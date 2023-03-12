مايكروسوفت تُطلق ChatGPT في خدمة Azure السحابية

أعلنت شركة مايكروسوفت عن طرح روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي ChatGPT بشكل تجريبي ضمن خدمتها السحابية الموجّهة للمطوّرين Azure، وذلك كجزء من خدمات OpenAI التي توفرها الشركة للمطورين.

وتُعتبر Azure واحدة من أشهر خدمات الحوسبة السحابية التي تقدم مجموعة مختلفة من الأدوات للمطورين، كالخوادم الافتراضية وخدمات التخزين والتحليل والشبكات، ما يتيح للشركات إنشاء وإدارة وتطوير تطبيقاتهم باستخدام البنية التحتية التي تقدمها مايكروسوفت دون حاجة الشركات للاستثمار في إنشاء بنيتهم التحتية الخاصة.

وقالت مايكروسوفت في البيان الصحفي الذي نشرته على موقعها: “منذ طرحه العام الماضي، استُخدِم ChatGPT ضمن مجموعة مختلفة من السيناريوهات، مثل توليد رسائل البريد الإلكتروني، تلخيص النصوص، والإجابة عن الأسئلة البرمجية. الآن، أصبح بإمكان المطورين دمج تجارب الذكاء الاصطناعي المخصصة مُباشرةً بتطبيقاتهم الخاصة باستخدام ChatGPT المُقدم ضمن حزمة OpenAI التي توفرها خدمة Azure، وهذا يتضمن تحسين روبوتات الدردشة للتعامل مع الأسئلة غير المتوقعة، أتمتة عملية معالجة الطلبات، تقديم الدعم الفني للعملاء بشكلٍ أسرع، إنشاء النصوص الإعلانية لتقديم العروض المخصصة لكل زبون، والمزيد”.

ويمكن لمستخدمي Azure البدء باستخدام ChatGPT بسعرٍ يبدأ من 0.002 دولار أمريكي لكل 1000 رمز Token. وأفادت الشركة بوجود أكثر من 1000 شركة تستخدم بالفعل بعض نماذج الذكاء الاصطناعي التي تقدمها Azure، بما فيها خدمة توليد الصور Dall-E 2، ونموذج توليد النصوص GPT-3.5 ونموذج توليد الشيفرات البرمجية Codex. وقالت الشركة إن تلك الخدمات تسمح للشركات بدمج ميزات Azure OpenAI لتقديم حلول ذكية لمختلف المتطلبات.

وذكرت مايكروسوفت إنها تعمل على المزج بين الميزات التي تقدمها النماذج اللغوية الضخمة من OpenAI والبنية التحتية الذكية لخدمة Azure لتقديم تجارب جديدة عبر حزمة خدماتها الموجّهة للمستهلكين والشركات على حدٍ سواء. وكمثالٍ على ذلك تحدثت الشركة عن خدمة GitHub Copilot التي يستخدمها مطوّرو التطبيقات لمساعدتهم في كتابة برامجهم، إذ تعتمد الخدمة على نماذج الذكاء الاصطناعي في Azure OpenAI لمساعدة المطورين على تسريع عملهم من خلال مُساعد البرمجة الذكي GitHub Copilot.

كما أشارت الشركة إلى تطبيق التواصل الموجّه للشركات Microsoft Teams الذي يتضمن ميزاتٍ ذكية مثل تلخيص فحوى اجتماعات الفيديو لمساعدة الموظفين وفرق العمل ليكونوا أكثر إنتاجية. وتحدثت الشركة عن خدمة Viva Sales المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تساعد موظفي المبيعات في كتابة العروض وتقديم الإحصائيات المدعومة بالبيانات لمساعدة فرق المبيعات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

يُذكر أن مايكروسوفت كانت قد استثمرت مبلغًا يُقدّر بقرابة 10 مليارات دولار أمريكي في شركة OpenAI للحصول على حق تضمين نماذج الذكاء الاصطناعي من الشركة الناشئة بمنتجاتها. ويُعتبر دمج مايكروسوفت لخدمات OpenAI في خدمتها السحابية الموجهة للشركات Azure خطوةً تُعزز فيها مايكروسوفت من منافستها مع خدمات أمازون السحابية AWS المُسيطرة على هذا السوق.