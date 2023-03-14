أبرز الأدوات لفك ضغط الملفات عبر الإنترنت مجانًا

إذا تلقيت ملف مضغوط (ZIP) عبر البريد الإلكتروني، أو نزّلت ملف مضغوط من موقع ويب معين ولا تعرف كيف تتعامل معه، يمكنك الاستعانة بأحد الأدوات المجانية المتاحة عبر الإنترنت، التي تساعدك في فك ضغط الملفات دون الاضطرار إلى تنزيل برنامج متخصص بفك ضغط الملفات في حاسوبك. وبعد فك الضغط يمكنك تنزيل الملفات في حاسوبك والبدء باستخدامها بسهولة.

توفر بعض أدوات فك ضغط الملفات ميزات متعددة، مثل: فك ضغط الملفات بتنسيق RAR، أو TAR، وغيرها وليس تنسيق ZIP فقط. كما توفر بعضها ميزة المعاينة (Preview) التي تساعدك في معرفة محتوى الملفات الموجودة في المجلد المضغوط قبل تنزيلها في حاسوبك.

إليك 7 من أبرز الأدوات المجانية لفك ضغط الملفات عبر الإنترنت:

1-أداة Unzip Online:

Unzip Online هي أداة مجانية لفك ضغط الملفات عبر الإنترنت يمكن استخدامها لفك ضغط الملفات المضغوطة بتنسيق (ZIP) الكبيرة والصغيرة.

للبدء باستخدام Unzip Online، كل ما عليك فعله هو سحب ملفك وإفلاته في الصفحة الرئيسية. ويمكنك أيضًا النقر فوق زر (انقر لاختيار الملف) Click to choose a file ثم اختر الملف المضغوط الذي تريد فكه من حاسوبك.

ستستغرق أداة Unzip Online القليل من الوقت لفك ضغط الملف وفتحه. وبعد الانتهاء من ذلك، ستتمكن من رؤية محتويات الملف المضغوط، وتحديد الملفات التي ترغب في تنزيلها في حاسوبك.

2- أداة 123Apps:

تتيح أداة 123Apps فك ضغط مجموعة متنوعة من تنسيقات الملفات المضغوطة المختلفة مثل: ZIP، و 7z و RAR وغيرها. وللبدء باستخدام هذه الأداة يمكنك تحميل ملف من Google Drive أو Dropbox أو إضافة رابط URL.

يمكنك أيضًا تحميل ملف عن طريق السحب والإفلات في الشاشة الرئيسية للأداة أو بالنقر فوق زر (Choose file from your computer). وبعد أن تفتح الأداة الملف المضغوط، يمكنك تنزيل الملفات والمستندات الموجودة فيه في حاسوبك بشكل فردي

3- أداة ezyZip:

إذا لم تكن متأكدًا من محتويات ملف ZIP الذي تريد فك ضغطه وتفضل عدم تنزيل أي ملفات غير ضرورية، فقد تكون أداة ezyZip هو ما تبحث عنه.

تتيح أداة ezyZip فك ضغط أي ملف بسرعة وسهولة. إذ يمكنك تحميل ملفاتك مباشرة من حاسوبك، أو من Dropbox، أو عن طريق السحب والإفلات، وبعد الانتهاء من فك الضغط، تسمح هذه الأداة بمعاينة الملفات قبل تنزيلها، إذ يمكنك فتح بعض الملفات لمعاينة محتوياتها بالنقر فوق زر (Preview) ثم يمكنك تنزيل الملفات الضرورية في حاسوبك.

لا تعمل ميزة المعاينة إلا مع أنواع ملفات معينة مثل: مستندات TXT، فإذا كان لديك ملف ZIP كبير مليء بالمستندات، ولست متأكد من المستند الذي ترغب في تنزيله، فقد تكون هذه الميزة مفيدة.

4- أداة Files2Zip.com:

Files2Zip.com هي أداة سهلة الاستخدام وتتضمن واجهة بسيطة، يمكنك اختيار ملف من حاسوبك بالنقر فوق زر (Select File) أو زر (Select Folder) أو يمكنك سحب الملف المضغوط وإفلاته في المربع المخصص.

لا تتضمن هذه الأداة ميزة المعاينة، ولكنها تتضمن خيار لضغط الملفات، إذا يمكنك النقر فوق زر (Select Folder) لرفع مجلد ثم النقر فوق خيار (Zip it) وستعمل الأداة على ضغطه، ثم يمكنك تنزيله في حاسوبك في شكل ملف مضغوط.

5- أداة Unzip-Online.com:

هي أداة أخرى مجانية عبر الإنترنت يمكنك الاستعانة بها لفك ضغط الملفات بسهولة. وللبدء باستخدام هذه الأداة، حمّل الملف المضغوط من حاسوبك أو عن طريق السحب والإفلات، ولا يقبل الموقع ملفات ZIP فقط، بل يقبل أيضًا ملفات RAR و 7z و TAR.

بعد فك ضغط الملف، ستتمكن من رؤية محتويات ملف ZIP بسهولة، ثم تحديد واحد أو أكثر من الملفات الموجودة داخله لتنزيلها. وتسمح أداة Unzip-Online.com برفع ملفات مضغوطة حجمها يصل إلى 200 ميجابايت.

6- أداة ASPOSE:

تتيح أداة ASPOSE تحميل ملفاتك من Dopbox و OneDrive، بالإضافة إلى التحميل من الحاسوب، أو عن طريق سحب الملف وإفلاته في المكان المخصص لفك الضغط، أو عن طريق إضافة رابط للملف (URL).

الأمر السلبي المرتبط باستخدام هذه الأداة هو أنها بطيئة جدًا، ولا تظهر أسماء الملفات إلا عند تنزيلها، وقد يكون هذا الأمر مزعج بالنسبة للكثيرين.

7- أداة ExtendsClass Unzip Online:

أداة ExtendsClass بسيطة وسهلة الاستخدام، يمكنك سحب الملف المضغوط وإفلاته في المربع المخصص لفك الضغط، أو اختيار ملف من حاسوبك بتنسيق ZIP، أو RAR، أو TAR وستعمل الأداة على فك ضغط الملف بسرعة، ثم يمكنك اختيار الملفات التي ترغب في تنزيلها.