يُعد تجاوز اختبار القيادة أمرًا مهمًا للكثيرين، إذ يمكن أن يلتحق بعض الناس بمدارس تعليم قيادة السيارات مرارًا وتكرارًا لتعلم كيفية اجتياز الاختبار بنجاح للحصول على الرخصة، إلا أن الأمر ليس صعبًا كما تتوقع، وقد يكون أبسط ما يمكن طالما أنك مستعد.

تتطلب القيادة السليمة والصحيحة درجة عالية من التركيز والمهارة، مثل التحكم بالمركبة وتقدير المسافات والتوقيت ومراعاة الآخرين، ما يستوجب إتقان كل هذه المهارات وغيرها وتطبيقها بشكل صحيح لتتمكن من النجاح في الاختبار من أول مرة.

وهناك بعض التطبيقات التي تساعدك في التحضير للاختبار، إذ تضم هذه التطبيقات العديد من الاختبارات النظرية القصيرة والاختبارات الافتراضية التي تحاكي الاختبارات الفعلية، والشروحات التفصيلية لقواعد القيادة حتى تتمكن من الاستعداد بأسهل طريقة يمكن تخيلها.

إليك أبرز التطبيقات التي تساعدك في اجتياز اختبار قيادة السيارة بسهولة:

1- تطبيق DMV Practice Test Genie:

يحتوي هذا التطبيق على مجموعة شاملة من الأسئلة النظرية والاختبارات العملية التي تجعله أداة لا تقدر بثمن لأي شخص يُحضر لاختبار قيادة السيارة، إذ يضم التطبيق أكثر من 600 سؤال واختبارات تحاكي الاختبارات الفعلية، مما يؤهلك لاجتياز الاختبار بسهولة.

يقدم لك هذا التطبيق وضعين مختلفين؛ الأول: هو وضع التعلم؛ إذ يتيح لك التعرف على الأسئلة، وفي حالة الإجابة خطأ عن أي سؤال سوف تظهر لك نافذة منبثقة تشرح الإجابة التفصيل، بحيث تتعلم وتتحسن في كل خطوة. والثاني هو وضع الاختبار: فهو يشبه الاختبار الفعلي مع حد زمني ولا تظهر أي إجابات، وعلاوة على ذلك؛ إذا بدأت الاختبار فلن تتمكن من إيقافه قبل انتهائه.

كما يتميز التطبيق إنه يقدم لك اختبار يتكون تلقائيًا من الأسئلة التي لم تنجح فيها خلال المحاولات السابقة؛ للحصول على أفضل النتائج ولتعزيز ثقتك قبل اختبار القيادة الفعلي. كما أن التطبيق مصمم للعمل في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، لذلك يمكنك استخدامه متى سمح جدولك في أي وقت وفي أي مكان للتدريب.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

2- تطبيق DMV Practice Test:

يختلف تطبيق (DMV Practice Test) قليلاً عن التطبيقات الأخرى في القائمة، لأنه يقدم لك اختبارات لحظية مباشرة، بالإضافة إلى الاختبارات التدريبية والشروحات، كل ما عليك فعله هو إدخال التاريخ الذي ستخوض فيه الاختبار، ويؤدي ذلك إلى إنشاء اختبارات مختلفة يمكنك تجربتها كل يوم.

يتضمن كل اختبار 25 سؤالاً تدريبًا بدرجة نجاح، وقد صُممت الاختبارات الأولية لتكون مباشرة نسبيًا، بينما يزداد التعقيد مع تقدم الاختبارات.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق Driver Start:

إذا كنت تستمتع بالتعلم باستخدام البطاقات التعليمية (Flash cards)؛ فتطبيق (Driver Start) هو أفضل خيار يناسبك في هذه القائمة، إذ يضم اختبارات تدريب متعددة مصممة لتوفر لك فهمًا شاملاً لما يمكن توقعه في يوم اختبار القيادة، كما يحتوي أيضًا على ما يقرب من 600 بطاقة تعليمية تساعدك في فهم القواعد.

وإذا كنت تريد اختبار معلوماتك؛ يمكنك اختيار (Marathon test) وهو اختبار يجمع أسئلة من جميع الفئات، حتى تتمكن من ممارسة كل شيء في مكان واحد. ويتميز التطبيق أنه يعمل في وضع عدم الاتصال، مما يتيح لك التعلم والممارسة في أي وقت وأي مكان، وبالتالي توفير الوقت وزيادة فرصك في اجتياز الاختبار بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك؛ يتيح لك التطبيق تتبع تقدمك من خلال إحصائيات مفصلة توضح إجاباتك الصحيحة وغير الصحيحة لكل اختبار تحاول القيام به، وتُصنف هذه الإحصائيات للحصول على رؤية أفضل حول المجالات التي تتفوق فيها، وأين تحتاج إلى تحسين.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

4- تطبيق Zutobi: DMV Practice Test:

صُمم تطبيق (Zutobi: DMV Practice Test) بأسلوب اللعبة حيث تحتاج إلى اجتياز المستويات لترى تقدمك، مما يتيح لك التدريب بحماس، كما يضم التطبيق أكثر من 550 سؤالًا مطابقًا لاختبار قيادة السيارة الحقيقي.

يقدم لك هذا التطبيق إجابات وتفسيرات لجميع أسئلة اختبار الممارسة حتى تتمكن من معرفة الإجابات الصحيحة، كما يقدم لك المئات من الصور والرسوم التوضيحية لمساعدتك على فهم قواعد الطريق، وإشارات المرور، ومواقف حركة المرور الواقعية مما يتيح لك التعلم بسرعة وكفاءة.

وتتيح لك ميزة الإحصائيات المفصلة تتبع تقدمك بسهولة، إذ يمكنك رؤية نتائج أي اختبار بسرعة حتى تتمكن من تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

بالإضافة إلى ذلك؛ يتيح لك التطبيق تحدي أصدقائك ومعرفة من يمكنه الحصول على أعلى النقاط باستخدام ميزات مثل لوحة المتصدرين، مما يساعدك على تحقيق أداء جيد في الاختبار الحقيقي.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

5- تطبيق DMV Permit Practice:

يقدم تطبيق (DMV Permit Practice) مثل التطبيقات الأخرى في هذه القائمة اختبارات تدريبية تحتوي على العديد من الأسئلة المصممة بشكل فريد، ولكنه يتميز أنه لديه قيود صارمة على الإجابات غير الصحيحة.

بمجرد وصولك إلى حد معين من الإجابات الخاطئة؛ سيتعين عليك إجراء الاختبار مرة أخرى. يتكون كل اختبار من 30 سؤالًا، ويضم التطبيق أكثر من 24 اختبارًا في المجموع تغطي كافة الأسئلة التي قد تواجهها في الاختبار.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.