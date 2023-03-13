جوجل تُحدّث أجهزة (بكسل) بمجموعة من الميزات الجديدة

أعلنت شركة جوجل اليوم عن إطلاق تحديث جديد يجلب مجموعةً من الميزات الجديدة لمُستخدمي هواتفها من سلسلة (بكسل) Pixel وساعتها الذكية Pixel Watch. وتشمل الميزات المُعلن عنها تحسيناتٍ في الكاميرا وتحرير الصور وتتبّع النشاط البدني وميزة التحذير عند السقوط.

من أبرز ما يجلبه التحديث الجديد هو التحسين الكبير في سرعة التقاط الصور في ظروف الإضاءة المُنخفضة وذلك من خلال ميزة Night Sight. وكانت جوجل قد سرّعت بشكلٍ كبير من سرعة وكفاءة التقاط الصور الليلية في هاتفي Pixel 7 و Pixel 7 Pro، ومع تحديث اليوم قالت الشركة إن الميزة نفسها أصبحت متوفرة كذلك لهاتفي Pixel 6 و Pixel 6 Pro.

ومن الميزات الجديدة التي يجلبها التحديث إلى الهواتف الأقدم هي ميزة (الممحاة السحرية) Magic Eraser التي كانت حصرية لسلسلة Pixel 7، وأصبحت الآن متاحة لمستخدمي جميع طرازات هواتف بكسل بلا استثناء. وتتيح أداة (الممحاة السحرية) Magic Eraser للمستخدمين إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور، مثل الغرباء الظاهرين في خلفية الصور أو خطوط الكهرباء أو أية أشياء أخرى قد تؤثر في جمالية الصورة، إذ يمكن للمستخدم النقر على العنصر غير المرغوب فيه أو رسم دائرة حوله ليُحذَف من الصورة، كي يتولى الذكاء الاصطناعي في التطبيق ترميم الخلفية لاستعادة الأجزاء الناقصة منها. كما توفر (الممحاة السحرية) ميزة أخرى هي التمويه Camouflage، وهي شبيهة بالممحاة مع فارق أنها مخصصة للعناصر الظاهرة في مقدمة الصورة والتي يصعب حذفها دون تشويه الصورة. في هذه الحالة تُعدّل الأداة من ألوان العنصر المطلوب لمنحه لونًا باهتًا يُشبه الألوان المُحيطة به، مما يخفف من بروزه ضمن الصورة.

ولمساعدة المستخدم في تتبّع حالته الصحّية والبدنية بشكلٍ أفضل، حصلت هواتف بكسل على ميزة Health Connect التي تسمح بتخزين البيانات الصحية ومشاركتها مع الأجهزة والتطبيقات الأخرى المتوافقة. ووفقًا لجوجل تعمل الميزة على تخزين تلك البيانات بشكلٍ محلّي في الهاتف وتوفر له لوحة تحكم مركزية لإدارتها ما يسمح للمُستخدم بسهولة معرفة التطبيقات أو الأجهزة التي لديها وصول إلى بياناته الصحّية من مكانٍ واحد.

كما يُحسّن التحديث من ميزة ضبط المؤقت على الهاتف، إذ تسمح ميزة مُزامنة المؤقتات للمُستخدم بضبط المؤقت على أحد أجهزته ومتابعة تقدُّم المؤقت على أي جهازٍ آخر. على سبيل المثال يمكن للمُستخدم ضبط المؤقت في هاتفه والحصول على تنبيه بانتهاء التوقيت على ساعته الذكية أو من خلال مُكبّر الصوت Google Nest الموجود في غرفة أخرى، وبذلك يضمن المستخدم ألّا يفوته التنبيه حتى في حال الابتعاد عن هاتفه.

وأخيرًا، جلبت جوجل تحديثًا هامًا لمستخدمي ساعتها الذكية Pixel Watch وهي ميزة “تنبيه السقوط” Fall Detection التي يمكنها أن تتحسس تلقائيًا في حال تعرُّض المُستخدم لحادث، كي تُبادر بالاتصال تلقائيًا بخدمات الطوارئ مع إرسال الموقع الجغرافي لمكان الحادث. ويمكن للمُستخدم التكلّم مع خدمة الطوارئ من خلال الساعة. تقول جوجل إن خوارزميات الخدمة ذكية بما فيه الكفاية للتمييز بين الصدمة القوية والحادث الخفيف الذي لا يستدعي الاتصال بأرقام الطوارئ.