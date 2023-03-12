كورس مجاني من IBM لتعلم الأمن السيبراني 

يواصل القراصنة استخدام التقنيات الجديدة والمتطورة لاختراق البيانات الحساسة للمؤسسات والشركات والوصول إليها وسرقتها، ومع استمرار تزايد عدد الهجمات الإلكترونية، يزداد الطلب على محللي الأمن السيبراني، إذ يجب على الشركات اتخاذ تدابير استباقية لحماية شبكاتها وبياناتها.

يمكن لمحلل الأمن السيبراني – الذي يُطلق عليه أيضًا محلل أمن المعلومات – الرجوع إلى الكثير من أنواع الوظائف المختلفة في مهنة الأمن، إذ تختلف الأدوار والمسؤوليات بناءً على متغيرات مثل: الصناعة وحجم الشركة، ولكن محلل الأمن السيبراني مسؤول بشكل عام عن حماية شبكات وخوادم المؤسسة.

كما يقوم بتطوير استراتيجيات أمان استباقية لمنع الانتهاكات والتأكد من أن الأصول الرقمية للمؤسسة آمنة، بالإضافة إلى أنه مسؤول أيضًا عن تطوير عمليات التدقيق والتقييم المتعلقة بالأمن وإجراء المراقبة المستمرة للأنظمة.

تشير التوقعات المهنية إلى زيادة إقبال الشركات على الأدوار الوظيفية في مجال الأمن السيبراني خلال السنوات القادمة، إذ يتوقع (مكتب العمل) Bureau of Labor في الولايات المتحدة أن التوظيف في هذا المجال سينمو بنسبة 35% خلال العقد المقبل، وهو معدل أسرع بأربع مرات من المتوسط لجميع المهن.

يتحمل محللي الأمن السيبراني مسئوليات كبيرة، لذلك تركز الشركات بشكل أكبر على توظيف الأشخاص ذوي المهارات المناسبة والخبرة الفنية التي يمكن اكتسابها من خلال التدريب والممارسة.

لذلك تقدم الكثير من الجامعات العالمية وكبرى الشركات التقنية بعض الكورسات التي تساعدك على تطوير مهاراتك في هذا المجال، وسنستعرض منها اليوم كورس شركة IBM:

الشهادة المهنية من IBM لمحلل الأمن السيبراني:

تقدم شركة (IBM) هذا الكورس عبر منصة كورسيرا (Coursera) وهي إحدى أهم المنصات التعليمية عبر الإنترنت عالميًا، يتكون تخصص محلل الأمن السيبراني (IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate) من 8 دورات تدريبية، لذلك يقدم لك كل ما تحتاج تعلمه في المجال.

ستتعرف خلال هذا التخصص على أساسيات النظم والشبكات، وأدوات محلل الأمن السيبراني، بما يشمل: حماية البيانات، وأنظمة حماية نقاط النهاية، والمعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM)، كما ستتعرف على الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالامتثال، ومعلومات التهديدات المهمة (Threat intelligence) في مشهد الأمن السيبراني اليوم.

بالإضافة إلى ذلك؛ ستكتسب مهارات الاستجابة للحوادث وكيفية إجراء (التحقيق الجنائي الرقمي) Digital Forensics – وهو مجال الحفاظ على الأدلة الرقمية وتحديدها واستخراجها وتوثيقها حيث يمكن أن تستخدمها المحكمة القانونية – من خلال دراسات الحالة الواقعية للأمن السيبراني.

ستتعلم مهارات الأمن السيبراني من خلال الممارسة العملية في (IBM Cloud) عبر أدوات أمان خاصة بالصناعة ومفتوحة المصدر، وعند الانتهاء من دورات هذا التخصص ستكون قد أكملت أكثر من مشروع عملي لمواجهة اختراق بيانات حقيقي، ليصبح لديك ملف سابقة أعمال (portfolio) يساعدك في خوض السباق الوظيفي. ستحتاج إلى إنهاء المشاريع المطلوب خلال الدورات بنجاح للحصول على شهادتك.

تصل مدة دراسة هذا التخصص إلى 3 أشهر، ومن المتوقع أن تستغرق الدراسة نحو 10 ساعات أسبوعيًا، إذ يضم 8 دورات تدريبية، وهي

Introduction to Cybersecurity Tools & Cyber Attacks.

Cybersecurity Roles, Processes & Operating System Security.

Cybersecurity Compliance Framework & System Administration.

Network Security & Database Vulnerabilities.

Penetration Testing, Incident Response and Forensics.

Cyber Threat Intelligence.

Cybersecurity Capstone: Breach Response Case Studies.

IBM Cybersecurity Analyst Assessment.

تفاصيل الكورس:

السعر: مجانًا.

مدة التخصص: 3 أشهر.

عدد الدورات التدريبية: 8 دورات تدريبية.

المستوى: مناسب للمبتدئين.

توجد شهادة: نعم، ولكنها ليست مجانية.

تقدم منصة كورسيرا تقدم مساعدات مالية لمن لا يستطيع تحمل تكلفة الشهادة، وهذا الكورس يدعم خيار (الدعم المالي) الذي تقدمه المنصة، إذ ستجد خيار (Financial aid available) أسفل اسم الكورس كما في الصورة التالية:

اضغط على خيار (Financial aid available) ثم املأ الطلب، قد تستغرق عملية المراجعة ما يصل إلى 15 يومًا. عندما تتم مراجعة طلبك، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا لإعلامك هل تم قبوله أو رفضه.

بالإضافة إلى حصولك على شهادة احترافية من منصة Coursera، ستحصل أيضًا على شارة رقمية من شركة IBM نفسها، تقر بكفاءتك في مجال الأمن السيبراني.