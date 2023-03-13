خضار.كوم تطلق منصة تتيح للمزارعين تسويق منتجاتهم عبر الإنترنت

أعلنت (خضار.كوم)، الشركة المصرية الناشئة المتخصصة في مجال تقنية الخدمات الزراعية، عن إطلاق منصتها الجديدة (خضار سبلاي) Khodar Supply لتكون أول منصة تسويق متكاملة للمزارعين المصريين.

وقالت الشركة إن (خضار سبلاي) تسمح للمطاعم، والمقاهي، والمستشفيات، والفنادق، وشركات الإعاشة شراء أكثر من 200 صنف من الخضروات والفاكهة الطازجة بمواصفات متنوعة وجودة عالية، وذلك بالإضافة إلى إتاحة خدمات التوصيل السريع إلى 11 محافظة على مستوى مصر، بجانب توفير طرق دفع مختلفة وتسهيلات مرنة للسداد.

وانطلقت (خضار.كوم) في شهر نيسان/ أبريل 2020 من مقرها بمدينة الإسكندرية، وذلك بهدف أساسي يتمثل في توليد قنوات تسويقية للمزارعين المصريين، عبر تسويق محاصيلهم الزراعية للسلاسل الغذائية وتطبيقات التوصيل بأعلى جودة، ثم توسعت تدريجيًا لتقديم الخضار والفاكهة لتجار الجملة بعد توفيرها بأعلى جودة وأفضل سعر من المزارعين مباشرةً مع تقديم خدمات النقل وإضافة المزيد من خدمات القيمة المضافة تباعًا.

وأسس شركة (خضار.كوم) أسسها كل من (أيمن حمزة) و(ياسر عيدروس) و(عمرو الشيخ)، ونجحت بعد أشهر قليلة من التأسيس في الحصول على تمويل مالي من مختبر الشركات الناشئة السعودي Revival Lab لدعم خططها التوسعية، لتقدم أعمالها حاليًا في 11 محافظة مصرية.

وحققت (خضار.كوم) معدل نمو تجاوز 160 في المئة عام 2022 وهو ما دفعها للتوسع في محافظات جديدة مع تعزيز الانتشار في المحافظات الحالية وفتح قنوات بيع جديدة خارجية، وتقديم المزيد من الخدمات للمزارعين لرفع جودة المحاصيل وزيادة ربحية المزارع.

ومن جانبه، أكد (أيمن حمزة)، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (خضار.كوم)، أن (خضار سبلاي) تستهدف تعظيم العائد لكل المشاركين في العملية الزراعية عبر تقديم الدعم اللازم للمزارع في مراحل الزراعة الأولى واختيار المنتجات حتى فتح قنوات تسويقية لبيع المحصول، وصولًا إلى مرحلة إعادة تدوير المخلفات الزراعية لتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من المنتج الزراعي من خلال تطبيق التقنية وحلول الاستدامة.

وأضاف قائلًا: «أطلقنا خدمة المساعد الشخصي عبر تطبيق واتساب، التي تُمكّن المزارعين بكل سهولة من عرض محاصيلهم الزراعية مع تحديد أسعار بيعها بما يناسب، مع إمكانات توفير النقل للمحاصيل وتخزينها، بالإضافة إلى تمكين المزارع من طلب جمع وتدوير المخلفات الزراعية الخاصة به».

وفي إطار توسيع قاعدة انتشارها تعاونت شركة (خضار.كوم)، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، وقامت في إطار هذا التعاون بتدريب مهندسين ومستشارين من مختلف الجمعيات الزراعية بمحافظتي بني سويف والمنيا، على استخدام أول مساعد شخصي للمزارع المصري عبر واتساب، الذي يهدف إلى فتح أسواق تسويقية للمزارعين داخل مصر وخارجها، وتسهيل عمليات النقل والتخزين وإدارة المخلفات للمحاصيل الزراعية.

ويُشكِّل القطاع الزراعي ما يقرب من 17 في المئة من الصادرات السلعية للخارج، و12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وتبلغ نسبة العاملين بالقطاع الزراعي ما يقرب من 25 في المئة من إجمالي القوى العاملة في مصر.

واختتم (أيمن حمزة) تصريحاته بالتأكيد على أن شركة (خضار.كوم) ستواصل جهودها خلال الفترة المقبلة لمواكبة ارتفاع حجم الطلب المحلي والعالمي على المنتجات الزراعية المصرية عبر إطلاق المزيد من المنتجات التي تساعد على فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية داخل مصر وخارجها.