpenAI، ذلك أن الأخيرة وفرت لعملاقة البرمجيات الأمريكية الخبرة البحثية في الذكاء الاصطناعي، وكانت أولى نتائج هذا التعاون إدماج إمكانيات ChatGPT في محرك البحث Bing ومتصفح الإنترنت Edge.

ورغم ظهور عدد من نماذج الذكاء الاصطناعي في الفترة التي تلت إطلاق ChatGPT، يرى كثيرون أن Claude هو أول مُنافس فعلي لتطبيق الدردشة الشهير إذ يُعتبر مقاربًا له من حيث الحجم والتقنية وتنوّع الإمكانيات.