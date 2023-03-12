آبل تعمل على جيل جديد بميّزات صحّية من AirPods

كشف تقريرٌ جديد عن عمل شركة آبل على تزويد سماعات AirPods بميزات لتتبّع البيانات الصحّية للمُستخدم من خلال تضمين السماعات بحسّاسات جديدة قادرة على قياس عدد من النشاطات الحيوية في الأذن.

وقال التقرير الذي نشره موقع Apple Insider نقلًا عن تسريبات أدلى بها (مارك جورمان) الصحفي المتخصص بأخبار شركة آبل، أن سماعات AirPods ستتحول إلى أداةٍ صحّية خلال العام القادم أو الذي يليه، وأن الأدوات الجديدة التي ستوفرها السماعات ستشكّل امتدادًا للميزات الصحية التي توفرها ساعة آبل Apple Watch.

ووفقًا لما نشره الموقع، فقد أشارت براءات اختراع سجلتها آبل سابقًا إلى عمل الشركة على طرح مُستشعرات حيوية جديدة في AirPods، باستخدام حساس PPG، الذي يقيس التغيرات في حجم الدم في الأنسجة باستخدام الضوء. ويُستخدم هذا الحساس لقياس تدفق الدم ومستويات التشبع بالأوكسجين في الجسم ومعدل النبض. كما تشير المعلومات إلى احتمال توفير السماعة لحساس رسم القلب وحساس الاستجابة الكهربائية للجلد.

وكانت معلومات سابقة قد ذكرت أن آبل اختبرت حساساتٍ لمراقبة ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم ونسبة التعرق عند مرتدي السماعات. وكانت براءة اختراع سجلتها شركة آبل في عام 2018 قد أشارت إلى أن الشركة تعمل على تطوير وسائل لتثبيت السماعة في الأذن بشكلٍ أكثر إحكامًا لتحقيق تماس أثبت بين السماعة والبشرة الداخلية للأذن كي تعمل الحساسات بشكلٍ أفضل. ومن المحتمل أن تزود آبل سماعاتها بأدواتٍ جديدة لفحص سمع المُستخدم.

ويُذكر أن الجيل الحالي من سماعات AirPods يقدم ميزاتٍ لتحسين سمع المُستخدم، مثل ميزة Live Listen التي تُساعد المُستخدم في الاستماع بشكلٍ أفضل للمحادثات في الأماكن الصاخبة بمساعدة هواتف الآيفون، إذ يمكن للمُستخدم تقريب الهاتف من المُتكلّم لتضخيم صوته وإيصاله إلى السماعة على حساب الأصوات الأخرى في الخلفية. كما تُساعد ميزة Conversation Boost الموجودة في الجيل الأخير من السماعات AirPods Pro ضعاف السمع بالاستماع بشكلٍ أفضل للمحادثات القريبة تلقائيًا ودون الاستعانة بالهاتف.