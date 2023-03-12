كيفية استخدام أداة Magic Eraser في آيفون

أطلقت جوجل أداة (الممحاة السحرية) Magic Eraser، لأول مرة مع هاتف Pixel 6 قبل عامين، وهي أداة لتحرير الصور تسمح بإزالة الأشخاص والعناصر غير المرغوب فيها من الصور بسهولة. وعند اختيار أداة Magic Eraser أثناء تحرير أي صورة في تطبيق (صور جوجل) Google Photos، ستحدد الأداة الأشخاص والعناصر تلقائيًا التي يمكن إزالتها من الصورة، فإذا كنت توافق على إزالة العناصر التي حددتها الأداة، يمكنك النقر فوق كل عنصر وستزيله الأداة. وإذا كان هناك عنصر آخر تريد إزالته، ارسم دائرة حوله ليُحذَف من الصورة.

في الشهر الماضي، أعلنت شركة جوجل أنها ستتيح أداة Magic Eraser ضمن تطبيق صور جوجل لجميع مستخدمي هواتف Pixel مجانًا، في حين سيتمكن مشتركو خدمة (جوجل ون) Google One من استخدام هذه الأداة في هواتف آيفون وهواتف أندرويد الأخرى.

توفر أداة Magic Eraser ميزة أخرى هي (التمويه) Camouflage، وهي شبيهة بالممحاة مع فارق أنها مخصصة للعناصر الظاهرة في مقدمة الصورة والتي يصعب حذفها دون تشويه الصورة. في هذه الحالة تُعدّل الأداة ألوان العنصر المطلوب لمنحه لونًا باهتًا يُشبه الألوان المُحيطة به، مما يخفف من بروزه ضمن الصورة.

إذا كنت تمتلك هاتف آيفون وترغب في تجربة استخدام Magic Eraser، سنوضح فيما يلي كيفية استخدامها:

كيفية استخدام Magic Eraser في آيفون:

في حين أن أداة Magic Eraser متوفرة في تطبيق صور جوجل الذي يمكن تثبيته في آيفون، إلا أنها لا تزال مرتبطة بخدمة Google One. إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بأي تغييرات تجريها في صورك باستخدام Magic Eraser، ستحتاج إلى الاشتراك في إحدى خطط Google One، ويبدأ سعر خطط الاشتراك من دولار و99 سنتًا شهريًا للتخزين بسعة 100 جيجابايت.

للبدء باستخدام أداة Magic Eraser في تطبيق صور جوجل في آيفون، اتبع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق (صور جوجل) Google Photos، وحدد الصورة التي ترغب في تحريرها ثم انقر فوق زر التحرير الذي يظهر في شكل ثلاثة خطوط أفقية في الجهة السفلية من الشاشة.

2- انقر فوق خيار (أدوات) Tools، ثم انقر فوق زر (Magic Eraser).

3- تختار أداة Magic Eraser تلقائيًا الأشخاص والعناصر التي يمكنك محوها. إذا كنت توافق على العناصر التي اختارتها الأداة، انقر فوق كل عنصر أو انقر فوق خيار (محو الكل) Erase All.

إذا كان هناك عنصر أو شخص لم تحدده أداة Magic Eraser وكنت ترغب في إزالته، فما عليك سوى رسم دائرة بإصبعك حول العنصر أو الشخص المستهدف. وستزيله أداة Magic Eraser تلقائيًا.

قد يجد مستخدمي آيفون أن دفع مبلغ دولار و99 سنتًا شهريًا مقابل استخدام أداة Magic Eraser ليس مُجديًا، ولكن هذا ليس كل ما تحصل عليه من اشتراك جوجل ون. بالإضافة إلى التخزين السحابي، يتضمن جوجل ون ميزة تحسين الفيديو عبر تأثير HDR لزيادة سطوع وتباين الألوان في الفيديو مما يُعطي ألوانًا أكثر تجانسًا.

بالإضافة إلى القدرة على إنشاء تجميعات الصور Collage، والشحن المجاني من متجر طباعة الصور الذي يتيح للمُستخدم إنشاء ألبومات للصور كي تُطبع وتُشحن إلى عنوانه، ويتوفر الشحن المجاني للمشتركين في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.