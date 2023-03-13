منافس تويتر Koo يدمج ChatGPT لإنشاء المنشورات عن المستخدمين

قال الشريك المؤسس لتطبيق التواصل الاجتماعي (كو) Koo، الذي يهدف إلى منافسة تويتر، لوكالة رويترز إنه أدمج روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT من شركة (أوبن أي آي) OpenAI لمساعدة المستخدمين على إنشاء المنشورات بكل سهولة ويسر.

يُذكر أن (شات جي بي تي) ChatGPT هو روبوت للدرشة قائم على تقنية الذكاء الاصطناعي، ويمتاز بقدرته على التخاطب بطريقة تشبه البشر، وقد أصبح حديث الساعة منذ إطلاقه للعموم أواخر العام الماضي.

وقال (ماينك بيدواتكا)، المؤسس المشارك لتطبيق (كو)، إن المستخدمين سيكونون قادرين على استخدام (شات جي بي تي) مباشرةً داخل التطبيق لمساعدتهم على صياغة منشورات عن الأحداث الجارية، أو السياسة، أو ثقافة البوب.

وأضاف: «سيساعد ذلك منشئي المحتوى في الحصول على مصدر إلهام لما يجب إنشاؤه. ويمكنهم أن يسألوا (شات جي بي تي) عن الأخبار الشائعة في منطقتهم ثم يكتبون أفكارهم».

وقال بيدواتكا إن (كو) سيكون أول منصة تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي من (أوبن أي آي) في تمكين المستخدمين من تأليف المنشورات. ويمكن للمستخدمين طلب المساعدة من (شات جي بي تي)، إما كتابةً أو عن طريق الأوامر الصوتية.

وأضاف أن نحو 20 في المئة من مستخدمي (كو) ينشئون محتوى على التطبيق بنشاط، ويمكن أن يساعد إدماج (شات جي بي تي) في زيادة هذا الرقم.

وستُطرح الميزة أولًا للحسابات الموثوقة على (كو) وستصبح في النهاية متاحة للمستخدمين جميعهم.

وفي عرض توضيحي لرويترز، صاغت الأداة منشورًا باستخدام اقتباس من ألبرت أينشتاين وتضمن ثلاثة وسوم ذات صلة.

وسيستكشف (كو) أيضًا إضافة تصنيفات للإشارة إلى أن المنشور قد أُنشئ بمساعدة (شات جي بي تي). وقال بيدواتكا: «أعتقد بأن للناس الحق في معرفة أن المحتوى من إنتاج الذكاء الاصطناعي».