المنظمون يغلقون بنك سيجنيتشر ليكون ثالث بنك أمريكي ينهار في أسبوع

أغلق المنظمون في ولاية نيويورك الأمريكية يوم الأحد (بنك سيجنيتشر) Signature Bank، الذي يُعدّ واحدًا من بين أكثر الوجهات تفضيلًا لشركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة، والاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، في بيان مشترك: «سيُعوَّض جميع المودعين في هذه المؤسسة على أكمل وجه».

وهذا هو ثالث بنك كبير يتعرض للانهيار في غضون أسبوع، الأمر الذي بعث حالة من الفزع في نفوس المستثمرين.

ويبدو أن الإعلان المشترك عن حماية المودعين الذين تزيد ودائعهم عن 250 ألف دولار، التي تضمنها مؤسسة التأمين الفيدرالية، يهدف إلى طمأنة عملاء المصارف بأن أموالهم لن تُجمَّد.

وكان لدى (بنك سيجنيتشر) نحو 88.59 مليار دولار من الودائع اعتبارًا من تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022. وقد استحوذت إدارة الخدمات المالية في نيويورك على البنك.

وكان (بنك سيجنيتشر) واحدًا من بنكين استُخدما على نطاق واسع في صناعة العملات المشفرة. فعلى غرار (سيلفر جيت) Silvergate ، الذي انهار في 8 آذار/ مارس الجاري، كان لدى (بنك سيجنيتشر) شبكة تسمح لشركات العملات المشفرة بتحويل الدولارات في الوقت الفعلي. ومع انهيار بنكي العملات المشفرة، قد يكون من الصعب العودة إلى الدولار.

وقالت شركة تداول العملات المشفرة (كوينبيس) Coinbase في تغريدة لها على موقع تويتر إن لديها 240 مليون دولار نقدًا في (بنك سيجنيتشر)، ولكن بسبب تعليق الأموال، ستستخدم (كوينبيس) شركاء بنكيين آخرين لمعاملات العملاء.

وبالإضافة إلى ذلك، جاء في إعلان الاحتياطي الفيدرالي أن المودعين المؤمن عليهم جميعهم في (بنك وادي السيليكون) سيتمكنون من الوصول الكامل إلى ودائعهم المؤمنة.

وهذه أخبار جيدة للعملات المشفرة، إذ احتفظ مزود العملة المستقرة (سيركل) Circle بمبلغ 3.3 مليار دولار من احتياطياته هناك. وتدير شركة (سيركل) العملة الرمزية USDC التي تساوي قميتها 1 دولار دائمًا، والتي هي جزء مهم من مدفوعات العملات المشفرة.

وفي البيان أيضًا، قال المنظمون إن المودعين في (بنك وادي السيليكون)، وهو بنك للعملات غير المشفرة انهار في 10 آذار/ مارس بعد مواجهة سحب غير اعتيادي، سيتمكنون من الوصول إلى ودائعهم غير المؤمنة يوم الاثنين. وأشار البيان إلى أنه في كلتا الحالتين لن تُدفع أي خسائر من الضرائب.