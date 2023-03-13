أدوات وتطبيقات تساعدك في التركيز أثناء أداء المهام اليومية

يُعد إكمال المهام اليومية المهمة بتركيز أمر بالغ الأهمية إذا كنت تريد النجاح في أي شيء على المدى الطويل. لكن في هذه الأوقات أصبح من السهل جدًا أن يتشتت انتباهك وتفقد التركيز أثناء إنجاز المهام اليومية. إذ يمكن أن تؤثر تطبيقات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكتروني في قدرتك على أداء جميع المهام اليومية بالتركيز المطلوب.

في هذه الحالة لابد من البحث عن طرق لإنجاز المهام بتركيز عالي لتعزيز الإنتاجية، سواء كانت المهام تتطلب استخدام الحاسوب لإنجازها أو مهام أخرى لا تتطلب استخدام الحاسوب، يمكن للتكنولوجيا مساعدتك في التركيز على أداء مهامك. وسواء كنت طالب أو موظف أو صاحب عمل، إليك 6 أدوات وتطبيقات يمكنك الاستعانة بها لإنجاز مهامك اليومية بتركيز أكبر:

1- وضع التركيز:

بالنسبة لمعظم الأشخاص، تعد الهواتف الذكية هي السبب الأول لتشتيت الانتباه وعدم القدرة على التركيز أثناء أداء المهام اليومية المهمة. عندما يصل إشعار إلى هواتفنا نقضي الكثير من الوقت في التصفح والانتقال من تطبيق إلى آخر، ويصبح من الصعب استعادة التركيز، وقد يتطلب منك الأمر وقت للعودة إلى حالة التركيز لإكمال مهامك التي بدأتها.

واحدة من أفضل الميزات المتعلقة بزيادة الإنتاجية التي توفرها الهواتف الذكية، هي (وضع التركيز) Focus Mode الذي يمكن ضبطه بأكثر من طريقة ليتناسب مع المهام التي تقوم بها في ذلك الوقت.

يمكنك استخدام وضع التركيز في هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل (iOS 15) أو أي إصدار أحدث، وهواتف أندرويد التي تعمل بنظام التشغيل (Android 9) أو أي إصدار أحدث. وتتوفر هذه الميزة أيضًا في حواسيب ماك وأجهزة آيباد.

عند استخدام وضع التركيز في جهازك، فكّر في إعداد وضع تركيز خاص بالعمل، يتضمن تعطيل المكالمات الواردة، وإيقاف التنبيهات عند وصول إشعار من مواقع الويب والتطبيقات التي غالبًا ما تكون مشتتة.

2- تقويم جوجل:

إن تحديد موعد معين للبدء بإنجاز المهام هي طريقة سهلة لتهيئة نفسك قبل البدء بأداء أي مهمة، واستخدام تطبيق التقويم إحدى الوسائل التي يمكنك استخدامها لجدولة وقت بدأ العمل بتركيز لإنجاز المهام المهمة.

يعد تقويم جوجل أحد أكثر التقويمات شيوعًا، ويحتوي على الكثير من الأدوات للمساعدة في زيادة الإنتاجية. وعند استخدام تقويم جوجل، يمكنك بسهولة إنشاء (حدث) Event جديد لجدولة جلسات العمل لأداء المهام المهمة بتركيز. ولإنشاء حدث جديد، اتبع الخطوات التالية:

انقر فوق زر (إنشاء) Create، ثم انقر فوق خيار (حدث) Event من قائمة الخيارات التي ستظهر لك. حدد الوقت والتاريخ الذي تريد أن تبدأ فيه جلسة العمل بتركيز. عطّل خيار (لا تكرر هذا) Does not repeat إذا كنت ترغب في جدولة جلسات العمل في الوقت نفسه كل يوم. بعد الانتهاء من جدولة جلسات العمل، انقر فوق زر (حفظ) Save.

تطبيق (تقويم جوجل) Google Calendar مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل.

3- تقويم آبل:

إذا كنت تستخدم أحد أجهزة آبل، فقد ترغب في التفكير في استخدام تقويم آبل بدلاً من تقويم جوجل. عندما يتعلق الأمر بجدولة جلسات العمل، فإن تطبيق تقويم آبل لا يختلف كثيرًا عن تقويم جوجل؛ ولكنه يُعدّ الخيار الأفضل بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة آبل المختلفة، ويعتمدون على تقويم آبل لجدولة أعمالهم باستمرار.

لجدولة أوقات جلسات العمل لأداء المهام المهمة بتركيز في تقويم آبل، انقر فوق التاريخ المناسب، ثم أدخل التفاصيل اللازمة حول جلسة العمل مثل: وقت البدء ووقت الانتهاء.

4- تطبيق Notion:

يمكنك استخدام تطبيق (Notion) لتتبع المهام المهمة التي تحتاج إلى إكمالها أثناء جلسات العمل. إذ يتيح تطبيق Notion إنشاء صفحات بسيطة وقوائم مهام. يمكنك أيضًا استخدام التقويم والجداول التي يوفرها التطبيق، أو استخدام القوالب الجاهزة لتتبع المهام المهمة.

تطبيق Notion مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق. وهو متوفر أيضًا لمُستخدمي حواسيب ماك وحواسيب ويندوز.

5- أداة Cold Turkey:

تتوفر العديد من الأدوات التي تساعدك في حظر التطبيقات التي قد تكون مشتتة للانتباه، لكن ميزة تقييد الوصول إلى مواقع الويب المشتتة ليست متاحة في جميع تلك الأدوات.

إحدى الأدوات التي تضم هذه الميزة هي Cold Turkey. يمكنك استخدام هذه الأداة لحظر المواقع لفترة محددة، ويمكنك تحديد فترة الحظر بحيث تكون قصيرة أو طويلة.

أداة Cold Turkey مجانية، ولكن يمكنك الاشتراك في الإصدار المتميز إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الميزات.

6- تطبيق Structured Daily Planner:

يمكنك استخدام تطبيق Structured Daily Planner للمساعدة في إنجاز المهام بتركيز، عن طريق جدولة جلسات العمل المهمة وتخصيصها باستخدام الرموز وغيرها من الأدوات. وإذا ربطت هذا التطبيق مع أداة (one sec)، يمكنك أيضًا حظر تطبيقات التواصل الاجتماعي وأي تطبيقات أخرى قد تشتت انتباهك.

تطبيق Structured Daily Planner مُتاح لمُستخدمي آيفون وآيباد وحواسيب ماك في آب ستور، مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

ولكن هذا التطبيق غير مُتاح لمُستخدمي هواتف أندرويد أو حواسيب ويندوز أو الحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل Linux أو الحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل Chrome OS.