OpenAI تعتزم إطلاق أدوات لزيادة تخصيص ChatGPT

قال الرئيس التنفيذي لشركة (أوبن أي آي) OpenAI (سام ألتمان) يوم الخميس إن الشركة ستطلق أدوات لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع تحسين النماذج لكل من حالات الاستخدام العامة والخاصة.

وفي حديثه إلى المستثمرين في مؤتمر (مورجان ستانلي) Morgan Stanley، قال ألتمان إن شركة الذكاء الاصطناعي ستركز على بناء منصة تبيع واجهات برمجة التطبيقات للآخرين، وتنشئ تطبيقات قوية، مثل: روبوت الدردشة الذكي (شات جي بي تي) ChatGPT.

فمنذ إطلاقه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ارتفعت شعبية (شات جي بي تي) على نحو هائل، إذ بلغ عدد الزيارات إلى الموقع في شهر شباط/ فبراير الماضي أكثر من مليار زيارة، وذلك ارتفاعًا من 616 مليون زيارة في شهر تشرين كانون الثاني/ يناير، وذلك وفقًا لتقديرات موقع (سيميلرويب) Similarweb.

وأطلقت (أوبن أي آي) OpenAI خدمة اشتراك في (شات جي بي تي) تتيح للمستخدمين الحصول على ميزات حصرية مقابل دفع مبلغ 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

وتعمل الشركة، التي تدعمها عملاقة التقنية الأمريكية مايكروسوفت، مع عملاء المؤسسات لتدريب نماذجها في مجالات معينة، وقد قلّلت على نحو فعال من «الهلوسة»، وهي الحوادث التي يقدم فيها نظام الذكاء الاصطناعي إجابة غير صحيحة من الناحية الواقعية، وفقًا لألتمان.

وأقامت شركة الاستشارات الإدارية (بين آند كومباني) Bain & Company شراكة خدمات عالمية مع (أوبن أي آي)، مما مكّنها من تضمين الذكاء الاصطناعي في عمليات عملائها.

ويمكن للشركات التي تعمل مع (أوبن أي آي) OpenAI استخدام بياناتها وعمل نسخة من النموذج للتخفيف من مخاوف سلامة البيانات. وتعمل (كوكا كولا)، على سبيل المثال، مع (أوبن أي آي) و(بين) لاستخدام منصتي (شاتي جي بي تي) و(دال-إي) DALL-E من (أوبن أي آي) لإنشاء إعلانات، وصور، ورسائل مخصصة.

وقال ألتمان، رجل الأعمال المخضرم والمستثمر، إنه يجب على المستثمرين تقدير (أوبن أي آي) كشركة لتحقيق هدف الذكاء الاصطناعي العام. وأضاف أن المستخدمين الفرديين يجب أن يتمتعوا بمزيد من التحكم في كيفية عمل الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة الشهر الماضي إنها تعمل على تطوير ترقية لروبوت الدردشة التابع لها بحيث يمكن للمستخدمين تخصيصه لمعالجة المخاوف بشأن التحيز في الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة: «سنطلق المزيد من الأشياء قريبًا، التي تمنح المستخدمين تحكمًا إضافيًا في النظام لجعل يتصرف بهذه الطريقة أو تلك».

ويُقرّ ألتمان بأن نظام الذكاء الاصطناعي لا يمكنه تحقيق دقة بنسبة مئة في المئة، وقال إنه يتوقع ظهور تطبيقات تشمل أطباء الذكاء الاصطناعي ومحامي الذكاء الاصطناعي على هواتف المستخدمين قريبًا.