نصائح لتحسين تجربة قراءة الكتب الإلكترونية في حاسوب ماك

قد لا توفر حواسيب ماك تجربة قراءة الكتب الإلكترونية مماثلة لتجربة القراءة في آيباد أو جهاز Kindle، إذ يعاني بعض الأشخاص من عدم الراحة أثناء قراءة الكتب الإلكترونية في حاسوب ماك، وقد يفقدون التركيز بسبب الإشعارات التي قد تصل إلى الحاسوب أثناء القراءة، ولكن يمكن لبعض الإجراءات أن تساعد في تحسين تجربة القراءة.

فإذا كنت تفكر في قراءة كتاب إلكتروني في حاسوب ماك، يمكنك الاستعانة بالنصائح التالية التي قد تساعد في تحسين تجربة القراءة:

1- ابحث عن تطبيق جيد لقراءة الكتب الإلكترونية:

تحتوي تطبيقات الكتب الإلكترونية الجيدة على ميزات تساعد في تحسين تجربة القراءة، مثل: إمكانية القراءة بدون إنترنت، وتوفير طرق متعددة لتنظيم الكتب، وإمكانية تتبع تقدمك أثناء القراءة، بالإضافة إلى إمكانية كتابة تعليقات توضيحية داخل التطبيق، وتمييز الجمل المهمة، وغيرها.

هناك العديد من التطبيقات الجيدة للاختيار من بينها، لذا ننصحك بقراءة المراجعات، والميزات الموجودة في قسم وصف التطبيق قبل تنزيله في حاسوب ماك، ويمكنك أيضًا تنزيل أكثر من تطبيق لقراءة الكتب الإلكترونية، وتجربتهم ثم اختيار التطبيق الأفضل بالنسبة لك.

2- اضبط إعدادات الخط:

إذا كنت تشعر أنك تجهد عينيك أثناء القراءة في حاسوب ماك، حاول ضبط إعدادات الخط بما يسمح لك بالقراءة دون إجهاد عينيك. إذ تتيح معظم التطبيقات الخاصة بقراءة الكتب الإلكترونية خيار لضبط إعدادات الخط.

ابحث عن أيقونة تحمل الرمز (AA)، لأنها تدل في الغالب على إعدادات الخط في تطبيقات القراءة. على سبيل المثال: يمكنك ضبط حجم الخط في تطبيق Apple Books عن طريق فتح كتاب، والنقر فوق علامة AA الظاهرة في الجهة اليُمنى العُلوية، ثم الاختيار بين رمز A الأكبر أو الأصغر لضبط حجم الخط. وإذا نظرت إلى أسفل القائمة، ستجد أيضًا قائمة بأنواع الخطوط التي يمكنك الاختيار من بينها لكتابك الإلكتروني.

3- اضبط الإضاءة الخارجية وسطوع الشاشة:

اعتمادًا على إضاءة المكان الذي تتواجد فيه أثناء القراءة، يمكن للضوء الساطع جدًا أو الخافت جدًا أن يجعل تجربة القراءة غير مريحة.

يُعد خفض سطوع الشاشة إحدى الطرق لتقليل إجهاد العين عند استخدام حاسوب ماك لقراءة الكتب الإلكترونية في بيئة منخفضة الإضاءة. ويمكنك بسهولة ضبط سطوع شاشة حاسوب ماك من خلال الأزرار المتوفرة في لوحة المفاتيح التي تحمل رمز الشمس. عند ضبط سطوع الشاشة يجب الأخذ بعين الاعتبار الإضاءة المحيطة بك. لذا، اضبط سطوع الشاشة وفقًا لذلك واستخدم ألوان إضاءة دافئة في المكان الذي تقرأ فيه.

4- استخدم الوضع المظلم:

في الغالب تعرض تطبيقات القراءة نصوص الكتب بخط أسود فوق خلفية بيضاء. في حين أن هذا له مزايا، من الأفضل اختيار (الوضع المظلم) Dark Mode عند قراءة الكتب الإلكترونية، لأنه يغير لون الخلفية إلى الأسود، ويعزز لون الخط. هذا يقلل من إجهاد العين خاصة في الأماكن منخفضة الإضاءة.

يجب أن يوفر تطبيق القراءة الذي تستخدمه خيار الوضع المظلم. ويمكنك العثور على هذا الخيار في قسم الإعدادات الخاصة بالتطبيق. ومع ذلك، ستعرض معظم تطبيقات القراءة الوضع المظلم تلقائيًا إذا فعّلت الوضع المظلم في حاسوب ماك. ويمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (مركز التحكم) Control Center. انقر فوق خيار (الشاشة) Display، ثم فعّل خيار (الوضع المظلم) Dark Mode.

5- فعّل وضع التركيز:

يمكن للإشعارات التي تصل باستمرار إلى حاسوبك أن تكون مصدر إزعاج وتشتت انتباهك أثناء استخدام الحاسوب لقراءة الكتب الإلكترونية. إذا وجدت نفسك تبتعد باستمرار عن القراءة بسبب الإشعارات، يمكنك تفعيل وضع (التركيز) Focus من مركز التحكم لمدة ساعة أو أكثر لتحسين تجربة قراءة الكتب في حاسوب ماك.

6- استخدم ميزة Hot Corner لتدوين الملاحظات:

إذا كنت ترغب في تدوين الملاحظات أثناء قراءة كتاب إلكتروني معين في حاسوب ماك، فقد تجد ميزة Hot Corner مفيدة. حرّك المؤشر إلى زاوية معينة من شاشتك يمكنك تخصيصها من الإعدادات، وستظهر نافذة لتدوين الملاحظات.

افتراضيًا، إذا حركت المؤشر إلى الزاوية اليُمنى السُفلية يمكنك الوصول إلى نافذة تدوين الملاحظة السريعة، ولكن إذا كنت تريد تغيير الزاوية، اتبع هذه الخطوات:

انتقل إلى (إعدادات النظام) System Settings، ومرر لأسفل حتى تصل إلى قسم (Desktop & Dock). في الجزء الأخير من قسم Desktop & Dock، ستجد خيار (Hot Corners)، انقر فوقه. ستظهر نافذة توضيحية تضم أربع زوايا للاختيار من بينها. اختر الزاوية الذي ترغب أن تفعّل فيها ميزة Hot Corner ثم انقر فوق خيار (Quick Note). انقر فوق زر (تم) Done.

مع استخدام هذه الميزة لن تحتاج إلى الانتقال إلى نافذة أخرى أثناء قراءة الكتب الإلكترونية لتدوين الملاحظات.