معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني يستعرض حلوله في جيسيك 2023

أعلن معهد (سانز) SANS التدريبي للأمن السيبراني، الرائد عالميًا في تقديم التدريب والاعتماد في مجال الأمن السيبراني، عن مشاركته في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك 2023)، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في 14 و15 و16 آذار/ مارس 2023.

وخلال الفعالية، يستعرض سانز مجموعته الكاملة من المنتجات لتعريف المؤسسات والأفراد بأهمية التدريب والمعرفة المناسبين ودورهما في التغلب على محاولات اختراق البيانات والهجمات السيبرانية والتهديدات الداخلية والمخاطر السيبرانية الناشئة.

وفي تعليقه على المشاركة قال (ند بلطه جي)، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني: «يمثل معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيت 2023) منصة مهمة لنا تتيح لنا عرض ما لدينا من قدرات وعروض متميزة في مجال الأمن السيبراني أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم. وتهدف مشاركتنا إلى إطلاع الزائرين على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات في القطاع، حيث يكتسب الأمن السحابي أهمية بالغة في البيئات الرقمية، إلى جانب عرض ما نقدمه من دورات تدريبية متخصصة لتمكين الأفراد والمؤسسات من مواكبة التطور المستمر في مشهد الأمن السيبراني، وتزويدهم بإمكانات حماية بياناتهم وأنظمتهم من الهجمات السيبرانية في البنية السحابية».

ويستعرض المعهد ضمن مشاركته مجموعته الكاملة من عروض الأمن السيبراني، التي تتضمن مجموعة من المنتجات والخدمات التي تتنوع من اعتماد GIAC والتدريب الأساسي للأمن السيبراني إلى حلول التدريب للتوعية الأمنية والدورات التدريبية العملية التي تمنح المشاركين تجربة تدريبية غامرة، بالإضافة إلى منهاج سانز للتمارين السيبرانية التنفيذية ECE المتقدم، الذي يركّز على المواضيع المتقدمة في الأمن السيبراني، مثل: الهندسة العكسية، واختبارات الاختراق، والأدلة الجنائية الرقمية وغيرها. فهذا المنهاج يمنح المشاركين من فرق القيادة فرصة اجتياز محاكاة (غير تقنية) لأزمة سيبرانية لمساعدة المؤسسات على فهم ما تتطلبه الاستجابة الفعّالة، لتسليط الضوء على إمكانات تحسين استجابتهم للأزمات.

كما يؤكد أهمية وجود خطوة مدروسة ومحكمة للأزمات السيبرانية والتدرب على تنفيذها، إلى جانب اختبار مهارات القيادة الأساسية عند التعامل مع التهديدات المعاصرة – وكل ذلك في بيئة تدريبية آمنة وسرية.

وأضاف (بلطه جي): «سنسلط الضوء كذلك على عروض CyberTalent التي تتضمن مختلف برامج الأكاديمية التي نوفرها لكل من الشركاء الحكوميين والمؤسسات الفردية بهدف التعرف على أصحاب المواهب المتميزة في مجال الأمن السيبراني ضمن طواقم عملهم».

وتوفر تلك العروض للأفراد والمؤسسات خيارات شاملة للتدريب والاعتماد، وخبرة عملية في بيئة للمحاكاة السيبرانية وتدريبًا متقدمًا في مجال الأمن السيبراني لتحسين مهارات المشاركين وقدراتهم. أمّا اعتماد GIAC فهو اعتماد مرموق يثبت الخبرة في جوانب مختلفة من الأمن السيبراني ويُعدّ بمثابة المعيار الذهبي لدى أصحاب العمل الراغبين بتوظيف الخبراء المؤهلين ممن يمتلكون معرفة وخبرة متخصصة.

ويتحدث كبير المدربين من سانز يوم الثلاثاء 14 آذار/ مارس في Dark Stage (القاعة 7) من الساعة 11:00 إلى 11:20 عن احتمالية وقوع أفضل مختصي الأمن ضحية لسرقة الهوية، وكيف يمكن تجنب ذلك.

وتُقدِّم الجلسة، المعنونة بـ «هل تعتقد أنك بمأمن من سرقة الهوية؟ فكر بالأمر مجددًا»، مثالًا على سرقة الهوية بصيغة قصصية مستوحاة من واقعة حقيقية.

كما سيتحدث في X LABS (القاعة 6) من 12:35 إلى 12:55 بعد الظهر من اليوم ذاته في جلسة بعنوان «الخطوات الخمس للقرصنة» التي تمنح المشاركين فكرة عن أسلوب تفكير المؤسسات بالجانب الأمني من منظور المهاجمين لكي تفهم كيفية الدفاع عن أصولها بمزيد من الكفاءة.

وإلى جانب هاتين الجلستين، يقدم كيفين وزملاؤه من المدربين في معهد سانز – وهما (ماكسيم ديفيردت) و(مايكل هوفمان) – ورش العمل يوميًا في منطقة Hackstage360.

هذا، ويمكن الانضمام إلى فريق سانز في الجناح D50 بالقاعة 7 لاكتشاف أحدث الحلول والمرئيات المختصة بالأمن السيبراني لمنطقة الشرق الأوسط، حيث يُمكن للزوار كذلك المشاركة في فعاليات مصغرة لاختبار مهاراتهم في بيئة محاكاة للأمن السيبراني. فقد صُممِّت هذه الفعاليات بحيث توفر تجربة عملية تحاكي الواقع وفرصًا تدريبية مفعمة بالتفاصيل يقدمها معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني.

كما يقيم معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني فعاليتين تدريبيتين في الشرق الأوسط هذا الشهر، وهما سانز الرياض مارس 2023 (خلال المدة الممتدة من 4 إلى 16 آذار/ مارس) وسانز أبوظبي مارس 2023 (خلال المدة الممتدة من 11 إلى 18 آذار/ مارس). ولمزيد من المعلومات أو للتسجيل، يمكن زيارة الرابط.