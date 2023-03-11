إتش بي تعود إلى إجبار المستخدمين على استخدام حبرها فقط

أفاد عدد من التقارير المنتشرة على منصات: تويتر، وريديت، ومنتدى مجتمع (إتش بي) HP أن الشركة تمنع المزيد من العملاء من استخدام الحبر من الجهات الخارجية في طابعاتها.

ووفقًا للتقارير، فإن تحديثًا أخيرًا للبرنامج الثابت الخاص بالطابعات يمنع استخدام الحبر الذي ليس من إنتاج (إتش بي) كجزء من سياسة «الأمان الديناميكي» الصارمة من الشركة، وذلك وفق ما أفاد موقع Ars Technica.

وكانت الشركة قد قدّمت سياسة «الأمان الديناميكي» أول مرة في عام 2016، وهو جزء من عملية مصادقة خرطوشة الشركة التي تقول (إتش بي) إنها يجب أن «تحمي جودة التجربة لعملائنا، وتحافظ على سلامة أنظمتنا للطباعة، وتحمي ملكيتنا الفكرية».

وهذا يعني منع استخدام الحبر أو خراطيش مسحوق الحبر التي لا تحتوي على «رقائق (إتش بي) الجديدة أو المعاد استخدامها أو الدوائر الإلكترونية» في بعض الطابعات، وهو أمر أثار بالفعل الانتقادات والعديد من الدعاوى القضائية الجماعية ضد (إتش بي).

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن (إتش بي) قد وسّعت سياسة الأمان الديناميكي لتشمل المزيد من الأجهزة التي كانت متوافقة مع خراطيش ليست من صنع الشركة الأمريكية. ويقول أحد مستخدمي ريديت إنه لم يعد بإمكانه استخدام خراطيش الحبر التابعة لجهات خارجية مع طابعته من (إتش بي).

وبدلًا من عرض رسالة يمكن تجاوزها تشير إلى أن الشركة لا يمكنها ضمان جودة الطباعة، يقول المستخدم إن الطابعة لن تستخدم خرطوشة تابعة لجهة خارجية على الإطلاق.

ونشر المستخدم صورة للرسالة التي تعرضها طابعة (إتش بي)، وهذا نصها: «لقد حُظرت الخراطيش التي يشير إليها البرنامج الثابت للطابعة لأنها تحتوي على شريحة ليست من (إتش بي). إن الغرض من هذه الطابعة هو العمل فقط مع الخراطيش الجديدة أو المعاد استخدامها التي تحتوي على شريحة (إتش بي) جديدة أو معاد استخدامها». ونقل المستخدم عن متخصص دعم لعملاء الشركة قوله إن هذا جزء من «تحديث أخير».

وفي عام 2020، توصلت (إتش بي) إلى تسوية بقيمة 1.5 مليون دولار مع العملاء في الولايات المتحدة كجزء من دعوى قضائية جماعية ادعت أن البرامج الثابتة للشركة تعمل كـ «برامج ضارة» من خلال «إضافة التعليمات البرمجية أو حذف أو تغيير وتقليل إمكانات طابعات (إتش بي) وتقديمها خراطيش المنافسين بأنها غير متوافقة مع طابعات (إتش بي)».

كما دفعت الشركة الملايين للعملاء المتأثرين بالأمان الديناميكي في الاتحاد الأوروبي وأستراليا بعد منع المستخدمين من تثبيت خراطيش حبر تابعة لجهات خارجية بأسعار معقولة.

وكتنازل صغير مقابل شكاوى العملاء، أصدرت الشركة تحديثًا اختياريًا في عام 2016 يزيل الأمان الديناميكي، ولكن التغيير المربك ينطبق فقط على مجموعة من الطرز المحددة، التي اشترطت (إتش بي) أن تُثبت التحديث قبل الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2016.

وفي حين أنه لا يزال من غير الواضح أي طابعات (إتش بي) قد ثُبِّت عليها الأمان الديناميكي، تشير المنشورات عبر الإنترنت إلى أن المشكلة قد انتشرت إلى عدد من الطرز، مثل: OfficeJet Pro 6970، و OfficeJet Pro 6968، و OfficeJet 6950، و OfficeJet 7740.

ويتتبع ذلك تحديثات البرامج الثابتة الأخيرة التي أُصدرت في شهري كانون الأول/ ديسمبر 2022 وكانون الثاني/ يناير 2023، التي تشير إلى تضمين «إجراءات الأمان الديناميكية، التي تُستخدم لمنع الخراطيش باستخدام شريحة ليست من (إتش بي) أو دوائر إلكترونية معدلة أو ليست من (إتش بي)».

وبالنظر إلى انخفاض عائدات الطباعة الصافية للشركة، يبدو أن هذه الخطوة وكأنها محاولة يائسة لإجبار المستخدمين على استخدام منتجاتها فقط.